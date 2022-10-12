Пугачева пробыла в России недолго после своего громкого возвращения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меньше месяца Алла Пугачева после своего громкого возвращения в Россию пробыла в Москве. Отвела детей в школу, отругала в соцсетях за критику Соловьева и Михалкова, попросила зачислить ее вслед за мужем Максимом Галкиным*, который выступил в своем блоге против спецоперации России на Украине, в ряды иностранных агентов. А затем на частном самолете покинула страну, снова отправившись с детьми в Израиль.

Замок Галкина оставили на водителя

Водитель звезды Игорь Польшиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Израиле артистка, как и прежде, остановилась в доме брата Максима Галкина в Кейсарии. Виллу бизнесмена Дмитрия Галкина риелторы оценивают в 6 миллионов долларов.

Близкие певицы говорят, что Пугачева улетела в Израиль без обратного билета.

- Замок она оставила на своего водителя Игоря Польшикова, который работает у нее более 30 лет, - рассказали «КП» в окружении звезды.

За особняком в деревне Грязь будет присматривать водитель Пугачевой Игорь Польшиков.

Несколько лет назад именно Польшиков взял на воспитание приемного сына Аллы Борисовны Женю Пугачева. Женя - внук покойного брата певицы Евгения Пугачева. После его смерти Пугачева финансово помогала его сыну Владу Пугачеву. Но потом Влад и его тогдашняя жена Виктория погрязли в пьянстве и наркомании, ребенок оказался без присмотра. Артистка оформила над маленьким Женей опекунство, а племянника отправила на лечение в Израиль. К Жене по-отцовски прикипел водитель Пугачевой Игорь Польшиков и взял его в свою семью. Мальчик называет водителя Аллы папой, с кровными родителями не общается. Польшиков вместе со своим воспитанником Женей часто проводил время в замке Пугачевой. Он же провожал Аллу во Внуково, когда артистка улетела с детьми из страны.

За замком в подмосковной деревне Грязь кроме Игоря будут приглядывать еще два охранника. К слову, особняк по документам принадлежит не Алле Борисовне, а ее мужу Максиму Галкину. Замок юморист продавать не хочет. Он ему обошелся в 10 миллионов долларов, к тому же в особняке осталась большая коллекция антиквариата. К примеру, дом юмориста охраняет рыцарь сэр Генрих. Он стоит в прихожей замка, встречает гостей. Это антикварные доспехи XIX века - копия доспехов Генриха II. Плюс ко всему в доме артиста есть редкие картины и другие исторические диковины.

Замок Галкина напичкан антиквариатом. За спиной у Аллы - старинная копия доспехов Генриха II. Фото: СОЦСЕТИ

Не исключено, что старинные «трофеи» Галкина могут в ближайшее время появиться на закрытых аукционах, на которых юморист приобретал антиквариат вместе с другими любителями древностей - Евгением Петросяном и Андреем Малаховым.

Риелторы говорят, что в кризис артист вряд ли сможет выручить за замок большие деньги. Да и другую свою российскую недвижимость звездное семейство пока не планирует продавать.

А недвижимости у артистов немало. У Галкина помимо замка есть еще небольшая квартира в Новых Черемушках. У Пугачевой недвижимости в разы больше.

Две квартиры в центре Москвы

Журнал Forbes уверяет, что состояние певицы составляет примерно 100 миллионов долларов. Прежде всего это недвижимость. Однако, как удалось разузнать «КП», Алла Пугачева уже провела оценку своих активов с юристами. Завещание еще не написано, но частично Пугачева уже распределила свою недвижимость между дочерью и внуками.

Апартаментами на Тверской теперь владеет дочь звезды. Орбакайте сделала там ремонт, чтобы сдавать. Фото: © Яндекс Карты

Интерьер квартиры на Тверской. Фото: Первый канал

Во-первых, легендарная квартира на Тверской, в которой артистка жила в золотые годы своей карьеры. Риелторы оценивают эти звездные метры в 80 миллионов рублей.

