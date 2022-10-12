ФСБ России: организатором теракта на Крымском мосту является высшее руководство Украины

Организатором теракта на Крымском мосту стало Главное управление разведки Минобороны Украины в лице руководителя ведомства Кирилла Буданова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом России установили, что организатором теракта на Крымском мосту стало Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в лице руководителя ведомства Кирилла Буданова, а исполняли его приказ также сотрудники и агентура ГУР.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа т.г. отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский г. Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (г. Киев) и «Baltex Capital S.A.» (г. Русе). К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р. С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в г. Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва). В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября 2022 г. груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе г. Армавира Краснодарского края», - сообщили подробности подготовки теракта в ФСБ России.

Приказ о взрыве отдал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Фото: REUTERS

По данным Следственного комитета России 7 октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым.

По данным ведомства, в этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06.03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.

Махира агенты ГУР использовали в темную, он безусловно не знал, что станет жертвой теракта.

«Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р», - уточнили в ФСБ России.

ФСБ России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Отметим, что все эти «Иван Ивановичи» и даже тот же глава ГУР Кирилл Буданов не могли действовать самостоятельно. Буданов подчиняется приказам Зеленского, а вот тот лишь пешка в руках западных хозяев. Это подтверждает и маршрут транспортировки бомбы, что проходил через Болгарию, которая являет страной НАТО.

В СК России отметили, что расследование этого уголовного дела продолжается. В настоящий момент задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Махира агенты ГУР использовали в темную, он безусловно не знал, что станет жертвой теракта

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как выяснилось теперь, следом за взрывом на Крымском мосту могли быть другие. ФСБ России пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. На кадрах оперативников ФСБ можно видеть, как они стреляют электрошоком в террориста, который перевозит бомбу.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1967 г.р., который по заданию СБУ прибыл из г.Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. На арендованной квартире он под контролем специалиста - взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку самодельного взрывного устройства (СВУ) и проверку канала его инициирования. В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности», - пояснили в ФСБ России.

У злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 30 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту» и ч.4 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы» УК РФ, в рамках которого проверяется причастность задержанного к иным противоправным действиям.

Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как выяснилось сегодня, следом за взрывом на Крымском мосту могли быть другие. Еще два могли унести жизни людей.

Так ФСБ России пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. На кадрах оперативников ФСБ можно видеть, как они стреляют электрошоком в террориста, который перевозит бомбу, чтобы он не успел привести ее в действие.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан 55-летний гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. На арендованной квартире он под контролем специалиста - взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку самодельного взрывного устройства (СВУ) и проверку канала его инициирования. В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности», - прокомментировали кадры в ФСБ России.

У украинского диверсанта изъяли бомбу (около 3 кг в тротиловом эквиваленте), которая была собрана из основы противотанковой управляемой ракеты, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

А в столичном регионе сотрудники ФСБ России задержали 50-летнего гражданина Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии 2 переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов.

Для хранения оружия террористы опять арендовали в столичном регионе помещение в гаражном комплексе, как делали раньше агенты Главного управления разведки Украины в случае подготовки убийства Дарьи Дугиной.

На этот раз целью террористов стали самолеты: комплексы «Игла» позволяют сбивать на взлете и посадке самолеты и вертолеты. Дальность поражаемых целей достигает 6 километров.

Террорист ждал команды от СБУ, готовился совершить теракты в определенное время в указанном месте.

«Задержанный подобрал место их конспиративного хранения и вел подготовку вместе со специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. У задержанного изъяты две единицы ПЗРК «Игла», а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ», - сообщили в ФСБ России.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за «Незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия…, совершенные организованной группой»). В ведомстве подчеркнули, что фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.