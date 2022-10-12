Военные раскрыли, как экипируют мобилизованных перед отправкой на Украину

Полный комплект включает в себя 18 позиций экипировки

Логистика тыловых служб наладилась. С разных полигонов и частей долетают кадры, как военнослужащих обеспечивают комплектами зимнего обмундирования. Тут и утепленное белье и ветровка, и очки противоосколочные.

Пришло время: заключили контракты, прошли переобучение на полигонах, теперь перед отправкой в район СВО выдают не только новую полевую форму Минобороны России ВКБО (всесезонный комплект базового обмундирования), но все, что потребуется в боевых условиях.

На полигонах сначала была неразбериха с формой, потому, что тыловики выдавали форму согласно учетным карточкам из военкоматов, где были указаны размеры военнослужащих, когда они были молодыми. Актуальные данные были только у тех военнослужащих запаса, что посещали военкомат и проходили сборы. На них форма сидела отлично.

После медицинской комиссии размеры сняли и переодели всех по новой ростовке.

«Полный комплект включает в себя 18 позиций экипировки. Большинство позиций можно комбинировать между собой для оптимизации обмундирования под температурный режим от -40 °C до +15 °C. ВКБО – это экипировка, подходящая для использования в мороз, ветер, дождь, теплую погоду», - комментируют кадры в военно ведомстве.

И отмечают, что инициатива военнослужащих, что покупают на свой риск форму на рынке не наказуема.

- Никто не будет отнимать, все, что купите на рынке после нескольких стирок придет в негодность, так у одежды предназначенной для рыбалки, охоты совершенно другие требования к материалам и ниткам. Ее можно использовать в редкие минуты отдыха или увольнении. Кроме того, командир подразделения вправе требовать от подчиненных, чтобы на боевых позициях они находись в форме установленного в Вооруженных силах России образца. Она не только не подведет в бою, но и позволит не попасть под дружеский огонь, - отметили «КП» в Минобороны России.

- Есть все от бинта до ваты. Обеспечивают всем необходимым. Смело можно идти в бой. За Родину, за семью, за наше боевое братство, - говорит контрактник из Ростовской области.

Его командир уточняет, что его военнослужащим перед отправкой в зону СВО выданы новые бронешлемы, разгрузки, бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические очки, аптечки и средства связи.