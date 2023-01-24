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24 января 2023 13:44

Запрети себе кредит: новый закон от Центробанка поможет уберечься от телефонных мошенников

Самозапрет на кредиты защитит россиян от мошенников
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Самозапрет на кредиты защитит россиян от мошенников

Самозапрет на кредиты защитит россиян от мошенников

Фото: Shutterstock

Представьте себе ситуацию. Звонят вам телефонные мошенники и говорят: вы должны оформить на себя кредит и перевести все деньги нам (обычно они просят об этом в более мудреных выражениях, но суть та же). А вы им в ответ: прости, «сотрудник службы безопасности», запретил я себе брать кредиты! И даже если вы попадетесь на удочку мошенников и обратитесь в банк за кредитом, финансовая организация вам откажет. По той же причине: вы это себе сами запретили.

Законопроект о праве на такое самоограничение этом подготовил Центробанк и готовится внести его в Госдуму. Если закон примут, то мы через госуслуги сможем запрещать самим себе брать кредиты. Заходите в учетную запись, устанавливаете самому себе запрет на получение кредитов, и эта информация автоматом попадет в бюро кредитных историй (БКИ).

А как об этом узнают в банке?

- Обратился человек в банк или микрофинансовую организацию за кредитом. Там приняли заявление и сделали запрос в БКИ - все ли в порядке у заемщика с кредитной историей. Если из бюро придет ответ, что есть запрет, то кредит не выдадут, - пояснила в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) арбитражный управляющий Оксана Амарова.

Кстати, подобный запрет поможет уберечься не только от телефонных жуликов. Оксана Амарова напоминает: мошенники нередко берут кредит по утерянным документам или украденной электронной подписи. Доказать потом, что это не ты взял кредит, очень сложно.

- К нам регулярно обращаются люди с заявлением о банкротстве, потому что у них нет возможности выплачивать кредиты, оформленные мошенниками. Поэтому я уверена, что самозапрет будет пользоваться спросом, - говорит эксперт. - Если же действительно нужно будет оформить кредит или ипотеку, то запрет можно будет отозвать.

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