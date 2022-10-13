«Русское лото» отмечает день рождения: рассказываем истории победителей

Победители и их близкие рассказали, как им удалось обуздать удачу и как живется после крупного выигрыша

Уникальность «Русского лото» в том, что для большинства участников покупка лотерейных билетов превращается в добрую семейную традицию. Подобно тому, как в советские времена домочадцы, их друзья и соседи собирались поиграть в настольное лото.

Каждые выходные в ходе розыгрыша на федеральном телеканале в стране появляются новые лотерейные счастливчики. За последние восемь лет общая сумма выигрышей в «Русском лото» уже превысила 51 миллиард рублей! Вдобавок здесь разыгрываются очень крупные призы: миллионерами в «Русском лото» стали уже более 2700 победителей по всей стране. О некоторых победителях с крупными выигрышами мы подготовили эту статью.

Победители и их близкие рассказали, как им удалось обуздать удачу и как живется после крупного выигрыша.

Многодетная семья из Нижегородской области на выигрыш купила просторный автомобиль

Многодетная мама Наталья Филиппова родилась под счастливой звездой. Вместе с супругом Евгением она воспитывает четырех дочерей. Семья проживает в поселке Новосмолинский Нижегородской области. В январе 2021 года на супругов обрушилась ошеломительная новость. Купив билет на 1371-й тираж «Русского лото», пара выиграла приз на сумму 600 000 рублей.

Фото предоставлено «Столото»

— К моменту выигрыша мы были в ожидании рождения нашей четвертой дочки. Победа в «Русском лото» — большой подарок судьбы, — рассказывает победительница.

Наталья с радостью вспоминает день, когда заветная сумма поступила на банковский счет.

— Я гуляла с ребенком в парке. Вдруг пришло СМС о зачислении выигрыша. На следующий день мы всей семьей поехали в Нижний Новгород: и победу отпраздновали, и детей развлекли. Первая наша трата — путешествие по Волге, — говорит героиня тиража.

Главе многодетного семейства было крайне необходимо обновить автомобиль. Нужна была модель с просторным салоном, вместительным багажником, экономичной стоимостью содержания. Благодаря полученному выигрышу у Филипповых появилась возможность подобрать подходящую иномарку.

— Наша семья увеличилась, поэтому в старой машине мы уже не помещались. Пришлось купить семиместную машину, чтобы моим любимым девочкам было комфортно, — говорит Евгений, супруг Натальи.

В знак победы Филипповы сделали себе и дочерям долгожданные подарки.

— Старшей дочке приобрели новомодные гаджеты, о которых она давно мечтала. До выигрыша у нас не было возможности их купить. Мужу мы приобрели набор инструментов, а для себя любимой — посудомоечную машину, — делится победительница.

Во время интервью Евгений вспомнил день, когда он узнал о выигрыше.

— Когда в игровом поле билета оставался один номер — 53, — я про себя просил ведущего вытянуть его из мешка. Это число я запомню на всю жизнь. Судьбоносный бочонок превратил нас в победителей, — вспоминает супруг.

Пара продолжает участвовать в «Русском лото» и верит, что им удастся попасть дважды в одну лунку. Супруги уже купили билет на праздничный розыгрыш ко дню рождения любимой лотереи. Трансляция состоится 16 октября в 8:20 на НТВ. В праздничном 1462-м тираже участников ждут Джекпот — миллиард, призы по 1 000 000 рублей и другие денежные призы. Останется один бочонок, а это значит, что победителей будет больше обычного.

Супруги из Ставрополья подарили выигрыш внучке

Фото предоставлено «Столото»

Супруги Александр и Валентина Горяиновы* на пару участвуют в любимой лотерее «Русское лото». В 2020 году им посчастливилось выиграть загородный дом эквивалентом 600 000 рублей.

Посовещавшись, победители решили получить выигрыш деньгами и подарить их внучке Анастасии.

— У нас все есть. Не шикуем, но ни в чем не нуждаемся. Важнее помочь нашей любимой внучке. Она очень внимательно к нам относится. Мы с радостью поделились с ней выигранными средствами, — говорит Валентина.

Внучка победителей, в отличие от самой Валентины, не очень удивилась такому крупному выигрышу.

— Это было ожидаемо. Дед везде участвует и часто выигрывает. Ему везет по жизни, — говорит Анастасия.

Если Анастасия нисколько не сомневалась в удачливость своих родных, то некоторые земляки победителей не верили в произошедшее. Победители — люди скромные, но с радостью делятся, как им удалось выбрать билет, который впоследствии оказался выигрышным.

— Лотереи — мое хобби и способ развлечься в воскресное утро. Всегда надеялся на крупный приз, но не ставил эту цель во главу угла. Мы получаем удовольствие от самого процесса. Радовались даже сторублевым выигрышам, — говорит глава семейства.

О крупном призе победитель узнал, когда смотрел трансляцию розыгрыша по телевизору.

— Как сейчас помню, что в билете оставалось число 90 и как раз достали из мешочка этот номер. Я своим глазам не поверил. Попросил сына перепроверить в интернете. Он мне подтвердил выигрыш. Жене говорю: «Я выиграл в лотерею загородный дом. Валя, собирайся в Москву на оформление». Она не сразу поверила, — с улыбкой вспоминает Александр.

Полное осознание пришло, когда выигранные средства поступили на банковский счет.

У Александра и Валентины свое хозяйство: курятник и кролики. Женщина с любовью ухаживает за огородом, в саду выращивает цветы. Главная ценность Горяиновых — семья.

Слесарь из Санкт-Петербурга потратил выигрыш на ремонт квартиры

1 января — особая дата в жизни Дмитрия Андреева из Санкт-Петербурга. В этот день он начал встречаться со своей избранницей Елизаветой. Пара вскоре планирует пожениться. Первый день 2021 года также стал судьбоносным для молодого человека и его невесты. Они выиграли в «Русское лото» 706 577 рублей.

Фото предоставлено «Столото»

Полученные деньги помогли влюбленным обустроить квартиру.

— На выигранные деньги мы сделали ремонт, продолжаем наводить уют, докупаем декор, — делится девушка.

Счастливый билет «Русского лото» помог победителям сделать жилье светлым и функциональным. Часть средств вложили в перепланировку: одну большую комнату разделили на спальню и гостиную. Если раньше их квартира напоминала «бабушкин вариант», то сейчас у них современная кухня, ванная комната, вся сантехника, входная дверь, новый ламинат и спальный гарнитур.

— Гнездышко уже свили, теперь остался последний шаг — свадьба. Выигрыш приблизил нас к заветной цели, — говорит Дмитрий.

Победитель никогда раньше не участвовал в гослотереях. Счастливый билет подарила его мама. После выигрыша молодой человек решил продолжить традицию и участвовать в тиражах «Русского лото».

— Билет проверили на сайте «Столото». Когда увидели сумму, начались счастливые крики и визги. После такого успеха мы решили превратить участие в розыгрышах в семейную традиции. Теперь каждый новый год будем покупать билеты и надеяться на приз, — говорит победитель.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. Общий объем перечисленных целевых отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты РФ разных уровней (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей. В 2022 году «Русскому лото» исполняется 28 лет. За это время лотерея для многих жителей нашей страны превратилась в семейную традицию. Каждое воскресенье в 8.20 утра включают НТВ, где начинается программа «У нас выигрывают!» Вместе переживают. И радуются успеху вместе. Лотерея дает возможность выиграть дома, автомобили, путешествия и весьма внушительные денежные призы – до одного миллиарда рублей!

«Русское лото» нас объединяет!