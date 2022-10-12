Саммиты в Астане – путь к многополярности

Фото: Global Lookpress

В Астане на этой неделе пройдут сразу несколько событий международного масштаба. Сам факт их проведения, равно как и их итоги, сыграют огромную роль в дальнейшем формировании мироустройства.

Первыми по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане соберутся участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Затем там пройдут заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) и Совета глав государств СНГ. Своеобразным финалом станет саммит «Центральная Азия – Россия». Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило участие во всех трех мероприятиях участие президента России Владимира Путина.

СВМДА - юбилейная встреча

Идея созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была озвучена на сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1992 году первым президентом независимого Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который выразил уверенность в необходимости создания эффективной и приемлемой для всех структуры, способной обеспечить мир и безопасность в Азии.

Сегодня в СВМДА – уже 27 государств-участников: Россия, Азербайджан, КНР, Индия, Израиль и другие – более 90% территории Азии. Еще несколько стран, в числе которых США, Япония, Беларусь, имеют статус наблюдателей.

Секретариат СВМДВ находится в столице Казахстана, так что символично, что юбилейная, приуроченная к 30-летию инициативы встреча пройдет именно в Астане. В ней примут участие главы 11 государств региона, а также главы правительств и министры.

СНГ – внешняя политика и не только

Также на этой неделе в Астане пройдут заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ (СМИД) и Совета глав государств СНГ.

В повестке заседания СМИД – два десятка пунктов. Известно, что главы внешнеполитических ведомств проведут консультации по самому широкому спектру вопросов – от контроля над вооруженямии до взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности. Также министры обменяются мнениями по актуальным вопросам межгосударственного сотрудничества и взаимодействия в рамках Содружества.

Насыщенной будет повестка саммита глав государств Содружества. Заседание пройдет в очном формате впервые после пандемии COVID-19.

Особое внимание будет приковано к инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предложившего создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Глава российского государства Владимир Путин уже заявил, что Россия поддерживает предложение президента Казахстана и, со своей стороны, будет делать все для скорейшего воплощения его в жизнь.

Еще одним значимым документом, который утвердят президенты стран СНГ, станет Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

Еще один формат

В фокусе первой международной встречи формата «Центральная Азия – Россия» - взаимоотношения и сотрудничество стран региона с Россией. Еще одна символичная деталь - этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центрально-азиатскими государствами.

Уникальность этого мероприятия заключается в том, что до этого оно проводилось на уровне глав министерств иностранных дел, и вот впервые в казахстанской столице соберутся главы государств, участвующих в этом формате, который политологи оценивают как мощный потенциал для наращивания усилий в сфере торгово-экономической кооперации между Россией и странами Центральной Азии.

Доверие и взаимодействие

Экономическое и торговое сотрудничество – залог взаимовыгодных отношений. Именно вопросы экономики станут ключевым в повестке дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое также примет Астана.

Казахстан – не просто принимающая сторона, а один из главных локомотивов развития торгово-экономических связей на азиатском континенте. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что Астана опирается на множественность партнерских и союзнических отношений и выступает за открытость и инвестиционную привлекательность. И это не просто слова: статистические данные подтверждают верность предложенного Токаевым курса, и Казахстан все сильнее укрепляет свои лидирующие экономические позиции в Центральной Азии.

Особое внимание привлекает к себе новая инициатива Токаева - о развитии сети приграничных торгово-экономических хабов. Эти хабы станут опорными точками создаваемой Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии.

Современный Казахстан стал центром интеграционных процессов и принятия решений в совместном пространстве Центральной Азии. В программе Токаева, чья кандидатура выдвинута на пост президента Казахстана на ближайших в этой стране выборах, избирателей особенно привлекают курс на экономическую независимость и незыблемость интересов страны.

Серию встреч, которую примет на этой неделе Астана, политологи оценивают как важный дополнительный шаг по поддержанию стабильности в Евразийском пространстве, а для Казахстана и его президента Касым-Жомарта Токаева – как заслуженную высокую оценку их авторитета не только в рамках СНГ и Центральной Азии, но и всего, становящегося многополярным мира.