Семь самых необычных памятников Ленину

"Самого человечного человека" ваяли из гипса и бетона, высекали из гранита и мрамора, отливали из бронзы и стали...

Дата не круглая, но красивая: исполнилось 99 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата. Напомним, Владимир Ильич умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Через неделю, в день его похорон (27 января 1924 года), советские газеты вышли с Постановлением II Съезда Советов о памятниках Ленину. Так началась монументальная лениниана сроком почти 70 лет. Кумира ваяли из гипса и бетона, высекали из гранита и мрамора, отливали из бронзы и стали...

А самое первое изваяние появилось в маленьком подмосковном Ногинске, который тогда назывался Богородск и где Ленин никогда не бывал...

1. Начали за здравие, закончили за упокой

Искусствоведы удивляются: Ильич самоучки Кузнецова получился похожим на оригинал. Разве что руки оказались непропорционально большими. Фото: Ногинский музейно-выставочный центр

Эта скульптура была сделана еще при жизни Ильича и должна была стать подарком вождю от городского пролетариата. Но оказалась первым ленинским «надгробьем».

На заре ХХ века Богородско-Глуховская мануфактура принадлежала двоюродному племяннику Саввы Морозова Арсению и была одним из крупнейших предприятий в Европе. Здесь работали 13 000 человек! После революции производство захирело. Сырья не было, начались перебои с электричеством, рабочие остались без денег и голодали.

- В 1920 году они пожаловались на свое житье-бытье Ленину в письме, - говорит главный хранитель Ногинского музейно-выставочного центра Светлана Назина. - Кстати, в этом письме его впервые назвали «великим кормчим». Эпитет придумал один из рабочих.

После обращения к Ильичу дело наладилось. Вернулись заказы, рабочим стали выдавать пайки - такие же, как и столичным пролетариям. А в 1922 году по просьбе благодарных трудящихся фабрике присвоили имя Ленина. Одной из первых в стране.

В 1923-м делегация завода поехала к вождю, который тогда уже болел, в Горки с подарками: передали, как было написано в сопроводительной записке, несколько саженцев испанской вишни, «выращенной в оранжереях фабрики мозолистыми руками рабочих», и письмо. А когда делегаты вернулись домой, общее собрание решило изваять для Ленина скульптуру.

Работать над монументом взялся самоучка - маляр-декоратор Федор Кузнецов - человек талантливый, но без художественного образования.

- У Кузнецова был дар, - восхищается Светлана Назина. - Мастер никогда не видел Ленина, а снимки в газетах тогда были неважного качества. Так что памятник Кузнецов делал по описаниям рабочих, которые ездили к вождю.

Монумент скульптор изготовил быстро - за месяц-полтора. Но бетон никак не засыхал. Пришлось ждать. Открытие было назначено на 22 января 1924 года. Богородские пролетарии, гости, официальные лица собрались на площади на торжественный митинг. И только здесь узнали, что накануне вечером Ленин скончался. Праздник обернулся траурной панихидой...

2. Уложили почивать

Монумент из датского города Хернин. Фото: Wikimedia Commons

Этот монумент находится в датском городке Хернин. История прозаичная: в 1994 году два брата Дамгорд купили (по слухам, за 10 тысяч долларов) у властей латышской Елгавы типичный советский памятник и привезли домой. Знакомый художник братьев смастерил две подпорки, уложил на них скульптуру и назвал композицию «Ленин умер». Вроде и насмешка над знаменитым «Ленин жив», но полная философских символов.

3. Приплыли...

Фото: Andrey NEKRASOV/Global Look Press

Подводный музей «Аллея вождей» у мыса Тарханкут в Крыму придумал в 1992 году дайвер Владимир Боруменский, когда спас от вандалов демонтированный в Донецке памятник Ленину. За эти годы компанию вождю благодаря Боруменскому и его единомышленникам составили Сталин, Дзержинский, Ворошилов и другие официальные лица, коих сейчас в подводном хранилище - под 60. Экспонаты стоят на глубине от 12 до 19 метров, и, чтобы их осмотреть, нужен акваланг. Цена экскурсии и погружения - 7000 рублей. Но пока идет СВО, разрешения на погружение власти не дают.

4. Самый большой на планете

Ленин в Волгограде у Волго-Донского канала. Фото: Fatih Renkligil/Wikimedia Commons

Без вывертов и дополнительных смыслов, зато со значением, стоит Ленин в Волгограде, у 1-го шлюза Волго-Донского канала. Это самое большое ленинское изваяние в мире. Высота памятника (автор - скульптор Евгений Вучетич) - 57 метров, из них 30 метров - только монумент. Установлена скульптура была в 1973 году.

5. С Мао Цзэдуном на черепе

В канадском Ванкувере огромную голову Ильича. Фото: MICHAEL PERKINS/Wikimedia Commons

Два брата-китайца в 2013 году водрузили в канадском Ванкувере огромную голову Ильича, на которой с шестом канатоходца - маленький и почему-то голый теоретик китайского коммунизма Мао Цзэдун. То ли откровенное издевательство, то ли воплощение мысли о том, что Мао приходилось балансировать между интересами партии, народа и идеями коммунизма. Всех тонкостей замысла зрители постичь не успели: скульптура была экспонатом фестиваля искусств, и по его окончании композицию демонтировали.

6. Атлет на много лет

«Смерть вождя» находится на территории усадьбы Горки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скульптурная композиция «Смерть вождя» авторства народного художника СССР Сергея Меркулова находится на территории усадьбы Горки. В гипсе Меркулов сделал этот памятник в 1924 году, в камне - в 1949-м. Обнаженное тело Ильича покрыто саваном - есть в этом некий библейский отсыл. Кстати, обратите внимание на мускулы усопшего: возможно, художник хотел подчеркнуть силу ленинских идей.

7. Просто я работаю напильником

Ленин - почетный насекальщик. Фото: Бабкинъ Михаилъ/Wikimedia Commons

Памятник на территории завода, производящего напильники, в городе Миасс Челябинской области самый обычный. Зато удивляет надпись: «В. И. Ленин - почетный насекальщик».

Дело в том, что в 1923 году Владимир Ильич был избран почетным членом коллектива и зачислен в штат насекальщиком 3-го разряда (специалист, который наносит насечки на напильники). Новоиспеченному насекальщику начисляли зарплату - она шла на культмассовые нужды. К слову, «проработал» вождь на заводе аж до 1991 года, исправно «получая» в последние годы по 160 рублей в месяц.

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