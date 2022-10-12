Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
12 октября 2022 8:41

Подарил пальто со своих плеч? Как Путин не дал замерзнуть арабскому шейху

Песков заявил, что Путин подарил свое пальто замерзшему шейху ОАЭ
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Аль Нахайян пришел на встречу с Владимиром Владимировичем в сетчатых черных кроссовках

Аль Нахайян пришел на встречу с Владимиром Владимировичем в сетчатых черных кроссовках

Фото: REUTERS

Вчера Владимир Путин принял в Петербурге президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Встреча, на самом деле, получилась очень важной. Шейх еще перед поездкой в Россию заявил, что постарается найти варианты для мирной разрядки на Украине. Кроме этого, у США и ОПЕК сейчас ссора из-за сокращения добычи нефти. Конечно, российский лидер обсудил с арабским политиком и рынок черного золота. Точнее, общие решения, которые не нравятся Вашингтону.

И хоть беседа проходила, что называется, «на высшем уровне», в итоге получилась масса протокольных анекдотов. Ну например уважаемый Аль Нахайян пришел на встречу с Владимиром Владимировичем в сетчатых черных кроссовках. Для мероприятий такого уровня очень необычно. Но формальности протокола соблюдены - обувь темная и нейтральная.

Дальше – больше. Мы нашли в интернете очень похожие кроссовки. Стоят всего 4,5 тысячи рублей! Если не ошиблись, то арабский миллиардер выбирает одежду совсем уж без претензии.

Вечер в Петербурге выдался холодным. На улице, около выхода из Константиновского дворца, где встречались политики, Шейха ждали помощники с пуховиком. Но когда Аль Нахайян показался в дверях, на нем уже было черное пальто. Похожее есть у российского лидера. Путин же остался в застегнутом пиджаке. Совпадение? Не думаем!

Наш президент с улыбкой проводил гостя до машины. Арабский миллиардер так и сел в автомобиль, не снимая черного пальто. Ну что ж, не самый плохой сувенир из России.

Главное, чтобы в карманах ничего лишнего не осталось. Американский президент Джимми Картер как-то сдал свой пиджак в химчистку, забыв во внутреннем кармане ламинированную карточку с кодами запуска ракет.

На трансляции не видно, как шейх уезжает в президентском пальто. То есть, оставалась еще вероятность, что в последний момент президент ОАЭ опомнился и отдал Путину его одежду. Но представитель Кремля Дмитрий Песков фактически признал, что Аль Нахайян пальтишко забрал.

- Не думаю, что это будет проблемой, - заявил пресс-секретарь главы страны в ответ на вопрос, что будет, если Путину не вернут его теплые вещи.

КАРТИНА ДНЯ