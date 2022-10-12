Премьер-министр Венгрии предсказал завершение конфликта на Украине

Орбан подчеркнул, что обороноспособность киевского режима целиком и полностью зависит от внешней поддержки Фото: REUTERS

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, решение украинского конфликта никоим образом не зависит от переговоров между Россией и Украиной и без включения в переговорный процесс США достичь значимых результатов просто невозможно.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и Россией. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе», – сказал политик в беседе с журналистами немецких изданий Cicero и Berliner Zeitung.

Орбан подчеркнул, что обороноспособность киевского режима целиком и полностью зависит от внешней поддержки и прекращение накачки Украины оружием и боеприпасами вынудит ее к прекращению боевых действий.

– На войне все зависит от ресурсов, и хотя русские имеют почти неограниченные ресурсы с точки зрения энергии, солдат и человеческих ресурсов, Украина имеет достаточные ресурсы только потому, что ей помогают Запад и США, – уверен венгерский премьер.

Кроме того, Орбан считает, что нынешний президент США Джо Байден – совершенно неподходящая для переговоров кандидатура. К тому же, Байден, по его мнению, серьезно перегнул палку в своих высказываниях в адрес российского президента Владимира Путина.

Помимо своего видения ситуации Орбан назвал и имя человека, который, по его мнению, может вернуть мир в Европу.

– То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир – это Дональд Трамп, – заявил премьер-министр Венгрии.