Сумасшедший дом, веселый рэп и куклы-рассказчики

Александр Олешко и Александр Ширвиндт составили чудесный актерский ансамбль. Фото: Сергей МИЛИЦКИЙ/satire.ru

«Где мы?» - что взять с клоуна

Театр сатиры

Режиссер: Родион Овчинников.

В ролях: Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Александр Олешко.

Этот спектакль по эмоциям напоминает американские горки: зрители то хохочут взахлеб, то украдкой утирают слезу. Впрочем, все объяснимо: действие пьесы Родиона Овчинникова происходит в сумасшедшем доме, куда попадают самые разные современные люди. Один из них телеведущий (Александр Олешко), в котором зритель угадывает черты многих современных звезд. Компанию ему составляет гармонист-выпивоха (Федор Добронравов), также подвинувшийся умом на съемках шоу. Подселяют их к старому клоуну.

Когда-то тот жил в доме ветеранов сцены, потом этот дом переделали в психушку, а старому клоуну оказалось некуда идти. И теперь он старательно изображает психа, а чуть что - сразу напяливает на себя клоунский нос. Чего взять с клоуна? Вместе эта троица будет вести философские разговоры и рассуждать о судьбах мира.

Ближайшие спектакли: 25 января, 3, 21 февраля, 5 марта.

«Сын»: учитесь слышать детей

В фокусе спектакля «Сын» человеческие отношения: как научиться понимать друг друга? Фото: ramt.ru

Российский академический молодежный театр.

Режиссер: Юрий Бутусов.

В ролях: Александр Девятьяров, Евгений Редько, Татьяна Матюхова, Виктория Тиханская.

Эта постановка по пьесе драматурга Флориана Зеллера в 2022-м стала лауреатом главной премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона».

Речь идет об отношениях. Каждый хочет жить так, как ему хочется, но так не получается. Жизнь оказывается сложнее и проще одновременно. Сын-старшеклассник уходит от матери-истерички к отцу, у которого уже новая семья, и пытается вписаться в нее… Отец помогает как умеет, но что-то не склеивается, и от этого герой в буквальном смысле лезет на стену...

Спектакль решен в черно-белых тонах, герои также загримированы белым. В постановке много музыки, потрясающей пластики и глубокой философии и морали. Учитесь слышать своих детей, пока не стало поздно.

Ближайшие спектакли: 17, 28 февраля, 15, 29 марта.

«Я - Сергей Образцов»: история в лице и куклах

Сергея Образцова блестяще играет его дальний родственник Евгений Цыганов. Фото: puppet.ru/performances/ya-sergey-obrazcov

Театр кукол им. С. В. Образцова

Режиссер: Екатерина Образцова.

В ролях: Евгений Цыганов.

Сергей Образцов прожил 90 лет. Видел царя, Ленина, войну, репрессии, был знаком с выдающимися людьми. Об этом, а еще о семье и любимой работе и пойдет речь. О его биографии на фоне ХХ века. Помогает проиллюстрировать историю куклы.

Написала пьесу внучка кукольника Екатерина Образцова. Главную роль сыграл еще один родственник - Евгений Цыганов (мама Сергея Владимировича Анна Ивановна фон Ребиндер и прабабушка Евгения Елена Ивановна - сестры). Попадание в образ Образцова оказалось фантастическим. Цыганов блестяще скопировал манеру речи великого кукольника и блестяще «состарился» вместе со своим героем к финалу спектакля.

Ближайшие спектакли: 8, 28 февраля.