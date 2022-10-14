«Все располагает к более слабому рублю»: Что происходит на бирже и в чем сейчас лучше держать свободные деньги

Рубль вновь начал слабеть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они снова дорожают. Уже больше недели доллар и евро укрепляются по отношению к нашей валюте. За это время прибавили почти по 10 рублей каждый превысили отметку в 60 рублей. Это, конечно, еще не близко к тем уровням, которые были в начале года, но движение было мощным.

НЕТ НАЛОГОВ – ЕСТЬ МОБИЛИЗАЦИЯ

Причин, как всегда, несколько. Во-первых, окончание налогового периода. Пик выплат экспортеров пришелся на конец сентября. В это время рубль сильно укрепился. С начала октября пошел обратный процесс. Во-вторых, все та же мобилизация. Те, кто стал уезжать из страны, предъявили повышенный спрос на доллары и евро – как наличные, так и безналичные. Вот курсы валют и выросли.

С лета валютный курс почти не менялся. Он колебался в районе 60 рублей (см. графику). Нынешний небольшой всплеск может оказаться одним из таких колебаний. А может – стать устойчивым трендом. Делать предсказания на валютной гуще сейчас не возьмется ни один эксперт.

Тем более что на рубль не действуют два основных фактора, которые двигали курс в последние годы. Первый – это цена на нефть. Что растет она, что падает, на курс рубля это не оказывает практически никакого влияния. Второй фактор – бюджетное правило. Минфин долго придумывал, как бы его ввести, чтобы хоть немного стабилизировать курс рубля. Но когда придумал, стало поздно. Бюджет теперь дефицитный. А значит, копить деньги нет смысла. Надо их тратить. Поэтому в проекте казны на ближайшие три года речи о бюджетном правиле не идет.

МНОГО ЭКСПОРТА – МАЛО ИМПОРТА

Напомним, сейчас валютный рынок в стране очень узкий. Торгуют на нем только экспортеры с импортерами, а также физические лица. В таких условиях курс может меняться очень быстро и очень сильно. При этом с импортом сейчас явные проблемы. Поставить товар из-за границы сложно. Поэтому спрос на те же доллары небольшой. Для сравнения, если с начала года экспорт составил $483 млрд, то импорт – более чем вдвое меньше. Этот дисбаланс и привел к укреплению рубля летом и в начале осени.

Правда, ситуация постепенно выравнивается, хоть и не так быстро. Объемы импорта с каждым месяцем потихоньку растут. А вот с экспортом, наоборот, возникают проблемы. И Газпром перестал продавать газ в Европу, и потолок цен на нашу нефть не за горами.

- Рост импорта не демонстрирует какой-то выдающейся динамики. Экспорт пока сокращается слабо. В таких условиях без бюджетного правила рублю будет крайне затруднительно существенно упасть против доллара. Ключевую роль в судьбе курса рубля в 2023 году сыграет эффективность 8-го пакета санкций ЕС. Запрет на экспорт нефти в ЕС морским путем вступает в силу 5 декабря. Запрет на экспорт нефтепродуктов еще через 2 месяца. Сокращение экспорта (в первую очередь), а также плавное восстановление импорта будет играть ключевую роль в динамике рубля, - считает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

- Статистика от Центробанка указывает на снижение профицита торгового баланса за третий квартал относительно предыдущих двух. Вероятно, показатель будет постепенно снижаться и в дальнейшем, что будет располагать к более слабому рублю, - соглашаются аналитики банка «Санкт-Петербург».

КАКИМ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАРА ДО КОНЦА ГОДА

Большинство экспертов считают справедливым курс доллара в диапазоне от 70 до 80 рублей. Таким он был в начале этого года, когда работали все рыночные факторы и плавающий курс рубля отражал реальную ситуацию. Тем не менее в Центробанке отказываются фиксировать национальную валюту на том или ином уровне. Объясняют просто. Во-первых, потому что это сейчас технически невозможно. Наши валютные резервы заморожены. А чтобы регулировать курс, надо покупать и продавать ту же валюту на бирже, оказывая влияние на спрос или предложение. Во-вторых, В ЦБ резонно считают, что самый справедливый курс – рыночный. Даже если рынок сейчас узкий.

- С макроэкономической точки зрения курс рубля в ближайшие недели должен оставаться относительно высоким. Но это вовсе не отменяет того факта, что курс отечественной валюты может оказаться под давлением в случае дальнейшего ухудшения внешнеполитического фона и ужесточения режима внешних санкций, - говорит Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

- Я на конец года вполне ожидаю курса в 70 – 80 рублей за доллар. Чем больше вероятность глобальной рецессии, тем выше вероятность удешевления рубля, причем довольно заметного и быстрого, - считает Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал».

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что делать с валютой – покупать или продавать?

Доллары и евро в нашей стране стали токсичными. Покупать их в безналичном виде особого смысла нет. Наши карточки за рубежом все равно не работают, а чтобы перевести их за рубеж, нужно иметь счет в заграничном банке. При этом наличная валюта в большинстве обменников есть (по крайней мере, в крупных городах). Но курс там значительно отличается от того, что мы видим на бирже. Комиссия банков за кэш (от англ. cash – «наличные») составляет от 7 до 15 рублей.

Некоторые эксперты рекомендуют вместо долларов и евро покупать китайские юани. Но тут есть нюанс. Во-первых, китайская экономика тоже чувствует себя не важно. Во многом из-за слишком большой нетерпимости к коронавирусу и из-за кредитного пузыря, надутого внутри страны. Во-вторых, комиссии за покупку юаней даже выше, чем по долларам и евро. А найти их в наличном виде – тот еще квест.

Но в чем же тогда хранить свободные деньги? Неужели в рублях? Один валютный эксперт давным-давно дал мне очень простой совет. Если беспокоишься за сбережения, держи деньги в разных валютах. Укрепляется рубль – радуешься, потому что в нем получаешь зарплату. Дорожает доллар или евро – отлично, они у тебя тоже есть. При любой рыночной ситуации есть чему порадоваться.

Правда, в этом случае есть другой риск. Как в поговорке про половину стакана. Если вы оптимист по натуре, то будете искать хорошее в любом событии. Если пессимист – чем больше у вас разных активов, тем больше будет поводов для грусти. Потому что тот или иной актив всегда будет дешеветь. Так уж устроены финансовые рынки. Поэтому голая диверсификация - это не панацея. Нужен еще правильный угол зрения на ситуацию.

В любом случае хранить часть денег в валюте – это хорошая идея. В нынешнее время случиться может всякое. Дополнительная кубышка в тех же долларах не повлияет. Тем не менее в любом случае львиную часть сбережений лучше держать в рублях. Во-первых, потому что, живя в России, именно в рублях вы совершаете большинство сделок. Во-вторых, не нужно тратиться на гигантские обменные комиссии банков. И в-третьих, депозиты в рублях приносят доход, сопоставимый с инфляцией. А доллары будут лежать мертвым грузом. Процентов по ним нет, а инфляция в тех же США уже сопоставима с нашей – выше 10% годовых (в России – около 13%).

Как менялся курс доллара в 2022 году

Январь 75,9

Февраль 77,4

Март 104,1

Апрель 77,9

Май 64,8

Июнь 57,3

Июль 58,2

Август 60,4

Сентябрь 59,8

Октябрь* 58,9

* с начала месяца.

По данным ЦБ (среднее значение за месяц).

Как менялся курс доллара в октябре

1 - 55,3

4 - 57,6

5 - 58,8

6 - 59,4

7 - 60,3

8 - 61,2

11 - 62,3

12 - 63,7

По данным ЦБ.