Но на самом деле стоимость квартиры может быть и больше. Жилище тоже напичкано антиквариатом. Это старинные картины, которые певице покупал еще покойный муж - режиссер Александр Стефанович. И роскошный камин, украшенный немецкой резьбой XVIII века. По данным Росреестра, Пугачева еще в 2014 году отказалась от собственности на квартиру, переписав ее на свою дочь Кристину Орбакайте.

Кристина Орбакайте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, дочь звезды давно уже не живет на Тверской, они с мужем Михаилом Земцовым переехали в элитные апартаменты в районе метро «Белорусская». Квартиру на Тверской они планировали сдавать иностранцам, сделали там ремонт, но арендаторы не проявили интереса к этому объекту, пока квартира пустует.

Квартиру в Филипповском переулке артистка оставит внуку Дени Байсарову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плюс у Аллы Борисовны есть жилье в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке, где в том же подъезде имеются две квартиры у Киркорова.

Дени Байсарову. Фото: СОЦСЕТИ

По оценкам риелторов, эта квартира Пугачевой стоит около 300 миллионов рублей. Это жилье артистке подарил ее бывший зять Руслан Байсаров. Там Пугачева обосновалась после развода с Киркоровым. Но перед отъездом из России звезда решила, что завещает эту квартиру своему внуку Дени Байсарову.

Дом на Истре

Дачу на Истре певица подарила внуку Никите Преснякову. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Есть у певицы еще и дача на Истре, в подмосковном поселке Малые Бережки. Строительство Примадонна начала в конце 80-х. Трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров с бассейном и роскошной обстановкой расположен на участке в 50 соток.

Стоимость дома с участком риелторы оценивают более чем в 2 миллиона долларов.

Никита Пресняков Фото: Борис КУДРЯВОВ

За домом приглядывает помощница Пугачевой Елена. Она там и домработница, и повар. Женщина уже много лет безвыездно живет на даче звезды, помогает в быту старшему внуку Пугачевой Никите Преснякову. Именно Никите артистка решила завещать свою дачу. Кстати, несколько лет назад певица купила для внука в качестве подарка на свадьбу шикарные апартаменты на Лубянке.

А что еще?

Пентхаус в Сочи за 200 млн рублей

Пентхаус Аллы в доме на проспекте Пушкина в Сочи. Фото: © Google Карты

В светских кругах поговаривают, что у Аллы Пугачевой есть еще недвижимость в Сочи, которую она купила лет двадцать назад, но в последние годы туда не наведывается.

500-метровый пентхаус Аллы Борисовны расположен в знаменитом сочинском «звездном» доме № 5 на проспекте Пушкина, где поселились столичные знаменитости - Лев Лещенко, Владимир Винокур. Дом находится в 50 метрах от центральной набережной.

Апартаменты Пугачевой стоимостью 200 миллионов рублей, разделены на две части, каждая с видом на море и горы. Между ними - шикарный зимний сад. В апартаменты ведут два отдельных входа, есть два санузла, ванная и отдельная комната - для джакузи и массажа.

Но там звезда давно уже не была. Мол, климат в Сочи ей не подходит, голос садится. Жилье тем временем простаивает.

Вопрос - ребром

Вернется ли Алла Пугачева на Родину?

Пока неизвестно, увидим ли мы артистку в ближайшее время в России. По слухам, еще во время своего первого отбытия с Родины Алла Борисовна беседовала с блогером Екатериной Гордеевой (признана иностранным агентом), но выпускать эту беседу в соцсети Пугачева по каким-то причинам не разрешила. Не исключено, что там были сделаны какие-то слишком резкие политические заявления. Впрочем, возможно, это всего лишь светские сплетни (эту информацию «КП» подтвердил только один источник). Окружение певицы пока не в курсе ее планов. Мол, знают только, что артистка прилетала в Москву, поскольку хотела встретиться с какими-то важными людьми, чтобы обсудить дальнейшую карьеру Максима Галкина, но встреча так и не состоялась.

*Признан иноагентом.