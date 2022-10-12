"О, майн кот!" Кто стал победителем конкурса Comedy Pet Photo Awards - 2022

«И как же я забыла, покупая смартфон, что у меня лапки?!» Автор Кениши Моринага - номинация «Почетное упоминание». Фото: Сomedy Pet Photo Awards 2022

Кто из нас не постил в сети котиков... Или собачек... У кого-то и до лошадок руки доходят - держат люди и таких питомцев дома. Но, оказывается, можно не просто бездуховно фотать и выкладывать в сеть котов (ну и собак там разных и т. д.), а сорвать на удачном снимке свою минуту мировой славы. Если, конечно, отважитесь послать портрет своего забавного питомца на британский конкурс Comedy Pet Photo Awards. Как Кениши Моринага - эпическое противостояние своих усатых-полосатых, чей снимок получил первый приз (фото справа). Так что, больше котиков, хороших и разных!

«Ты просишь дать себя погладить. Но ты просишь без уважения...» Карл Голдхаммер запечатлел практически крестного отца из семейства кошачьих. Фото: Сomedy Pet Photo Awards 2022

На заборе утром рано повстречались два котана... Главный приз конкурса и 1-е место в категории «Кошки» взял снимок фотографа Кениши Моринаги. Фото: Сomedy Pet Photo Awards 2022

А в это время

Распахни «Окно в природу»!

ПАО «Транснефть» и «Комсомолка» продолжают конкурс имени Василия Пескова

Василий Песков Фото: "КП" Архив

С момента рождения шесть лет назад первого конкурса «Транснефти» при поддержке «Комсомольской правды» в редакцию поступило около двух тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и, конечно же, фотографий, посвященных красоте русской природы. И очень приятно видеть, что так много продолжателей дела легендарного журналиста «КП».

Рады сообщить, что стартовал новый, уже VI Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География не ограничена - репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ (печатных или электронных) и блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. Ну и, конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям.

«Эй, папаша! Огоньку не найдется?.. Ты что - глухонемой?» Курящая альпака от Стефана Брузиуса обеспечила 1-е место в разделе «Другие животные». Фото: Сomedy Pet Photo Awards 2022

«Ну вы же сами говорили, что вождение такси - это собачья работа!» У Мехмета Аслана победа в категории «Любимцы». Фото: Сomedy Pet Photo Awards 2022

Главный приз - 100 тысяч рублей.

Так вот ты какая, собака-улыбака... Этого удивительного снежного пса запечатлел Марко Джованович. 1-е место в категории «Приз зрительских симпатий». Фото: Сomedy Pet Photo Awards 2022

Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу media@phkp.ru

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