Фото: Александр КОЦ

Взрывное устройство в грузовике на Крымском мосту закатали в пленку

По данным Федеральной службы безопасности России, взрывное устройство для теракта на мосту через Керченский пролив было замаскировано в рулоны с пленкой. ЦОС ФСБ сообщил: «Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг». В начале августа взрывчатка была отправлена из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. (г. Русе). Потом на пути смертельного груза были Грузия, Армения, Ставропольский и Краснодарский края. В итоге по уголовному делу о теракте на Крымском мосту ФСБ задержала пять российских граждан и трех граждан Украины, а также гражданина Армении. Организатором взрыва стало Главное управление разведки минобороны Украины под кураторством Кирилла Буданова. Кстати, их же еще глава эстонского МИДа первым поспешил поздравить с «удачной операцией». Эхо «удачи» – воздушная тревога по всей Украине.

В Брянске предотвращен взрыв на транспортном терминале

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку украинскими спецслужбами теракта на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска. Силовики задержали 55-летнего гражданина незалежной, который прибыл в одну из приграничных областей нашей страны транзитом через Эстонию. Он имел конкретное задание от СБУ. В России диверсант изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. Под контролем спеца украинских спецслужб негодник собрал взрывное устройство на съемной квартире. Провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании. Хотел заложить там собранное им взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте. В ЦОС ФСБ сообщают: «Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием». Но раскаяние – не всегда путь к исправлению, для горбатого есть лишь оно радикальное средство.

Париж морально поддержит Киев, отправив танковую бригаду в Румынию

Париж отважно направит в Трансильванию (Румынию) – нет не отряд по борьбе с вампирами: пока всего лишь бригаду танков и бронетранспортеров. Для чего? Чтобы усилить свое присутствие на восточном направлении НАТО. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил: «Из-за боев, которые ведет Россия в незалежной, президент Республики решил укрепить нашу оборонительную позицию на востоке Европы». Еще французы отправят в Литву дополнительные истребители Rafale, а в Эстонию - группу своих героических военных. Все эти перемещение войск завершат к началу ноября. Также Франция готовится поставить Киеву от шести до двенадцати самоходных 155-мм артиллерийских установок CAESAR. А ведь изначально САУ предназначались тихой и мирной Дании. Действительно, зачем датчанам самоходки - по стаям селедки палить?

Киев уверяет Минск в миролюбии, но требует наблюдателей на границу

Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует никаких военных действий против Минска. Но при том незалежной необходима поддержка на уровне G7 для отправки наблюдателей на украино-белорусскую границу. По словам Зеленского, страны «Большой семерки» просто обязаны отправить такую международную миссию. Вместе с тем шестой президент Украины сообщил, что ничего против Белоруссии не имеет, а интересует его «только восстановление нашей территориальной целостности». Бывший комический актер высказался так: «Чтобы полностью снять те нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью». А чего там мониторить – по белорусскому ТВ уже показали «подвиги» пьяных украинских пограничников на этом участке.

Проблемы со светом во Львове – на многие месяцы

Андрей Садовый, мэр Львова, заявил, что в результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции. По всему городу большие проблемы со стабильным электроснабжением. В своем Telegram-канале Садовый отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации. Однако на полное восстановление электроснабжения могут уйти месяцы. Также мэр призвал население ограничить использование электроэнергии. Ты гори-гори, моя лучина.

Бойцы из Чечни сбивают американские беспилотники

Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские беспилотники. Глава республики отметил, что чеченский ОМОН посадил сразу несколько вражеских БПЛА. В подписи к видео в своем телеграм-канале глава Чечни подчеркнул, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд». Руководитель Чечни написал: «Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его». Отличились бойцы Управления Росгвардии по ЧР Аслана Хизриева «Торнадо».

Что президент Эмиратов рассказал Путину про Украину

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, проинформировал Владимира Путина о позиции Украины по ряду проблемных украинских тем. Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию сообщило: «ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам». Что это за вопросы, не уточняется. Но темы жалоб Киева другим странам, в общем, известны.

Первыми поставили новые системы ПВО немцы

Алексей Резников, министр обороны Украины, сообщил, что Киев уже получил немецкую систему ПВО IRIS-T. В соцсетях Резников заявил следующее: «IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США. И нам нужно больше». По мнению министра, эти поставки положили начало «новой эре противовоздушной обороны» в его стране. Кажется, он не заметил, что эра украинских ПВО уже заканчивается, начинается эра металлолома для румынских и турецких сталеплавильных производств.

Байдену стало надоедать постоянное нытье Зеленского

Джо Байден призвал младшего коллегу Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом во вторник сообщило издание The Washington Post. По данным источника газеты в Белом доме, на раннем этапе спецоперации Зеленский призывал США и другие западные страны предоставить дополнительную военную помощь и ввести более суровые санкции против России. И это несмотря на то, что США уже тогда отправляли беспрецедентное количество помощи и современных вооружений Киеву. Байден заявил Зеленскому, что ему будет трудно продолжать просить у Конгресса деньги, если украинский лидер покажется неблагодарным и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно. Ну ничего, трудности закаляют, а помощи, особенно финансовой много не бывает никогда!