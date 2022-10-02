Ростовская область и Башкортостан стали лидерами по числу проектов-победителей в конкурсе Фонда президентских грантов

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Накануне завершился внеочередной специальный конкурс Фонда президентских грантов, направленный на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились последствия украинского кризиса, а также пострадавших на Донбассе и беженцев. Решение о его проведении было принято президентом России Владимиром Путиным в связи с ростом числа качественно проработанных инициатив.

Организаторы получили от участников 2 141 заявку, после тщательного отсмотра которых были выбраны победители - 493 некоммерческих организации. Как сообщили организаторы грантового конкурса, средства на дополнительное распределение грантов в объеме 2 млрд рублей были выделены из резервного фонда главы государства.

Больше всего проектов-победителей по итогам проведенного конкурса в трех регионах – Ростовской и Белгородской областях, и Башкирии (речь именно о регионах, а не о Москве, где зарегистрированы многие федеральные благотворительные организации)

От Ростовской области в конкурсе победили 29 проектов. Этот регион один из первых стал принимать беженцев с Донбасса, НКО региона оказывали прибывшим семьям помощь – от продуктовой до содействия в трудоустройстве. Благодаря поддержке в специальном конкурсе ростовские НКО начнут сотрудничество с коллегами из некоммерческого сектора, волонтёрами и активистами Луганской и Донецкой Народных Республик.

- В рамках проекта планируется проведение интенсивного образовательного акселератора «СоцАксель». Обучающие блоки по информационной открытости и социальному проектированию пройдут в формате онлайн для десяти ОО ЛНР и ДНР и 20 социально активных граждан из данных территорий, - рассказали в АНО Центр инноваций социальной сферы «Атлас некоммерческих организаций».

Также проекты-победители позволят общественникам помогать детям Донбасса, оказывать им психологическую поддержку, эвакуировать пострадавших людей в больницы и санатории России, закупать для жителей освобожденных территорий медикаменты, продукты длительного пользования, все необходимые промышленные товары для налаживания элементарных условий для жизни.

От Башкортостана победили 27 проектов. В Республикеблагодаря гранту специального конкурса от Фонда президентских грантов откроют центры комплексного сопровождения семей добровольцев, которые участвуют в спецоперации. Центры будут называться «ЖИВи» и появятся в городах и селах: Сибай, Баймак, селе Акъяр Хайбуллинского района, селе Зилаир Зилаирского района, селе Исянгулово Зианчуринского района.

Еще один проект региона предусматривает антикризисное сопровождение семей. А кризис может быть разным – это не только тяжелое финансовое положение, это и проблемы в отношениях между членами семьи. Поэтому команда Фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака будет оказывать всестороннюю помощь семьям, чтобы им удалось пережить кризис вместе.

Белгородская область стала обладателем 20 проектов-победителей конкурса. Один из самых масштабных проектов, которые запустят там - это Штаб помощи беженцам. В регионе создают целую систему помощи людям, прибывшим на территорию Белгородской области из Донбасса и городов Украины. Это не только гуманитарная помощь, но и дальнейшая поддержка, чтобы человеку было проще интегрироваться в общество и начать тут новую жизнь.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.