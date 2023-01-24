Ученые заявили об опасности маникюра гель-лаком: "Приводит к мутациям клеток"

Сушилки для ногтей с ультрафиолетовыми лампами, которые используют при фиксации гелевого покрытия, небезопасны для здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга доказали, что сушилки для ногтей с ультрафиолетовыми лампами, которые используют при фиксации гелевого покрытия, небезопасны для здоровья. Испытание провели на разных типах клеток кожи человека и мышей. Оказалось, что за 20-минутный сеанс погибает 20-30% клеток. Если повторить воздействие еще два раза, то погибнут уже 70% клеток кожи, повредится ДНК и начнутся внутриклеточные мутации. Конечно, маникюр не сушат под ультрафиолетом по 20 минут, но ведь и обновлять покрытие тоже приходится.

УДАЛОСЬ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОКАЗАТЬ ВРЕД УФ-СУШИЛОК?

На самом деле, чтобы подтвердить, что ультрафиолетовые сушилки для ногтей увеличивают риск развития рака, ученым нужно будет провести крупномасштабное исследование, чтобы на фактических данных оценить изменения риска развития рака среди людей разных возрастов и с различными типами кожи, с отличиями по состоянию здоровья. Пока данные хоть и звучат грозно, но они отражают то, что происходит с клетками кожи «в пробирке», а у человека кожа многослойная, что дает дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей. К тому же человеческий организм в целом обладает способностью к быстрому восстановлению поврежденных клеток, а отмершие клетки кожи в норме быстро заменяются новыми.

КАК ПРОВЕРИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МАНИКЮРА?

И все же, важно уточнить у вашего мастера по маникюру, какие в салоне используются сушилки для ногтей, с какими лампами. Здоровая альтернатива ультрафиолетовому излучению – это LED-лампы со светодиодами. К тому же работники салонов красоты признаются, что уже лет пять как перешли именно на такие лампы. Это и экономически выгодно, сушат они намного быстрее, а значит, и клиентов можно больше обслужить. Да и производители гелевых лаков для ногтей тоже переформатировали свой продукт именно под LED-лампы.