ФСБ обезвредило украинского диверсанта с «Иглой»

В ведомстве подчеркнули, что фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием

Сотрудники ФСБ России задержали в столичном регионе 50-летнего гражданина Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов. Террористы опять арендовали помещение в каком-то гаражном комплексе.

«Он подобрал место их конспиративного хранения и вел подготовку вместе со специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. У задержанного изъяты две единицы ПЗРК «Игла», а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ», - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что комплексы «Игла» позволяют сбивать на взлете и посадке самолеты и вертолеты. Дальность поражаемых целей достигает 6 километров.

В настоящее время следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение ..., совершенные организованной группой») УК РФ, в рамках которого документируется его причастность к иным противоправным действиям.

В ведомстве подчеркнули, что фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.