Сосудистая катастрофа: Как спасти жизнь и сохранить ее качество после инсульта

Болезни века. Фото: Shutterstock

Что важно знать и предпринимать для спасения жизни и здоровья при остром нарушении мозгового кровообращения? Рассказываем вместе с экспертами национального проекта «Здравоохранение».

В октябре отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК (это полное название инсульта на медицинском языке) занимает первое место среди неврологических заболеваний, которыми страдают жители России. Об этом рассказал в одном из недавних выступлений главный внештатный специалист-невролог Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Николай Шамалов. По словам эксперта, инсульт лидирует среди болезней, превращающих людей в инвалидов. В нашей стране ежегодно регистрируется около 400 тысяч случаев ОНМК. Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

Гипертония - враг мозга

Около 40% жителей нашей страны страдают гипертонией, то есть хроническим повышением артериального давления. Точнее, страдает организм на глубинном уровне - опасные изменения зачастую развиваются скрыто, без ярких симптомов. Поэтому, даже узнав о диагнозе, многие пациенты игнорируют предписания врачей. Между тем гипертония без лечения - это прямой путь к инсульту, предупреждают медики.

Вот, как поясняют связь между двумя этими заболеваниями специалисты фонда борьбы с инсультом «ОРБИ», финалиста Национального рэнкинга «Наш вклад», имеющего статус «Партнер национальных проектов».

• При повышении давления мелкие артерии сужаются. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачать кровь по сосудам.

• Сами сосуды при этом теряют эластичность, становятся жесткими и склонными к повреждениям.

• На стенках поврежденных сосудов формируются тромбы, кровяные сгустки.

• Оторвавшись, тромб может попасть по кровотоку в головной мозг. При закупорке мозговой артерии возникает ишемический инсульт. Кровь не поступает к участку мозга, и он погибает.

• При резких скачках артериального давления (например, когда пациент с гипертонией отказывается от приема назначенным врачом лекарств. - Ред.) может произойти разрыв поврежденного сосуда в головном мозге. Это приводит к внутричерепному кровоизлиянию - геморрагическому инсульту.

Около 80% сосудистых катастроф - ишемические инсульты и около 20% - геморрагические. Последние лечатся гораздо сложнее, выживаемость ниже.

Узнать о рисках и принять меры

Большинство факторов риска инсульта (кроме возраста и наследственности) можно корректировать, обнадеживают врачи. То есть каждый из нас может узнать свои «слабые места» и принять меры, чтобы максимально снизить угрозу сосудистой катастрофы.

Развитию ОНМК способствуют:

• артериальная гипертония: то есть давление выше, чем 140/90 мм рт. ст.;

• повышенный уровень общего холестерина: более 5 ммоль/л;

• повышенный уровень глюкозы в крови натощак: более 7 ммоль/л;

• лишний вес;

• курение, в том числе электронных сигарет и других средств доставки табака;

• злоупотребление алкоголем;

• низкая физическая активность: то есть менее 30 минут физнагрузок в день.

Чем больше таких факторов у конкретного человека, тем выше у него риск сосудистой катастрофы. Если же вы начинаете вести здоровый образ жизни, отказываетесь от алкогольной и никотиновой зависимостей, выполняете рекомендации врачей по лечению гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, то многократно снижаете угрозу инсульта.

Фото: Shutterstock

На сайте фонда борьбы с инсультом «ОРБИ» можно пройти онлайн-тест «Измерь возраст своего сердца», оценить состояние здоровья, образ жизни и получить персональные рекомендации для снижения сердечно-сосудистого риска.

Сосудистая катастрофа:

• Как спасти жизнь и сохранить ее качество после инсульта

• Каждый год такой удар настигает около 400 тысяч человек в нашей стране.

Больше полезной информации о возможностях национального проекта «Здравоохранение» вы найдете на портале национальныепроекты.рф.

Делайте прививки и проходите диспансеризацию

Перенесенный ковид - дополнительный фактор риска инсульта, предупреждает главный невролог Минздрава Николай Шамалов. По последним данным, такое осложнение развивается у 1,5 - 2% переболевших. Самая высокая угроза сосудистой катастрофы - в первые два месяца после COVID-19.

Чтобы вовремя распознать опасные изменения у пациентов, в нашей стране организована углубленная постковидная диспансеризация. Она включает, в том числе, анализы для проверки склонности к образованию тромбов (определение D-димера). А также при ряде показателей проводится дуплексное сканирование вен нижних конечностей, чтобы проверить, не возник ли тромбоз.

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться с паспортом и полисом ОМС (обязательного медицинского страхования) в свою районную поликлинику по месту жительства. Также можно записаться на диспансеризацию через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

Чтобы максимально снизить риски любых опасных осложнений, включая сердечно-сосудистые, врачи призывают проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Особенно важно это для людей из групп риска - старше 65 лет и (или) уже имеющих хронические заболевания: сахарный диабет, болезни системы кровообращения и др.

Как лечат пострадавших

Основные методы спасения при инсульте - тромболизис (растворение тромба) и тромбоэмболэктомия (то есть удаление тромба). Также врачи принимают меры по профилактике осложнений - отека головного мозга, судорожного синдрома и др. И меры для защиты от повторного инсульта. Еще один важный принцип - раннее начало реабилитации.

В России серьезный прорыв в лечении острых нарушений мозгового кровообращения произошел после открытия специальных сосудистых центров для борьбы с инсультами по всей стране. Такая программа была запущена в 2008 году. С 2019 г. сосудистые центры, как и многие медицинские учреждения в России, оснащаются современным оборудованием благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

С 2020 года благодаря нацпроекту пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящие под диспансерным наблюдением, обеспечиваются льготными лекарственными препаратами.