Россия добывает 10,7 млн баррелей нефти в сутки, в недружественные страны уходило больше трети Фото: REUTERS

Как мы жили до санкций? Судя по цифрам, не так уж плохо. В 2021 году, по данным Банка России, наш внешнеторговый оборот (экспорт-импорт) составил 798,0 млрд долларов США (см. «Только цифры»). Это почти на 40% больше, чем в 2020 году. Притом Россия экспортировала товаров на сумму 494,0 млрд долларов. Это на 48% больше, чем годом ранее. Более половины экспорта уходило в Европу (см. «Конкретно»). Не исключено, что рост продолжился бы и дальше. Но 2022 год принес свои правила с пакетами западных санкций, нарушением поставок, громкими заявлениями типа «обойдемся без российских энергоносителей» и исходом с нашего рынка бизнеса недружественных стран.

В перспективе никаких послаблений со стороны Запада не предвидится. А это значит, что экспортная картина тоже будет стремительно меняться. Как и в какую сторону - время покажет. А пока мы решили рассмотреть самый радикальный вариант: что, если России вовсе перестанет экспортировать свои товары западным странам?

Нефть

- К такой ситуации уже готовы и Россия, и Запад, - уверяет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - С начала декабря мы перестанем экспортировать нефть в недружественные страны. К следующему году поставок не будет. Со стороны России есть понимание, что делать дальше. Поток будет перенаправлен в азиатские страны, куда мы уже поставляем большие объемы. Изменения, конечно, возможны в зависимости от того, какие объемы удастся законтрактовать.

И вот здесь пока есть вопросы. Россия добывает 10,7 млн баррелей нефти в сутки, в недружественные страны уходило больше трети - 3,7 млн баррелей, включая нефтепродукты. Получится ли пристроить весь объем, эксперты теряются в догадках. При этом с точки зрения макроэкономики платежный баланс по сравнению с прошлым годом поменяется незначительно, учитывая колоссальный приток денег в долларовом эквиваленте, которые мы получили с начала года из-за повышенных цен.

- Здесь, правда, нам не совсем на руку укрепление рубля, - рассуждает Сергей Пикин. - Он препятствует нормальным доходам в бюджет. В долларах зарабатываем хорошо, а после конвертации не так доходно, как хотелось бы.

Запад тоже подготовился к прекращению наших поставок. Европейский рынок уже дал ответную реакцию повышением цен на товары. Российская нефть в объеме всей нефти, потребляемой Западом, занимала около 16 - 17%, что, в общем, не очень много. Поэтому решить проблему будет несложно. ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) найдет способы перераспределить объемы и найти новые логистические маршруты, чтобы не оставить Европу без нефти.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Газ

Самая сложная позиция в экспортном списке. И для нас, и для них. Запад не может одномоментно отказаться от газа, а мы не можем просто взять и перекрыть кран. Даже сейчас, в условиях жестких санкций, в Евросоюз через Украину поступает 42 млн кубометров в сутки российского газа. В год это 15 млрд кубометров. Для сравнения: еще весной этого года мы поставляли 300 - 340 млн кубометров в сутки.

- Нам незачем перекрывать трубу по своей воле, - говорит эксперт Пикин. - Поставок не будет только, если нам вдруг перебьют газопровод (беседа проходила еще до англо-американских диверсий на «Северном потоке». - Ред.). Или откажутся, как это уже и было, поставлять турбину. Но это форс-мажор. Сами мы не будем перекрывать газ.

На России уменьшение экспортных объемов газа уже сказывается. Вот актуальные данные Газпрома. С 1 января по 15 сентября 2022 года Газпром добыл 300,8 млрд кубометров газа. Это на 15,9% (на 56,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд кубометров - на 38,8% (на 53,7 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

- Главное в том, что реальные последствия и для нас, и для Запада мы будем ощущать только в следующем году, - подытоживает Сергей Пикин. - В этом году пока идет подготовка к тому, что будет. Мы сейчас лишь примеряем ситуацию. В санкциях нет выигрышной стороны. Страдают все.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович утверждает, что из всего нашего экспорта для Запада критичен только газ.

