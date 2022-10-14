В Ставрополе появился «Гейзер», на Тамани - амфитеатр

Установлена национальная цель по улучшению городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В документах этот показатель называется «благоприятная среда». Если в 2019 году он был равен 25% от числа всех городов России, то к 2024 году должен стать 60%. Также установлена национальная цель по улучшению городской среды в 1,5 раза к 2030 году.

Закономерность: если в твоем городе есть где провести время, куда сходить, чем занять детей, то у тебя нет нужды мигрировать в столичные края в поисках лучшей доли. Жители остаются, создают семьи, основывают бизнес. Кажется, что между красивой набережной, детскими городками и развитием предприятий нет никакой связи. Но на самом деле взаимосвязь прямая. Пейзаж за окном твоего дома либо подталкивает тебя к новым свершениям, либо ведет к депрессивным настроениям.

«Формирование комфортной городской среды» действовало до появления нацпроектов, еще в 2017 - 2018 годы, в качестве приоритетного проекта. Общее число реализованных проектов благоустройства за это время - более 90 тысяч.

Объекты для благоустройства выбирают сами жители. А в 2021 году был запущен единый механизм влияния горожан на преобразование городской среды - Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства на портале za.gorodsreda.ru. В этом году в нем участвовали 10,7 млн россиян. Сейчас на сайте можно посмотреть, какие объекты победили в вашем регионе. А впредь всем неравнодушным советуем следить за ресурсом - голосование проводится ежегодно.

В этом году голосование проводилось с 15 апреля по 3 мая с выбором более чем из 5000 объектов. Пользователь выбирал только предложения по благоустройству в своем регионе, поэтому путаницы не возникало. Проекты-победители будут реализованы уже в 2023 году.

Чтобы о голосовании узнало больше людей и смогли принять участие те, кто не владеет интернетом, были задействованы волонтеры. Всего 51 тысяча добровольцев в 84 регионах. Они консультировали местных жителей по объектам и предоставляли возможность проголосовать через приложение.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Так как конкурс очень востребованный, мы обратились к президенту, и он поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в два раза - до 20 млрд рублей. То есть мы сможем вовлечь больше городов, большее количество проектов реализовать, больше выделять средств, соответственно, и больше территорий будет благоустроено».

(Вице-премьер Марат ХУСНУЛЛИН - 18 августа о конкурсе малых городов и исторических поселений.)

Марат Хаснуллин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Малым городам помогают развиваться

Всероссийской конкурс проектов по созданию комфортной городской среды дает гранты на лучшие проекты благоустройства.

В стране есть крупные федеральные центры и столицы регионов, которые развиваются за счет своего экономического потенциала. Но также много малых городов и исторических поселений. Моногорода и уютные провинции, в том числе с богатым историческим прошлым.

Найти средства для формирования комфортной городской среды таким населенным пунктам сложнее. Перед муниципалитетами остро стоят задачи: снизить отток населения, поддерживать местных производителей. Поэтому в России уже в шестой раз провели Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем участвуют заявки от исторических поселений и малых городов.

Реконструкцию уютного исторического района Санкт-Петербурга Петроградская сторона финансировал Газпром.

Обновленные пространства повышают качество жизни, становятся точкой притяжения для горожан и туристов. А еще это стимулы для развития локальной экономики. Простой пример: если сделать сквер или бульвар, пешеходы будут больше ходить пешком. Значит, по дороге можно заглянуть в магазин или кафе. Это, в свою очередь, новые рабочие места.

Также в этом году принято решение распространить возможность участия в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений на города численностью до 200 тысяч человек включительно.

Конкурс проходит так: города и поселения заявляют свои проекты. Комиссия из экспертов в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия, экономики, социологии, антропологии, археологии и других компетентных специалистов оценивает его. Каждый эксперт отвечает за свое направление. Лучшие проекты получают право претендовать на финансирование.

В 2018 - 2020 годах каждый год определялось не менее 80 победителей конкурса, объем финансирования составлял 5 млрд рублей ежегодно. Начиная с 2021 года на проведение конкурса выделяется ежегодно 10 млрд рублей, а количество победителей увеличено до 160. Выступая на Петербургском экономическом форуме в этом году, Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение в 2023 - 2024 годах направить дополнительные 10 млрд рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вот какие объекты появляются после голосования жителей

10 сентября в Ставрополе открыли обновленный бульвар имени Ивана Щипакина - 53 тыс. кв. м, это как десять футбольных полей. Он разделен на шесть природно-климатических зон. В «Тундре» стоят скамьи с подогревом, солнечные часы, световая композиция из шаров, а в «Гейзерах» - скалодром и тарзанка. Есть скейт-парк, прогулочные тропы, велодорожка и ярмарочные домики.

В Белгородской области среди победителей проект «Музейная площадь». Сейчас это стандартный сквер с фонтаном у музея-диорамы Курской битвы. Его поделят на зоны для проведения мероприятий, тихого и, наоборот, активного отдыха. Сделают освещение и необычные скамейки.

В Тамани (Краснодарский край) появилась набережная «Берег трех морей». Тут светодинамический музыкальный фонтан, клумбы и новые оригинальные лавочки. На территории установили арт-объект «Гермонасса» (древнегреческий город на Таманском полуострове) - инсталляция подчеркивает связь времен и традиций полуострова. На соседней площади Ушакова - амфитеатр и детская площадка в виде корабля.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Проекты, появившиеся благодаря конкурсу

Парк рудознатца Попова

В городе Салаир в Кузбассе отремонтировали обветшавший ДК и разбили новый парк. Проектировщики по старым фото восстановили фонтан, ротонду, танцплощадку, скульптуры. В этом году Салаир выиграл обустройство еще одной пешеходной зоны.

Фото: Правительство Кемеровской области

Усадьба купца Чистова

В колоритном Мышкине Ярославской области на грант отремонтировали и благоустроили усадьбу XIX века - она занимает практически целый квартал. Восстановили лепнину, вокруг уложили плитку и поставили энергоэффективные светильники.

Главное место семейного отдыха в Арзамасе Нижегородской области. Аттракционы «разбавили» общественными, концертными и спортивными площадками. Добавили арт-объекты с героями произведений детского писателя Гайдара, веломаршрут и тропы для скандинавской ходьбы.

Фото: Пресс-служба парка

Бизнес не остается в стороне

В России формируется социальная ответственность предпринимателей. Это обязательства перед конкретными людьми и вклад бизнеса в развитие региона, в котором он работает. В целях вовлечения бизнеса и НКО в реализацию нацпроектов действует Национальный рэнкинг «Наш вклад». Инициатор и оператор проекта - АНО «Национальные приоритеты». Участники делятся по пяти категориям: госкорпорации, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Представленные социальные проекты делят по национальным проектам, с которыми они соотносятся.

Например, ПАО «Газпром» 15 лет спонсирует комплексное благоустройство Санкт-Петербурга. За счет средств компании реконструировали 70 улиц, площадей, набережных и скверов в исторической части города. Также в рамках программы Газпром создает новый морской фасад Санкт-Петербурга - район МФК «Лахта Центр» и «Газпром Арена», куда приезжают туристы и любят гулять местные жители. Представленная на рэнкинг программа «Комплексное благоустройство Санкт-Петербурга» отвечает целям и задачам национального проекта «Жилье и городская среда».