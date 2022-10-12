Кадыров уверен в успешном завершении российской спецоперации под руководством Суровикина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.
Политик выразив полную уверенность, что под его руководством СВО завершится успешно.
- За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, - отметил Кадыров.
Также он добавил, что необходимо жёстко поступать с террористами "всех мастей", объясняя свою позицию тем, что сейчас Украиной управляют настоящие "сатанисты и фашисты".
9 октября Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации. По его мнению, генерал армии сможет изменить в лучшую сторону ситуацию в зоне СВО, войска в надежных руках.
Как отмечал военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец, Суровикин известен жесткими и нестандартными решениями на поле боя, при этом у него всегда минимум потерь.