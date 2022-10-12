Бахром Исмаилов: «Межнациональные конфликты возникают от недопонимания и непросвещенности»

Глобализация и культурная интеграция в современном мире привели к тому, что на карте практически не осталось мононациональных государств. Особенно это касается постсоветского пространства. Если во времена СССР люди отличались толерантностью и терпимостью, то сейчас в России и странах СНГ стали происходить конфликты на межнациональной почве. Чаще всего это касается трудовых мигрантов, отмечает известный правозащитник, специалист по вопросам расовой дискриминации, основатель общественного движения «Страна без расизма и ксенофобии» Бахром Исмаилов.

Мы поговорили с Бахромом Исмаиловым на тему, как побороть расовые предрассудки в обществе.

Мигранты в правовом поле

В 2007 Бахром Исмаилов переехал в Россию. Это совпало с беспрецедентным потоком мигрантов в РФ, вызванным экономическим ростом в стране. Для выходцев из Средней Азии здесь появились миллионы рабочих мест в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, промышленное производство и сфера услуг. Однако приток сотен тысяч мигрантов, которые отличались внешне, плохо владели русским языком, не всем понравился.

“Появление в российских городах сотен тысяч трудовых мигрантов, представлявших из себя этнокультурную общность молодых трудоспособных людей, готовых работать в 2 раза больше за меньшую оплату, вызвало рост негативных настроений среди местного этнического большинства”, - вспоминает Бахром Исмаилов.

Он на себе испытывал этот негативный шлейф, когда начинал вести юридическую практику в России, поэтому сконцентрировался на вопросах защиты прав трудовых мигрантов. Как юрист, оказывал правовую помощь людям, столкнувшимся с ксенофобией. Причем, это были не только частные случаи, но и общественные инициативы в области борьбы с расизмом и ксенофобией.

В 2015, Бахром Исмаилов отправил обращение в Совет Федерации РФ, в котором просил упростить правила регистрации мигрантов и отменить авансовые платежи для получения или продления рабочего патента. Кроме того, правозащитник настаивал на увеличении срока действия разрешения на работу патента до 3-х лет, так как оформление документов – длительный процесс. В результате мигранты получили возможность продлевать патент без пересечения границы, срок постановки на учет увеличился с 7 до 15 дней.

Одной из самых незащищенных категорий мигрантов оказались женщины и дети, отмечает Бахром Исмаилов. Они тоже стали жертвами дискриминации. В 2015 ФМС рекомендовала отчислять из школ детей без регистрации, хотя до этого никому не отказывали в образовании. Также были случаи, когда детей разлучали с семьей. Так, у гражданки Узбекистана, у которой были утеряны документы, забрали годовалую дочь. Благодаря вмешательству Бахрома Исмаилова, ребенка вернули матери.

Однако Бахром Исмаилов понял, что этого мало. Назрела необходимость менять информационное поле и вести просветительскую работу в области межнациональных отношений. Ведь любые межнациональные конфликты возникают от недопонимания и непросвещенности. Так появилось общественное движение «Страна без расизма и ксенофобии», главной задачей которого было воспитание в обществе толерантности к представителям других народов.

Бахром Исмаилов начал принимать активное участие в телевизионных программах и мероприятиях, на которых пытался донести мысль, что разрез глаз, цвет кожи и волос - не повод считать человека угрозой. Это такие же люди, которые в силу сложившейся на их Родине экономической ситуации вынуждены искать лучшую жизнь за ее пределами. Целый ряд проектов, проведенных общественной организацией «Страна без расизма и ксенофобии», был направлен на гармонизацию и стабилизацию межэтнических отношений, улучшение жизни трудовых мигрантов в России и юридической защите их прав.

“К примеру, в 2015 году я снял социальную рекламу о том, как простые люди другой национальности каждый день сталкиваются с предрассудками, стереотипами и предвзятым отношением к себе в повседневной жизни в России. Цель была обратить внимание на нарастающие проявления расизма, национализма и ксенофобии”, - говорит правозащитник.

Его активная правозащитная деятельность стала заметна, и в 2018 году Бахрома Исмаилова пригласили в экспертный совет Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ.

По результатам экспертизы законодательных инициатив государственных и общественных организаций, я голосовал по вопросам принятия, непринятия, либо направления на доработку представленных инициатив, с точки зрения пользы предлагаемых инициатив для российского общества.

