«Это акт международного терроризма»: Путин объяснил, кто и зачем взорвал газопроводы «Северный поток»

Путин в самом начале заговорил о подрыве Северных потоков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В среду Владимир Путин вернулся из Петербурга в Москву ради выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели. Президент обвинил западных политиков во всех проблемах энергетического рынка, заверив, что мы «чужое благополучие оплачивать не будем». В конце, после напоминания, как дорого простым европейцам обходится отопление, глава страны рассказал о новых субсидиях для социальной газификации.

Вот главные темы выступления российского лидера:

ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ, ВСЕ ПОНЯТНО

Путин в самом начале заговорил о подрыве Северных потоков.

- Это акт международного терроризма! Логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, - заявил президент.

Он добавил, что теперь никто не может чувствовать себя в безопасности. Любая труба, проложенная по земле или дну моря, под угрозой. Взрыв на Крымском мосту – еще одно доказательство.

- Режим в Киеве давно использует террористические методы. Не останавливаются и перед атомным терроризмом, имею в виду Запорожскую АЭС. Были попытки подорвать газопровод Турецкий поток, - перечислил российский лидер.

Дальше глава страны намекнул, кто стоит за диверсией в Балтийском море. Тот, кто хочет окончательно рассорить Россию с Европой, кто хочет ослабить наш промышленный потенциал…

- И конечно, тот, кто технически – хочу это подчеркнуть – технически способен устроить такие взрывы, - закончил Путин.

Конкретно пальцем президент ни на кого не указал, но уши Вашингтона не увидеть сложно.

- Хайли лайкли, все понятно, - пошутил глава страны.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов, - подчеркнул российский лидер.

Одна из двух ниток Северного потока-2 еще цела. По словам Путина, давление там сохраняется. Мы могли бы использовать ее, если европейцы согласятся.

- Россия всегда выполняет свои обязательства. Этим мы отличаемся от Запада, - напомнил президент.

Ну а если нет, то у нас и другие варианты найдутся. Второй газопровод Сила Сибири в Китай. Еще одна ветка через Монголию… Ну и Турция может стать крупнейшим хабом, если мы включим ее в транзитные маршруты.

ПОТОЛОК НЕФТЯНЫХ ЦЕН

Глава государства сообщил, что Запад договорился уже с декабря принудительно ограничить цены на нефть из России.

- Мы не будем действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них, - поставил точку президент.

Путин процитировал нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана, чтобы показать, чем для Европы закончатся их нефтяные санкции:

- Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Мгновенно вы будете иметь дефицит помидоров. То же с нефтью и газом.

Интересно, что совсем недавно Александр Лукашенко запретил повышать в Белоруссии цены. Это просто совпадение и конечно речь Путина не касалась братской республики. Дефицит мы ждем только на Западе.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

В среднем, счета за тепло и свет в Европе с начала года выросли в три раза. А вот в России доступнее становится социальная газификация.

- К началу октября газ был подведен к 300 тысячам домовладений. Но подключение дома остается бременем для многодетных семей, ветеранов. Прошу регионы дать субсидию – не менее 100 тысяч рублей - нуждающимся на оборудование и подключение домов, - поручил российский лидер.

Он добавил, что социальная газификация теперь касается школ и медучреждений. Газпрому велено отдельно этим заняться. Плюс программа будет продлена и после 2022 года.