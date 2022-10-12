Минобороны уничтожило штабы «Азова»* и «Правого сектора»* в Запорожье

За ночь в районе города Запорожье высотным оружием поражен штаб националистического формирования Фото: REUTERS

Минобороны не сообщило о новых высокоточных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, что подтверждает, что уничтожение целей удалось добиться. Но это вовсе не означает, что их больше не будет.

За ночь в районе города Запорожье высотным оружием поражен штаб националистического формирования «Правый сектор»*, узел связи националистического формирования «Азов»* и два пункта временной дислокации иностранных наемников. А в Николаеве уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил о новых потерях украинских военнослужащих: «на Купянском направлении войска ВСУ были выбиты с окраин Кисловки, потеряли 100 военнослужащих, на Краснолиманском направлении уничтожены около 60-ти украинских военнослужащих, на Запорожском - 7, на Криворожском - 70, на Андреевском - более 90».

С личным составом ВСУ уничтожены десятки танков, БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

Также ударами авиации, ПВО, ракетных войск и артиллерии поражены: 4 беспилотника, 12 снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС, Су-24, Ми-8, «Бук М 1», 4 переправы через реку Ингулец, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

*Запрещенные в России экстремистские организации

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

319 - самолетов

161 - вертолет

2199 - беспилотных летательных аппаратов

380 - зенитных ракетных комплексов

5677 - танков и других боевых бронированных машин

868 - боевых машин реактивной системы залпового огня

3465 - орудий полевой артиллерии и минометов

6496 - единиц специальной военной автомобильной техники