Таким образом, он получил возможность на федеральном уровне влиять на законодательную практику, касающуюся миграционной политики и соблюдения прав этнического меньшинства. Бахром Исмаилов проводил экспертизу законотворческих инициатив государственных органов и общественных организаций, анализируя законы на предмет дискриминационных норм, чтобы предложить конкретные меры, которые помогли бы облегчить жизнь трудовых мигрантов в России, сделать законодательство более либеральным по отношению к ним.

“За время своей деятельности я столкнулся с тысячами случаев дискриминации людей за их национальность, цвет кожи и разрез глаз. Они так давно живут в этой среде, что считают это нормой. Я пытаюсь это изменить, борясь за их будущее сегодня”, - говорит Бахром Исмаилов.

Кроме того, Бахром Исмаилов обратил внимание общественности на острейшую проблему, связанную с трудовым рабством. Бесправные мигранты часто становятся жертвами работорговли, сталкиваются с невыплатой заработной платы и другими проявлениями дискриминации. Решить эту проблему, отмечает правозащитник, можно, ориентируясь на опыт западных стран. В США, к примеру, созданы все условия для трудовой миграции, именно поэтому они выигрывают в борьбе за высококвалифицированные кадры.

“Именно под моим руководством была разработана и реализовано правовое решение, обязывающее работодателей выплачивать компенсации трудовым мигрантам и их родственникам за травмы и увечья, полученные на рабочем месте”, - делится Бахром Исмаилов.

Так, команде Бахрома Исмаилова удалось взыскать более двух миллионов рублей в пользу жены погибшего на стройке трудового мигранта Юсупова Бехзода. Это был первый случай в юридической практике по делам трудовых мигрантов. Зачастую, родственники пострадавших не получают компенсации, так как живут за пределами России. Хотя имеют на это право, отмечает правозащитник.

Также он инициировал жалобу в Конституционный суд Российской Федерации на указ Главы Республики Якутия Айсена Николаева о запрете на прием на работу трудовых мигрантов. В этом регионе отмечалась самая высокая стоимость патента и снижение квоты на рабочие места для иностранных граждан. Им запретили работать в 33 сферах: строительстве, торговле, транспортной деятельности, сфере услуг. Однако это противоречило договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству.

Юридическое просвещение

В 2018 году у него появилась идея создания единого портала, в котором собраны все вакансии для иностранных специалистов. 100 крупнейших компаний в сфере строительства, промышленности, ритейла и сельского хозяйства искали сотрудников на этой платформе. Это структурированная система, мостик между работодателями и работниками. Ничего подобного на этом рынке не было. Причем, это не просто база данных вакансий, а сервис, позволяющий иностранцам получить правовую и организационную помощь в законном трудоустройстве. В 2019 году сервис North Jobs Бахром Исмаилов представил на ежегодной выставке по внедрению инновационных цифровых технологий в бизнес на Tech Week.

Его деятельность по урегулированию межнациональных вопросов была отмечена рядом престижных премий и дипломов: «Я - гражданин!» Общественной палаты России, диплом финалиста конкурса от Министерства Внутренних Дел России, премия «Zаzеркалье». Причем, его мнением стали интересоваться западные эксперты. В частности, Бахром Исмаилов один из немногих, кто писал в журнале “The Guardian” о проблеме расизма в российском футболе перед Чемпионатом мира в 2018 году. К нему прислушались на международном уровне, пригласив в качестве эксперта на конференцию «Fare Network» в Барселоне. А затем он стал участником международной конференции на тему борьбы с дискриминацией “Равная игра”, организованной УЕФА, Английской футбольной Ассоциацией и сетью Fare. Это событие происходило в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Вести просветительскую деятельность Бахром Исмаилов начал и в социальных сетях. Оперативно и на понятном мигрантам языке он доносит до них актуальную информацию о законодательных аспектах, доступных возможностях для жизни и работы в стране. Кроме того, это площадка, на которой он может вести диалог с более молодой аудиторией, воспитывая, с одной стороны, у мигрантов понимание, что они в чужой стране должны соблюдать ее правила и законы, и с другой стороны, у местного населения – толерантность к приезжим. Сейчас YouTube канал и Tik Tok Бахрома Исмаилова насчитывает более 1 миллиона подписчиков.

