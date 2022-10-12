Разгадка письменности майя нашлась под шапкой Анны Ахматовой

Советский историк, этнограф лингвист и эпиграфист Юрий Валентинович Кнорозов. Фото: ТАСС

Юрий Кнорозов - человек, который сумел “разговорить” цивилизацию майя - был типичным экстравагантным гением. Он дружил с Львом Гумилевым, до самой старости носил зимнюю шапку, которую ему еще в 1949 году подарила Анна Ахматова. Кстати, спустя 40 лет - уже во время распада СССР - именно в ней он отправился в свою первую поездку в Мексику (в Ленинграде в это время была зима). Любимую сиамскую кошку Асю представлял в качестве соавтора своих научных работ. Впоследствии его пример вдохновил Нобелевского лауреата по физике Андрей Гейм, который в качестве соавтора исследования по диамагнетической левитации указал своего хомяка Тишу.

Кошки для Кнорозова вообще были предметом обожания. Ученики рассказывали, что мэтр порой сам мяуканьем выражал свои эмоции - от восхищения, до отвращения. Чем приводил в шоковое состояние неподготовленных посетителей. И да, при этом в возрасте 28 лет Кнорозов дешифровал письменность майя. Над этой задачей лучшие умы бились со времен Шампольона (француз разгадал тайну египетских иероглифов) и она считалась нерешаемой.

За доклад продолжительностью 3,5 минуты сразу дали докторскую

Открытие майянского письма сравнивали с полетом Гагарина в космос, потому что Кнорозов открыл для мира цивилизацию, которая до этого почти 400 лет хранила обет молчания. Защита диссертации мирового значения тоже проходила в экстравагантном стиле, свойственному гению. Доклад на тему: «”Сообщение о делах в Юкатане“ Диего де Ланда”, как историко-этнографический источник» и защита длились в общей сложности 3,5 минуты. Автору аплодировали стоя, а затем Кнорозову напрямую присвоили степень доктора наук, минуя кандидатскую стадию.

Как советскому ученому, не выезжая за пределы Ленинграда, удалось разгадать тайну письменности майя?

Шампольон в качестве ключа использовал знаменитый “Розеттский камень”, где один и тот же текст (панегирик в адрес царя Птолемея) был продублирован на трех языках - древнегреческом, египетским демотическим письмом и теми самыми иероглифами. Надо было просто сопоставить одно с другим. У Юрия Кнорозова был свой ключ - книга второго епископа Юкатана Диего де Ланды ”Сообщение о делах в Юкатане“. Но тут дело обстояло гораздо сложнее.

Твоя моя не понимай!

Де Ланда утверждал, что записал алфавит майя. Для этого он пригласил двух писцов - представителей враждующих племен (чтобы они не сговорились его надурить), которые по его просьбе записывали аналоги букв латинского алфавита в количестве 27 штук. Епископ считал, что если миссионеры освоят письменность индейцев это ускорит их обращение в христианство. Но с алфавитом Ланды была одна маленькая проблема - записанные им знаки никаким образом не хотели складываться в слова. Некоторые ученые даже пришли к выводу, что алфавит Ланды это мистификация.

Кнорозов первым догадался, что же на самом деле записал священник в своем “Сообщении..”.

Для начала надо было определить, к какой системе относится письменность майя. Человечество придумало всего-навсего три концепции письма:

1. Алфавитное письмо. Является самой развитой и удобной системой письма. Максимальное количество букв в кхмерском алфавите - 74. Но в среднем люди обходятся тремя десятками букв (в английском алфавите их 26, в русском 33).

2. Идеографическое письмо. Здесь каждый знак передает определенное понятие. Китайские иероглифы это один из видов идеографического письма. Всего существует около 50 тысяч китайских иероглифов, но в газетах, например, используется не более 5 тысяч.

3 Слоговое письмо. В этом случае знак передает определенный слог, а уже из них складываются слова. Используется в японском языке, языке индейцев чероки, в древних клинописных системах письма. В среднем слоговые азбуки насчитывают 80-120 символов.

Чтобы понять, к какому типу письма относится майя, Кнорозов пересчитал все знаки, которые использовались в трех доступных рукописях майя. Их оказалось 355. Следовательно, это не китайские иероглифы, не алфавит, а какой-то вариант слогового письма.