- Наши поставки газа им придется замещать 2 - 3 года, - говорит эксперт. - Нужно перенастроить контракты, создать терминалы. Что касается альтернативных поставщиков, то свято место пусто не бывает. Сейчас Туркмения с удовольствием начнет поставлять газ в Европу. В Китай, кстати, она поставляет в 1,5 - 2 раза больше газа, чем мы поставляли по «Северному потоку». Плюс Австралия поставляет СПГ в Китай больше, чем Россия. Есть еще Новая Зеландия, Азербайджан…

Экспортная картина тоже будет стремительно меняться. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Никель

Сегодня никель важен во многих отраслях. И в производстве стали, и в конструкционных материалах.

- Но главная его востребованность в IT-технологиях и зеленой заместительной экономике, - рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. - Никель широко используется в батареях, аккумуляторах, на которых базируются электромобили, ветровая энергетика. Альтернативные источники, как известно, зависят от природных условий и нуждаются в накоплении энергии. Поэтому требуются ее накопители, в производстве которых востребован никель.

Никель добывают не только в России, но и в Африке, Азии. Мы его экспортируем не так уж и много - на сумму менее $1 млрд. Но отказ от поставок даже такого объема вызовет напряженность в мире.

По словам эксперта, мы можем получить ожесточенную борьбу в мире за никель среди высокотехнологичных стран. Но есть и другая сторона. России такой объем никеля некуда применить. Поэтому нужно будет искать новые каналы сбыта. Но какие? Он нужен там, где есть технологичные производства, во многих странах таковые отсутствуют.

- Следовательно, если Россия перестанет экспортировать никель, то сильно просядет наш комбинат на Таймыре, - продолжает Беляев. - Закрыть его невозможно, от деятельности предприятия зависит целый регион, значит, нужны будут господдержка и бюджетные дотации. По сути, огромный комбинат окажется обузой для государства.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Золото

- Не нужно фетишизировать золото, - возмущается финансовый аналитик Михаил Беляев. - Для нас это копеечный экспорт в объеме всего внешнеторгового оборота.

В подтверждение слов эксперта приведу несколько цифр. Россия добывает около 300 тонн золота в год, на экспорт идет больше 80%. В мире добывается 3500 тонн. Половина идет в ювелирную промышленность. На эти цели его берут три главных потребителя - Китай, Индия, Арабские Эмираты. Поэтому цены и потребности базируются на этих странах. 10 - 15% отправляются в банковские хранилища. Еще столько же - в аэрокосмическую отрасль и медицину. Еще часть - на чеканку монет и т. д.

- Рынок золота очень жесткий, - объясняет Михаил Беляев. - Стоит на рынок выбросить немного лишнего метала - цена тут же падает, и ничего выиграть на нем невозможно. К тому же у Запада хватает своего золота. Если перекроем поставки, никто не пострадает. Золото добывают Китай, США, ЮАР, Австралия.

Зерно

- В этом году выходим на 140 млн тонн зерновых, - приводит цифры директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - России для питания и кормежки скота нужно максимум 85 - 90 млн тонн. 50 млн тонн мы можем продавать за рубеж. Что мы с этого поимеем? Доходы в валюте, налоговые поступления в бюджет. Плюс рабочие места, потому что мы делаем дополнительную продукцию. А не будет экспортных доходов - не будет рабочих мест, упадет занятость населения.

У Запада тоже будут проблемы, но они их решат. Они будут получать зерно с Украины, из Турции и т. д. Золото, пшеница, нефть, подсолнечное масло, по словам эксперта, не проблема. На первом этапе может снизиться ВВП западных стран на 1 процент, потому что придется покупать сырье дороже. Но это не большая беда. А вот в России вместо профицита бюджета будет дефицит бюджета. А это значит, меньше построят социальных объектов, меньше будут вкладываться в образование, медицину, науку... Тяжелее будет выделять деньги и для оборонного комплекса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Скованные экономической цепью

- Экономики стран связаны между собой как на национальном, так и на международном уровне, - поясняет финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. - И это измеряется не только деньгами. Если мы перестанем поставлять Западу энергоресурсы, у него их не будет, но наши отрасли недополучат денег и потеряют рынки сбыта, потому что наша экономика выстраивалась под Запад и его потребности. Она ориентирована на экспорт. До 30 процентов ВВП у нас занимает экспорт. И если мы перекроем кран Западу, мы прежде всего накажем самих себя со всеми вытекающими последствиями. И дело не в деньгах. Это будет коллапс в экономике.