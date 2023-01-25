Сколько Филипп Киркоров отдал хирургам за кубики на прессе

Похудевший исполнитель может себе позволить расстегнуть рубашку и показать живот девушкам. Фото: Личный архив

«Изменился до неузнаваемости!» - так прокомментировали поклонницы Филиппа Киркорова его новый облик.

Напомним: в конце декабря 55-летний певец признался, что сделал пластику живота у хирурга Тимура Хайдарова. Именно этот врач ранее обеспечил кубиками на прессе блогера Даву и уменьшил бюст продюсеру Яне Рудковской. При этом Филипп не стал отрицать, что изменениям подверглись и другие части его звездного тела.

- Что я сделал? Все я сделал! - заявил Киркоров. - Проще всего говорить правду. Я не стесняюсь благодарить людей, которые делают меня красивым и счастливым. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Мне повезло: у меня есть профессионалы, которые занимаются моей внешностью. Мне Дава посоветовал хирурга, я пошел, сделал. Мы мужики, нам не стыдно рассказать все как есть. Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее...

Впрочем, кубики - это скорее фигура речи. Они хорошо видны, если у человека минимум жира. И если Филипп не будет соблюдать строгую диету (что не так-то просто), то рельефный пресс может быстро исчезнуть.

В 2021 году Киркоров попал на видео во время отдыха в Дубае. Фигуру певца точно не назовешь спортивной... Фото: СОЦСЕТИ

Похудел на 12 кило

На январском корпоративе в Дубае постройневший Филипп не только продемонстрировал новый пресс, но даже сменил цвет глаз, примерив голубые линзы. По словам хирурга Тимура Хайдарова, оперировавшего Киркорова в конце декабря, артист похудел на 12 кило. И к весне, к своему дню рождения, еще не раз удивит нас метаморфозами внешности. А пока ясно, что, помимо пластики живота, певец подкорректировал и лицо. Поклонники это заметили, когда сильно помолодевший певец выложил в своих соцсетях свежие фотографии с рождественских посиделок с друзьями. Изменилась даже форма бровей, стал более четким овал лица.

Цена вопроса

По подсчетам специалистов, Киркоров потратил на свое омоложение около трех миллионов рублей.

- Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц стоит 650 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» бьюти-эксперт и амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич. - Но поскольку тут была более сложная операция, а именно - моделирование спортивных кубиков на прессе, то прибавьте за торсопластику еще 800 тысяч рублей. Анестезия в клиниках обычно оплачивается отдельно. Это еще 40 тысяч рублей за каждое вмешательство. Что касается лица, то тут, скорее всего, была хирургическая коррекция птоза (опущения) бровей. Подобная операция стоит около 150 тысяч рублей. Ну и, видимо, не обошлось без круговой блефаропластики, которая стоит в клинике подобного уровня около 200 тысяч рублей.

Так выглядел Филипп всего два месяца назад, в ноябре 2022-го. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плюс на хирургическую коррекцию атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами Филипп потратил не менее 350 тысяч рублей. Почти столько же ушло на операцию, которая помогла избавиться от второго подбородка. Инъекции филлеров, препаратов, которые смоделировали певцу его новые монгольские скулы, стоят тоже недешево - около 100 тысяч рублей. Так, с учетом реабилитации после всех вмешательств Филипп Киркоров потратил на свой новый облик не менее 3 миллионов рублей.