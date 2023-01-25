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Досуг25 января 2023 3:55

Сумасшедший дом, веселый рэп и куклы-рассказчики

На какой спектакль сходить? Расспросили заядлых театралов, что они посоветуют посмотреть. По результатам мы составили рейтинг театральных постановок Москвы, на которых обязательно стоит побывать
Оксана ФОМИНА
Оксана ФОМИНА
Александр Олешко и Александр Ширвиндт составили чудесный актерский ансамбль. Фото: Сергей МИЛИЦКИЙ/satire.ru

Александр Олешко и Александр Ширвиндт составили чудесный актерский ансамбль. Фото: Сергей МИЛИЦКИЙ/satire.ru

«Где мы?» - что взять с клоуна

Театр сатиры

Режиссер: Родион Овчинников.

В ролях: Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Александр Олешко.

Этот спектакль по эмоциям напоминает американские горки: зрители то хохочут взахлеб, то украдкой утирают слезу. Впрочем, все объяснимо: действие пьесы Родиона Овчинникова происходит в сумасшедшем доме, куда попадают самые разные современные люди. Один из них телеведущий (Александр Олешко), в котором зритель угадывает черты многих современных звезд. Компанию ему составляет гармонист-выпивоха (Федор Добронравов), также подвинувшийся умом на съемках шоу. Подселяют их к старому клоуну.

Когда-то тот жил в доме ветеранов сцены, потом этот дом переделали в психушку, а старому клоуну оказалось некуда идти. И теперь он старательно изображает психа, а чуть что - сразу напяливает на себя клоунский нос. Чего взять с клоуна? Вместе эта троица будет вести философские разговоры и рассуждать о судьбах мира.

Ближайшие спектакли: 25 января, 3, 21 февраля, 5 марта.

«Сын»: учитесь слышать детей

В фокусе спектакля «Сын» человеческие отношения: как научиться понимать друг друга? Фото: ramt.ru

В фокусе спектакля «Сын» человеческие отношения: как научиться понимать друг друга? Фото: ramt.ru

Российский академический молодежный театр.

Режиссер: Юрий Бутусов.

В ролях: Александр Девятьяров, Евгений Редько, Татьяна Матюхова, Виктория Тиханская.

Эта постановка по пьесе драматурга Флориана Зеллера в 2022-м стала лауреатом главной премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона».

Речь идет об отношениях. Каждый хочет жить так, как ему хочется, но так не получается. Жизнь оказывается сложнее и проще одновременно. Сын-старшеклассник уходит от матери-истерички к отцу, у которого уже новая семья, и пытается вписаться в нее… Отец помогает как умеет, но что-то не склеивается, и от этого герой в буквальном смысле лезет на стену...

Спектакль решен в черно-белых тонах, герои также загримированы белым. В постановке много музыки, потрясающей пластики и глубокой философии и морали. Учитесь слышать своих детей, пока не стало поздно.

Ближайшие спектакли: 17, 28 февраля, 15, 29 марта.

«Я - Сергей Образцов»: история в лице и куклах

Сергея Образцова блестяще играет его дальний родственник Евгений Цыганов. Фото: puppet.ru/performances/ya-sergey-obrazcov

Сергея Образцова блестяще играет его дальний родственник Евгений Цыганов. Фото: puppet.ru/performances/ya-sergey-obrazcov

Театр кукол им. С. В. Образцова

Режиссер: Екатерина Образцова.

В ролях: Евгений Цыганов.

Сергей Образцов прожил 90 лет. Видел царя, Ленина, войну, репрессии, был знаком с выдающимися людьми. Об этом, а еще о семье и любимой работе и пойдет речь. О его биографии на фоне ХХ века. Помогает проиллюстрировать историю куклы.

Написала пьесу внучка кукольника Екатерина Образцова. Главную роль сыграл еще один родственник - Евгений Цыганов (мама Сергея Владимировича Анна Ивановна фон Ребиндер и прабабушка Евгения Елена Ивановна - сестры). Попадание в образ Образцова оказалось фантастическим. Цыганов блестяще скопировал манеру речи великого кукольника и блестяще «состарился» вместе со своим героем к финалу спектакля.

Ближайшие спектакли: 8, 28 февраля.

Афиша: Театр