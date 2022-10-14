Каждый пятый квадратный метр в России к 2030 году будет новым

На смену утилитарным пятиэтажкам из прошлого века приходят современные ЖК с инфраструктурой для комфортной жизни. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Нацпроект «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. Работы по нему идут масштабные, поэтому минувшим летом Президент России Владимир Путин поручил продлить действие нацпроекта до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что стройкомплекс в России нужно реализовывать без бюрократии и в полной мере.

- Согласно опросам, более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И вы знаете, что этому вопросу мы уделяем постоянное внимание, - сказал во время выступления Владимир Путин.

Больше всего строят в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

Хорошие показатели демонстрируют также субъекты РФ, которые раньше называли депрессивными в плане экономики. Например, если изучать цифры Росстата, то в топе по приросту нового жилья за год оказались Еврейская и Чукотская автономные области, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает, что к 2030 году показатель ежегодного ввода жилья должен достигнуть 120 млн квадратов ежегодно. На это работают сразу несколько факторов.

Недвижимость относительно других способов инвестирования всегда считалась малорисковым продуктом. То есть, если сравнить вероятности потерять деньги на инвестиции в квартиру и в акции компаний, то последний инструмент окажется менее стабильным. Благодаря появлению механизма эскроу-счетов (покупатель новостройки вносит деньги на счет в банк, а застройщик получает их только после сдачи объекта), различных программ софинансирования инфраструктуры квартира остается надежным вложением средств. А значит, сохраняется и растет спрос.

На это отвечают уже застройщики. Есть покупатель - надо для него строить. Государство через нацпроект, в свою очередь, поддерживает начинание разными механизмами:

• Эффективным вовлечением земель - передает регионам пустые участки под строительство соцобъектов, а застройщики покупают на аукционах ранее пустующие земли.

• Занимается модернизацией строительной отрасли - новые технологии сокращают себестоимость строительства.

• Оптимизирует административные процедуры - принцип одного окна для подачи всех документов бизнесу и сокращение сроков экспертизы проектно-сметной документации.

При сохранении текущих темпов прироста жилья цели нацпроекта точно будут достигнуты, к 2030 году каждый пятый квадрат в России будет новым. Всего за 10 лет планируется возвести порядка 1 млрд кв. метров жилья. Для сравнения, на конец 2021 года в Москве было около 243 млн кв. метров жилья. То есть 1 млрд квадратов - это все равно что построить четыре раза все существующее на сегодня жилье в столице.

«Стимул» строить

В нацпроекте «Жилье и городская среда» есть программа, которая помогает прокладывать дороги, подключаться к сетям и возводить соцобъекты в новых жилых районах.

Когда в мегаполисах презентуют новый квартал, на макетах и рендерах изображают новые школу, поликлинику, детсад. Это называется комплексным освоением территорий. Есть стандарты, что количество квартир в многоэтажках должно соотноситься с числом мест в соцучреждениях, которые готовы принять жителей.

Не у всех девелоперов гладко проходит ввод инфраструктуры. Бизнес торопится возвести дома, чтобы передать покупателям ключи и вернуть кредиты банкам, которые застройщики брали на стройку. Соцобъекты при всей важности для жителей оказываются не в приоритете у строителей. Сроки ввода затягивают, а иногда, к сожалению, срывают.

Чтобы помогать девелоперам, а в конечном итоге - новоселам, у нацпроекта «Жилье и городская среда» есть программа «Стимул». Она нацелена на стимулирование строительства социально значимых объектов рядом с новостройками. Средства выделяют не только на школы, садики, больницы. Программа поддерживает строительство дорог и инженерных коммуникаций. А значит, новый район начинает жить быстрее, без оглядки на затянувшиеся неудобства стройки вокруг.

В 2021 году «Стимул» профинансировал - средства шли из федерального бюджета - 189 объектов в 55 регионах. В 2022 году за счет средств программы профинансировано строительство 209 объектов инфраструктуры в 54 регионах России (см. «Только цифры»). Реализация программы в текущем году должна простимулировать ввод жилья почти на 8,9 млн кв. м жилья.

«Стимул» закрывает сразу несколько задач. Снимает часть финансовой нагрузки с застройщика. Поэтому он может возводить социальную инфраструктуру одновременно с домами. А свободные ресурсы пустить на ускорение темпов ввода новостроек. Раз бизнес не несет расходов на строительство условной школы, ему не нужно включать эту сумму в стоимость квадратного метра будущего жилья - выигрывают покупатели.

Так «Стимул» включается и в реализацию задач и других национальных проектов - «Здравоохранение», «Образование», «Демография». Ведь направлен на улучшение качества жизни граждан через развитие социальной инфраструктуры.

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