Самоходный миномет «Тюльпан». Возможно, пламя выстрела напомнило кому-то из конструкторов цветок. Фото: Сергей БУЛАВИН/GLOBAL LOOK PRESS

Экипажи самоходной артиллерийской установки «Акация» ежедневно уничтожают позиции...» «Гаубицы «Гиацинт-Б» наносят сокрушительные удары...» «Расчеты минометного орудия «Тюльпан» пробивают бетонные сооружения...» Судя по сообщениям нашего Минобороны, на позиции ВСУ обрушился целый цветочный букет. В артиллерийской оранжерее есть еще гаубица «Фиалка», самоходка «Пион» и миномет «Астра» - чем краше цветок, тем, наверное, разрушительнее его «аромат».

Названия, которые конструкторы дают грозному оружию, порой кажутся издевательством над врагом. Меньше всего противник думает о цветах, когда ныряет в окоп под свист прилета. Почему же грозные орудия назвали именно именами цветов? В случае с артиллерией кто-то ищет логику по фото: если удалось схватить момент выхода снаряда из ствола, то прямо бутон получается из огня и дыма. Хотя конструкторы вряд ли давали имена из художественных соображений.

В этом году в цветочном букете пополнение: беспилотник «Герань-2» крушит украинскую инфраструктуру. Это тоже, можно сказать, артиллерия, ведь «Герань» - барражирующий боеприпас. Чем он похож на цветок - поди пойми. А вот его иранский прообраз называется «Шахед» (именно через «е»). То есть «свидетель», «наблюдатель». Это потому, что первые его версии были не ударными, а разведывательными.

Но цветы - это не все. Есть еще речная серия. В артиллерии это самоходки «Мста», «Хоста» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Кама». А у средств ПВО - «Шилка», «Тунгуска», «Двина», «Нева», «Печора», «Ангара». Связь бурных потоков с отражением атаки с неба год ищи - не найдешь. А вот в названиях стихийных бедствий замысел прослеживается. «Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» - это все реактивные системы залпового огня. После них и правда как после цунами. Однако часто логику в названии военной техники найти весьма непросто.

Без правил

Интересно: если бы имя «Шалун» получил не военный автомобиль, а гражданский, как бы к этому отнеслись гаишники? Фото: © УАЗ

Чтобы закрыть цветочную тему: знаете, что такое «Букет»? Это конвойные наручники сразу на 5 человек. А обычные наручники, то есть на две руки, называются «Нежность». Тоже остроумно. Вообще - листаешь перечень наименований и диву даешься. Их там больше 4 тысяч, порой совершенно фееричные.

Вот что такое, например, «Привет»? Оказывается, 23-миллиметровая резиновая пуля. Имеется на вооружении у полиции. Выражение «передать привет» сразу обретает особый смысл. «Азарт» - это пехотная лопатка, а «Шалун» - автомобиль УАЗ-3150.

Производители снарядов, судя по всему, были натурами особенно творческими. 240-миллиметровый реактивный снаряд МС-24 они назвали «Ласка», термобарическую головную часть для боеприпасов РСЗО «Смерч» - «Волнение», а снаряд для «Градов» - «Украшение». Есть еще 220-мм агитационный снаряд для РСЗО «Ураган», он называется «Абзац». Закладывают в него рулон листовок: прилетело - читай и радуйся, что это не полный абзац.

На этом фоне уже не так курьезно смотрятся 30-мм авиационная пушка «Балеринка», система обнаружения целей «Зоопарк», медицинская машина ВДВ «Травматизм» или советская тактическая атомная бомба «Наташа».

Откуда же все это берется? Оказывается, жестких правил присвоения оружию имен не существует, здесь у конструкторов карт-бланш. Но надо сказать, что большинство наименований вряд ли кого-то удивит. Какие-то появились из аббревиатуры. Вот самоходка «Нона» - это новое орудие наземной артиллерии. «Тосочка» - это ТОС, тяжелая огнеметная система. А «Ярс» - ядерная ракета сдерживания. Другие названия даны в честь создателей - танк Т-90 «Владимир» или система ПВО «Антей-2500». А третьи - по ассоциации, как переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и «Игла».

Никто не догадается

И все же как появляются названия забавные и те, что никак, даже образно, не связаны с изделием? Многие названия, в том числе артиллерийский «букет», пришли к нам еще из 70-х годов ХХ века. Названия тогда выбирались, как в фильме «Операция «Ы»...» - чтоб никто не догадался.

