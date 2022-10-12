Стратегия «синих» финансов, или Какова цена воды в современном мире

Строительство омского гидроузла обеспечит бесперебойным водоснабжением местных жителей. Фото: om1.ru

«Буквально, может быть, 2 - 3 года, и вода станет главным ресурсом: экономическим, политическим, общечеловеческим. И нам, наверно, сегодня нужно думать о том, каким образом, имея на территории России, по разным подсчетам, треть запасов чистой воды, поддерживать ресурсом остальные страны. Сегодня уже более 100 государств экспортируют воду для своего населения. Тема воды требует особого внимания», - заявил, открывая форум, посол доброй воли ООН, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Стран, у которых проблем с наличием или качеством воды нет, действительно практически не осталось. Это объясняется тем, что в своем развитии человек был весьма напорист. Водные ресурсы зеркалом отразили человеческую небрежность. Как говорится, «ударишь по воде, ушибешься сам».

Мало того что самый уязвимый природный компонент принял на себя возросшую антропогенную нагрузку, так теперь он еще и страдает от искажения гидрологических циклов, которые вызваны климатическими изменениями. Поменялась амплитуда засушливых и стихийных явлений, таких как наводнения. Все это плохо поддается прогнозам.

- За последние 20 лет количество крупных наводнений увеличилось в два раза, - рассказал на секции «Синие финансы» глава Ассоциации озерных регионов Александр Тимченко. - В одной только Европе ущерб от потопов составил 271 млрд евро, погибло более 150 тысяч человек. Другая сторона кризиса - опустынивание планеты. Оно идет темпами 12 млн гектаров год, это две тысячи футбольных полей в час. На сегодня 85% жителей земли живут в засушливых районах. А к 2030 году 47% населения будет жить в условиях острой нагрузки на водные ресурсы.

Качество и чистота воды зависят от всех нас. Фото: Shutterstock

80 на 20

Не секрет, что в России, которая находится на втором месте в мире по водным ресурсам, есть водный дисбаланс. 80% водоемов находится за Уралом, в восточной части страны, а 80% населения живет в западной, европейской части, где располагается всего 20% водных ресурсов. Также разбалансирована нагрузка.

- Водохозяйственный комплекс Российской Федерации многогранен и сложен, он постоянно нуждается в модернизации, - отметил модератор секции «Синие финансы», руководитель Центра развития ВКХ Минприроды РФ Илья Разбаш. - На состояние воды влияют климат, урбанизация, рост промышленности.

Зачем нужны водные облигации?

Один из способов модернизации ВКХ - «синие», или водные, облигации.

- Практика применения такого финансового механизма в мире обширна и эффективна, - пояснил на сессии начальник управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Василий Борисенков. - С его помощью появились многие объекты промышленности и инфраструктуры. Для России данный элемент экономики однозначно область развития, и мы этим занимаемся. При Росводресурсах создана рабочая группа под руководством главы агентства Дмитрия Кириллова. Задача - проработать технологическую цепочку. Внедрение механизма «синих» облигаций поможет решить наболевшие проблемы водохозяйственного комплекса, которые могут касаться и экологии, и защиты инфраструктуры у воды, и экологического благополучия огромных территорий.

Со слов эксперта, такой механизм избавит субъекты от необходимости втиснуться в бюджетные проектировки. Обычно этот непростой процесс требует много времени и совсем не гарантирует положительного решения.

В качестве пилотных проектов Росводресурсы предложили рабочей группе рассмотреть несколько объектов. Вот, например, два из них. Строительство гидроузла в Омской области. Он нужен для бесперебойного водоснабжения жителей в любых гидрологических условиях. Стоимость проекта - 6,1 млрд рублей.

Еще 94 млрд рублей необходимо для возведения комплекса сооружений для реабилитации биосферного резервата ЮНЕСКО, Волго-Ахтубинской поймы. Это канал 32 км, шлюзы-регуляторы, переливные плотины, насосные станции и ГЭС. Работы нужны для сохранения экологического баланса уникальной природной территории и развития экономики.

ПОДВОДЯ ИТОГИ…

Плюсы облигаций, конечно, очевидны, но грамотный инвестор всегда заранее спросит о гарантии возврата денег. Ведь хотелось бы не только заем вернуть, но и доходность с него получить.

- Таким образом, окрашивая экономику в синий, мы вносим вклад в достижение как минимум десяти Целей устойчивого развития ООН, - дополнил представитель Росводресурсов Василий Борисенков. - А кроме того, правительство получает средства для инвестирования в природно-ресурсный комплекс, население заботится о собственной среде обитания, а инвесторы получают выгоду от покупки «синих» финансовых инструментов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Институт «голубых» облигаций заработал в 2018 году, когда Республика Сейшельские Острова выпустила первые в мире водные облигации на сумму 15 млн долларов США со сроком погашения 10 лет с процентным (купонным) доходом в размере 6,5%. Привлеченные денежные средства были направлены на финансирование проектов по охране океана, включая сохранение 115 островов, окруженных кораллами, а также на развитие рыболовного сектора. Республика выплачивала доход держателям облигаций из бюджетных средств государства. Для повышения ликвидности «голубых» ценных бумаг Всемирный банк совместно с Глобальным экологическим фондом предоставили гарантию и заем в совокупном размере 10 млн долларов США: одна часть суммы предназначена для обеспечения облигаций, а другая - для частичного субсидирования процентного (купонного) дохода. Тем самым заем, выданный Глобальным экологическим фондом, позволил фактически уменьшить ставку процентного (купонного) дохода с 6,5% до 2,8%, что значительно снижает риск дефолта. Затем водные облигации были выпущены норвежской компанией Storebrand и всемирно известной компанией Morgan Stanley, а также Индонезией и организацией «Сохранение природы».