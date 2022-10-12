Психолог Бурлакова назвала простые игры для всей семьи, которые помогут справиться со стрессом

Игры всей семьей помогут справиться с психологическими проблемами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время длительного стресса и повышенной тревожности снижается способность мозга к образованию новых нейронных связей, к тому, чтобы искать новые пути и свежие решения, к творческому проживанию своей жизни. Когда сил мало, а неопределенности и тревоги много, – мы стремимся жить по накатанной, используя привычные способы действия, а обучаться чему-то новому становится сложнее. Однако доказано, что именно зарядка для тела и мозга помогает нам проходить самые сложные периоды. Можно, к примеру, учиться играть на музыкальном инструменте, изучать нотную грамоту. Самый шик для мозга – обучаться игре на пианино, когда одна рука выполняет свой набор движений, а другая – движется независимо и в другой конфигурации. Это развивает нейропластичность, творческий подход к решению самых сложных задач. Есть и способы попроще, доступные и полезные игры для всей семьи, которые помогут сбросить стресс и весело и с пользой провести время.

Об этом KP.RU рассказала кандидат психологических наук Ирина Бурлакова, заведующая кафедрой «Дошкольная психология и педагогика» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета.

1. Для развлечения и досуга подойдет простая игра «Камень - ножницы – бумага», когда после команды участники игры показывают ладонью и пальцами одну из фигур: камень - кулачок, ножницы – буква V из указательного и среднего пальцев, бумага – ладошка. Выигрывает тот, кто показал сильную фигурку: ножницы режут бумагу, в бумагу можно завернуть камень, ножницы сломаются о камень. Это нехитрое занятие известно всем с детства и развивает наблюдательность, поскольку тут важно и психологию соперника понимать, и собственную стратегию менять.

2. Есть игры на внимание. Например, «Что изменилось?». Перед игроком нужно разложить 6 - 7 предметов. Попросить сначала запомнить, какие предметы и как лежат. Затем игрок закрывает глаза, или отворачивается, а ведущий либо убирает один из предметов, либо меняет их расположение. После того, как тот, кто запоминает предметы, откроет глаза, он должен назвать, чего не хватает, или вернуть все в прежнее положение. Чтобы поднять интерес к игре, можно заранее приготовить призы.

3. Игра «Ухо-нос», прежде всего, тренирует межполушарные связи, а во вторую очередь, - внимание. Тут очень важна скорость. Левой рукой нужно взять кончик носа, а правой в этот же момент - противоположное ухо. Затем одновременно отпускаются ухо и нос, игроки хлопают в ладоши, и меняют положение рук: правой рукой берутся за кончик носа, а левой – за противоположное ухо. Тот, кто сбился и ошибся, выбывает из игры или выполняет желание победителя.

4. Хорошо известная игра «Тяпки-ляпки»: ребенок и взрослый могут сесть друг напротив друга. Они по очереди хлопают друг друга правыми ладонями, потом обеими и потом – левыми. И так играют, постепенно ускоряя темп, пока один из них не ошибется.

5. Игра «Кулак-ребро-ладонь». Надо сжать ладошку в кулак и положить на стол, затем приподнять, разжать и поставить выпрямленную кисть на ребро, потом распрямить ладошку полностью и положить на стол. И так несколько раз, пока кто-то из играющих не ошибется.

6. Забавная игра «Не перепутай». Выбирается ведущий. Он касается любой части своего тела (нос, глаз, локоть, колено), но при этом каждый раз намеренно ошибается в названии. Например, касается уха, а говорит «глаз», касается колена, а говорит «локоть». Игроки должны дотрагиваться только до названных частей тела, чтобы в это время ни показывал ведущий.

7. Интересны игры, которые не только направлены на развитие внимания, но отчасти помогают снятию эмоционального напряжения. Например, в классическую забаву «Море волнуется раз…» можно играть сразу группой. Ведущий медленно произносит фразу: «Море волнуется, раз, море волнуется, два, море волнуется, три. Морская (любая) фигура на месте замри». Остальные в это время могут бегать, прыгать, танцевать. Но после слова «замри», все должны остановиться в позе, которая будет похожа на какого-нибудь обитателя подводного царства (или на любой предмет). Ведущий должен отгадать, кого каждый играющий показывает.

8. Или игра «Хлопки»: на один хлопок люди начинают двигаться, на два хлопка останавливаются и замирают. Похожая игра «Замри-отомри». Подберите веселую музыку, под которую можно двигаться и танцевать. По команде «Замри!», все должны остановиться. А по команде «Отомри!» - все могут начать двигаться. Кто нарушает правило, выбывает из игры. Можно попробовать сыграть в «Археолога», тут нужен тазик с песком (или крупой). Взрослый закапывает кисть руки ребенка. Затем ребенок осторожно «откапывает» руку – делает археологические раскопки. При этом нельзя дотрагиваться до самой кисти руки. Как только ребенок коснется своей ладони, он тут же меняется ролями со взрослым.

- Все эти игры полезны и взрослым и детям. Они развивают мелкую моторику, внимание, и способность контролировать и регулировать свои действия, умение распределять внимание, - говорит Ирина Бурлакова. - Развитие тонких движений пальцев и рук помогает формированию некоторых отделов головного мозга у детей, что обеспечивает хорошую основу для психического развития. И еще такие игры – тренировки можно использовать для разгрузки и веселья, для взаимодействия в семье. Чтобы раскрасить домашний досуг с пользой и с радостью, можно предлагать ребенку задания, в которых требуется что-то сделать руками. Например, помочь маме и почистить пальчиками вареные овощи или яйцо; пересыпать крупу из пакета в емкость для ее хранения. Рисование, лепка, аппликаций, конструирование, - тоже отличные варианты для разнообразного совместного досуга и творчества.