Оказалось алфавит Ланды был недоразумением - следствием того, что епископ и индейцы не понимали друг-друга. Священник произносил названия букв староиспанского языка, то есть, если перевести на наши реалии, он произносил: “Аз”, “Буки” “Веди”, “Глаголь” … и рассчитывал, что майя напишут аналогичные буквы родного языка. Но майя руководствовались принципом - как слышится, так и пишется. И записывали не буквы, а слоги, которые соответствовали услышанным звукам.

Понимание этой путаницы, случившейся в 1566 году, стало той ниточкой, которая позволила Кнорозову развязать очень запутанный клубок с письменностью майя. Кстати, чуть ли не первый отрывок, который прочитал Кнорозов в майянских кодексах касался человеческих жертвоприношений, в частности обстоятельное описание техники отсечения головы.

Почему Кнорозов решил стать “кабинетным ученым”

Дальнейшая судьба Кнорозова чем-то напоминает историю оружейника Михаила Калашникова, создателя одноименного автомата. Оба совершили гениальный прорыв в возрасте 28 лет и в дальнейшем превзойти свой ранний успех не смогли.

Воодушевленный успехом с майя, Кнорозов замахнулся на практически безнадежное предприятие и много сил вложил в дешифровку протоиндийского письма - оно было известно по многочисленным находкам печатей или их оттисков в долине Инда. Но язык этот до сих пор не расшифрован, а гипотеза группы Кнорозова не считается общепринятой. Кроме того, Юрий Валентинович возглавлял исследовательскую группу по дешифровке древних письменностей, занимался письмом перуанских индейцев и аборигенов острова Пасхи. Планировал экспедицию на остров каменных истуканов - но этот проект не одобрили.

Нельзя сказать, что государство игнорировало Кнорозова. Он зарабатывал приличную докторскую зарплату - 400 рублей в месяц. В 1977 году получил Государственную премию. Но после командировки на конгресс майянистов в Копенгаген в 1956 году за границу его не выпускали. Считается, что этому мешало пятно в биографии гения, который во время войны - страшное дело! - оказался на оккупированной территории. Кнорозов делал вид, что ему на родину майя не очень уж и хочется. “Я кабинетный ученый, чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам”, - отшучивался он.

Он памятник себе воздвиг нерукотворный…

Как и многие советские интеллигенты, которые прохладно относились к несбыточной идее построения коммунизма, Юрий Валентинович ушел во внутреннюю эмиграцию, а точнее в ее алкогольную разновидность… Первое приглашение посетить зону майя Кнорозов получил от мексиканских ученых еще в начале 60-х годов. Но увидеть памятники народа, которому он вернул письменность, Юрий Валентинович смог только спустя 30 лет, когда начал рушится Советский Союз.

Приехав в Мексику, а затем и в Гватемалу, Кнорозов неожиданно обнаружил, что является там объектом самого настоящего культового преклонения. Его боготворили! Дешифровщика принимали главы государств - ленинградскому ученому вручили Большую Золотую Медаль Президента Гватемалы и орден Ацтекского орла, которым в Мексике награждают иностранным гражданам за исключительные заслуги. Кнорозову устраивали экскурсии по археологическим памятникам, наперебой зазывали читать лекции. К отелям, где он останавливался, начиналось паломничество людей, желавших засвидетельствовать ему свое почтение. Что уж говорить - в лихие 90-е посольство Мексики оплатило установку в ленинградской квартире ученого металлической двери, чтобы гений мог чувствовать себя в безопасности. А денежные переводы из Южной Америки позволяли в постперестроечные годы свести концы с концами.

Юрий Валентинович ушел из жизни 23 марта 1999 года от последствий инсульта.

Его память увековечена в Мексике. В двух городах - Канкуне и Мериде установлены похожие памятники. Там фигурируют знаки майянской письменности, и сам Юрий Валентинович. За образец была взята та самая знаменитая фотография, с кошкой Асей, где завораживает контраст между демоническим обликом самого ученого и умиротворенным безмятежным видом мурки, которая устроилась у него на руках.

В этом году в России указом президента отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Валентиновича (он родился 19 ноября 1922 года). В честь этого события на фасаде Кунсткамеры - там располагается Музей антропологии и этнографии, где работал ученый, - будет установлена мемориальная доска.

Рано или поздно награда находит героя. Жаль, что иностранцы раньше нас успели отдать почести Кнорозову, когда это было важно лично для него.