Благотворительность

В 2020 году Бахром Исмаилов основал благотворительный фонд «Саховат» (Благодеяние). Его задача – помочь трудовым мигрантам наладить жизнь в России: пройти регистрацию, найти работу или пройти профессиональное переобучение. Отдельный пласт работы фонда связан с адаптацией в новых условиях детей мигрантов. Благотворительная программам подразумевает помощь в прохождении языковых курсов, сборе необходимых документов, консультации по выбору школы, создании онлайн и оффлаи н курсов по дополнительному образованию детеи . За эту работу Бахром Исмаилов получил медаль «Шухрат» (Славы) от Президента Республики Узбекистан. Этой награды удостаиваются не только жители страны, но и те, кто внес весомый вклад в развитие экономики, культуры и воспитания подрастающего поколения.

В 2022 году Бахрома Исмаилова избрали Председателем Узбекской диаспоры в Москве. Сегодня это одно из самых быстрорастущих национальных меньшинств в РФ. Более миллиона трудовых мигрантов по данным министерства труда Узбекистана находятся в России на заработках. А в прошлом году в страну въехало рекордное количество представителей этого этноса: более 3-х миллионов человек. Это на 20 % больше, чем в прошлом году. И каждому из них в национально-культурной автономии оказывают все виды помощи: юридическую, социальную и адаптационную.

“Моя цель как главы Узбекской диаспоры - улучшение социально-экономического и правового положения узбеков, как национального меньшинства России”, - делится Председатель Узбекской диаспоры.

Как глава организации, Бахром Исмаилов проводит благотворительные вечера, деловые встречи, конференции и форумы, чтобы выходцы из Узбекистана как можно легче и быстрее адаптировались в другой стране. Это залог благополучия не только вновь прибывших людей, но всего общества в целом, считает Бахром Исмаилов. Ведь от того, насколько социально подготовленными будут приезжие из стран СНГ к жизни в России, будет зависеть снижение межнациональной напряженности между мигрантами и местным населением.

Есть в этом и экономический эффект. Трудовые мигранты сегодня - это один из двигателей прогресса и развития страны, поскольку они заняты в ключевых производственных секторах. Открытая работа в правовом поле со всех сторон позволит решить множество острейших вопросов трудовой миграции, уверен Бахром Исмаилов. Он верит, что его усилия помогут хотя бы частично решить национальный вопрос.

Доступная среда

Он воспитывает в обществе толерантность к другим людям не только по национальному признаку. Активную работу Бахром Исмаилов ведет по развитию доступной среды для маломобильных граждан. В больших российских городах до сих пор нарушаются права людей, у которых серьезные нарушения опорно-двигательной системы. Законы о создании инклюзивной среды зачастую игнорируются, в результате люди вынуждены просто сидеть дома, что существенно ограничивает их социализацию.

Чтобы решить эту проблему, Бахром Исмаилов в 2015 году открыл правозащитный центр «Содействие защите законных интересов граждан «Маломобильный гражданин». Он активно сотрудничал с профильными организациями, заключив соглашение с Фондом «Соинтеграция», а также с Общественной инспекцией по делам инвалидов в городе Москве. В рамках проекта удалось проинспектировать более 150 объектов и проверить их доступность для маломобильных людей.

Результатом этой работы стало направление более 100 исков в московские суды для того, чтобы добиться устранения нарушений и обеспечить для людей с ограниченными возможностями беспрепятственный доступ к административным помещениям. Также юрист требовал выплатить моральную компенсацию маломобильной группе населения. Бахрому Исмаилову удалось выиграть более 80 подобных исков. И это он считает большой личной победой. Все это, в конечном итоге, делает мир более открытым и дружелюбным.

Работа со странами исхода мигрантов

В 2018 году Бахром Исмаилов стал одним из учредителей экспертного совета Buyuk Kelajak, основной задачей которого стала разработка Стратегии Республики Узбекистан до 2035 года. Проект описывает развитие страны по динамическому сценарию и нацелен на обеспечение вхождения Узбекистана в число 50-ти экономически развитых стран мира.

В Стратегии Бахром Исмаилов отвечал за разработку мер, которые позволят улучшить положение трудовых мигрантов, начиная со страны их исхода. В Стратегии описываются меры, которые государство должно принять для улучшения положения трудовых мигрантов на горизонте до 2035 года. Сюда входят как вопросы образования, так и создание новых передовых отраслей в экономике Узбекистана, которые позволят сократить количество граждан, вынужденных уезжать на заработки за рубеж.