Алтайский край активно развивает экономику

Среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал Алтайского края в 2023-2025 годах планируется в 5,3%. В 2022 году объем инвестиций составит , по оценке, 145 млрд рублей, сообщил на заседании правительства региона министр экономического развития края Анатолий Нагорнов.

ЗАДЕЛ ДЛЯ ПОДЪЕМА

«Задел для развития экономики создает инвестиционная активность, - отметил Анатолий Нагорнов. - За пять лет (2018 - 2022 год) общий объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении превысит 612 млрд. рублей, что на 41% выше значения за предшествующий пятилетний период (2013-2017 гг.). Среднегодовой прирост в номинальном выражении составит 16,5%, а с учетом инфляции – 3,5%. При ежегодном росте номинального объема инвестиций в 2021 году зафиксировано снижение индекса объема инвестиций в основной капитал. Отклонение от тренда связано с серьезным подорожанием цен на строительные материалы».

Тем не менее, с 2018 года в крае сохраняется очевидная тенденция роста номинального объема инвестиционных вложений. По итогам 1 полугодия 2022 года прирост инвестиций составил 7,3%, доля внебюджетных средств достигла 89,9%. Итог текущего года оценивается в размере 145 млрд. рублей, что обеспечит 4-5% прироста по году.

За период 2023 – 2025 годов промышленное производство может увеличиться на 5,3 % – 6,8 % в сопоставимых ценах. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) к концу 2025 года превысит 781 – 798 млрд. рублей. В прогнозном периоде производство продукции сельского хозяйства увеличится на 0,7 % – 5,1 %. В 2025 году валовая продукция сельского хозяйства может составить по базовому варианту – 307,4 млрд. рублей. Объем инвестиций к концу прогнозного периода в основной капитал может достичь 185,2 – 198,5 млрд. рублей.

Кроме того, объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 миллиардов рублей, доложил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 112,8%. Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды – в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%; добыча полезных ископаемых – 152,2%; производство металлургическое – 150,9%; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования – 143,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 130,3%.

Министр назвал предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам 9 месяцев текущего года: АО «Сибирь-Полиметаллы», АО «Барнаульская генерация», «БТК Текстиль» БМК Меланжист Алтая и АО «Алтай-Кокс». По словам Вячеслава Химочки, прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в 2022 году по кругу предприятий составляет 16,6 млрд. рублей или более 112% относительно уровня 2021 года.

«РЕАЛИЗОВАНО 90 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТОВ»

Напомним, за пять лет (2018-2022 годы) в экономику края, с учетом прогнозных оценок текущего года, привлечено около 612,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, из которых 522,0 млрд. рублей - внебюджетные инвестиции. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал составляет 3,5%.

За указанный период реализовано 90 внебюджетных инвестиционных проектов, в рамках которых создано почти 1800 рабочих мест. Среди крупных проектов необходимо отметить строительство ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат», создание кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай» в г. Заринске, строительство нового цеха ТЭЦ на ОАО «Кучуксульфат», внедрение технологии трамбования угольной шихты со строительством новых объектов на ОАО «Алтай-кокс», а также строительство крупных объектов в сфере здравоохранения - центра позитронно-эмиссонной томографии и центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля.

Росту инвестиций способствовало расширение мер региональной поддержки инвесторов, включая формирование Фонда развития Алтайского края, объем которого в настоящее время составляет 1 млрд. 207 млн. рублей, а также создание двух территорий опережающего развития в моногородах Заринске и Новоалтайске, в пул резидентов которых входит 19 компаний с общим объемом инвестиций 4,5 млрд. рублей.

Инвестиционное развитие социальной сферы края осуществляется в рамках краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту объектов, на реализацию которых в 2018-2021 годах за счет бюджетов всех уровней направлено свыше 30 млрд. рублей. Построено и отремонтировано более 900 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания и ЖКХ, в том числе завершено строительство 8 школ (и пристроев к ним) на 2592 учащихся, 20 детских дошкольных учреждений на 4015 мест, 54 ФАПов, театра кукол «Сказка» в г. Барнауле, культурно-спортивного комплекса в г. Новоалтайске, спортивной базы для ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ, ледовой арены в городе Рубцовске и других.

В текущем году в Алтайском крае сохранены положительная динамика инвестиций и социальные приоритеты государственной инвестиционной политики. На реализацию КАИП и мероприятий по капремонту предусмотрены расходы в сумме более 17 млрд. рублей на финансирование 379 проектов, из которых 241 планируется завершить до конца года.