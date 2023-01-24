В России предложили обучать школьников игре в городки: И вот зачем

Старую русскую игру городки предполагается ввести и в программу уроков физкультуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старую русскую игру городки предполагается ввести и в программу уроков физкультуры, и во внеурочную деятельность. «Городки в официальном плане министерства просвещения на 2023 год, - рассказала президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова. - Министерство спорта утвердило наш модуль 21 декабря». Но в планах Федерации еще и вернуть городки в систему ГТО: «Городошный спорт входил в ГТО с 1939 года. Нормативы разрабатывают, есть готовые предложения», - добавила Павлова.

Она уверена, что этот спорт универсален и доступен детям любого уровня подготовки, в отличие от лапты, которую тоже включили в школьную программу: «Лапта все-таки ближе к атлетическому спорту, силовой, командной игре, кто не в лапту – тот к нам».

В 1923 году, ровно 100 лет назад, городки из народной забавы превратились в официальный вид спорта и долгое время их популярность в СССР не угасала. А после распада Союза городки куда-то исчезли. Но, как оказалось не совсем и только на время.

Сколько лет игре – точно неизвестно: одни историки утверждают, что не меньше тысячи, другие — что чуть больше двухсот. Доказательство - гравюры с изображением сцен этой игры из альбома английских художников-путешественников Аткинсона и Уолкера «Живописное представление манер, обычаев и развлечений русских», выпущенного в 1803-1804 году.

В любом случае городки намного старше футбола, появившегося лишь в 1863 году. К концу XIX столетия в них играли и крестьяне, и дворяне, и даже император с семьей. Любовь к городкам приписывали Петру I, Меншикову, Суворову, а увлечение городками Льва Толстого, Шаляпина, академика Павлова, Иосифа Сталина и многих других выдающихся личностей подтверждено фотографиями. Почему бы и нашим детям не попробовать?

Однако путешественник и художник Гейслер из Германии, изучавший русский быт в конце XVIII века, считал, что игра в городки «известна только в России, поскольку требует значительной силы. Поэтому в нее играют только сильные и крепкие люди, волею судьбы обитающие в этой суровой стране». Возможно, все дело не в людях, а в самих условиях игры и элементах инвентаря, которые с годами изменились: рюхи-чурки стали поменьше, а биты — полегче.

На самом деле городки — полезная для здоровья игра: за время тренировки нужно пройти несколько километров, приседать, нагибаться, потягиваться. При этом спорт не травматичный, без резких движений, но с большой долей азарта и спортивного интереса. Во всяком случае, строить из чурок городошные фигуры и запоминать их забавные названия — «бабушка в окошке», «часовые», «самолет» — детям точно понравится.

Интересная инициатива — возрождение традиционных спортивных игр. Что еще ждет включат в программу школьной физкультуры: чижик, бабки, чехарду или кулачный бой?