- Обычно оружие получает имя во время разработки, - объясняет военный историк Юрий Кнутов. - Раньше, в советское время, названия давались прежде всего из соображений секретности. С таким расчетом, чтобы даже при утечке информации, даже если кто-то где-то сболтнул или какой документ пропал... В общем, чтобы все равно никто не смог бы понять, что за система оружия разрабатывается. Названия даже отдаленно не должны были указывать на реальное предназначение. Системам ПВО давали названия рек - Волхов, Волга, Нева и так далее. Артиллерия - это цветы. Даже калибр не был связан с названием. Такая система маскировки была оправданна. Позже, уже в 90-е, конструкторы стали придумывать шуточные названия. Они тоже должны были запутать противника, но какие-то параллели все-таки можно было провести. Например, «Буратино». Это тяжелая огнеметная система (ТОС) - герой детской книги сделан из дерева, дерево горит. Или ТОС «Солнцепек», здесь сразу все понятно. А сейчас пошли названия, которые прямо или косвенно указывают на предназначение оружия. Например, новейшая ракета «Сармат» (так называли древних могучих воинов), гиперзвуковая ракета «Кинжал» - эти названия отражают мощь, скорость, огневые возможности.

Тяжелая огнеметная система «Буратино»: если и сказка, то страшная. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Запугать и продать

В НАТО, и в частности в США, всегда старались давать оружию устрашающие названия. Stinger (жало), Avenger (мститель), Stratofortress (воздушная крепость).

- Так они пытаются психологически воздействовать на потенциального противника, - говорит Юрий Кнутов, - показать, что это мощное, страшное оружие. У нас, кстати, последнее время некоторые тоже идут по этому пути. Например, танк Т-90 «Прорыв». Или новейшая боевая машина поддержки танков «Терминатор». Получается, здесь мы взяли и стиль, и само слово. Это во многом связано с тем, что техника идет за рубеж, нужны маркетинговые решения, чтобы привлекать покупателей. В том числе - за счет названия.

КСТАТИ

Число слогов имеет значение

НАТО шифрует российское оружие

Свои наименования российской военной технике дают и в странах НАТО. Но если свое оружие страны на Западе называют так, чтобы другие боялись, то нашей технике дают такие имена, словно у них за спиной стоят особисты из КГБ. Когда-то мне довелось служить на судне связи, которое так и называлось - ССВ с номером. И старпом показывал нам натовский справочник, где наш корабль именовался «Вишня» (причем не Сherry, а Vishnya). Какое отношение наш пароход имел к этой ягоде?

Это, впрочем, не самый странный вариант. Новейший российский истребитель 5-го поколения Cу-57 в США обозвали «Уголовник» (Felon), а противолодочный вертолет Ка-25 - «Гормон» (Hormone). Пассажирский самолет

Ту-124, который когда-то использовался советской военно-транспортной авиацией, на Западе был «Кастрюлей» (Cookpot). ЗРК С-400 «Триумф» - это «Ворчун» (Growler), а береговой ракетный комплекс БРК «Бал» - «Неделя» (Sennight).

Бред? А вот и нет. Все названия имеют логику: каждый вид техники начинается на определенную букву. «Клички» истребителей начинаются с F (Fighter), бомбардировщиков - с B (Bomber), транспортников - с С (Cargo), а вертолетов - с H (Helicopter). Потому-то и стал наш легкий истребитель МиГ-29 «Точкой опоры» (Fulcrum), а стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь» перекрасился в «Черного валета» (Blackjack).

С другим вооружением так же. Стратегические ракеты называются на S: «Авангард» - «Стилет» (Stiletto), «Тополь-М» - «Серп» (Sickle), а «Воевода» - «Сатана» (Stan). На ту же S именуются и комплексы береговой обороны: «Бастион» - «Марионетка» (Stooge), а «Рубеж» - «Стикс» (Styx, река, разделяющая в греческой мифологии мир живых и царство мертвых).

Кстати, в западной кодификации важно даже количество слогов в слове. К примеру, для авиации один слог означает поршневую машину, а два и более - реактивную. Возможно, в этом и кроется странный выбор «прозвищ»: по одной из версий, слова, удовлетворяющие условиям, выбирает компьютер.

В ТЕМУ

«Посейдон» - название народное

Имя подводному беспилотнику «Посейдон» (недавно был изготовлен первый комплект этих суперторпед) выбирал народ. Это произошло в марте 2018 года во время специального голосования на сайте Минобороны России. Кроме подводного беспилотника, посетителям сайта предлагалось выбрать названия для лазерного комплекса и крылатой ракеты с ядерной установкой на борту.

Опрос вызвал огромный интерес. Среди лидеров общественного мнения были «Нежданчик», «Пустошь» и «Песец» для крылатой ракеты, «Кракен», «Шептун» и «Водяной» для подводного беспилотника. Для лазерного комплекса предлагали «Офтальмолог», «Вий» и «Горыныч».

В итоге гроза морей получила название «Посейдон», лазерное оружие стало «Пересветом», а крылатая ракета с ядерным движком - «Буревестником».