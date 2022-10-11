Владимир Путин впервые за три года встретился с президентом ОАЭ

Владимир Путин и Мохаммед бен Зайда Аль Нахайян. Фото: REUTERS

Владимир Путин продолжает работать из Петербурга. Президента Объединенных арабских эмиратов Мохаммеда бен Зайда Аль Нахайяна российский лидер принял в Константиновском дворце.

Главы государств не использовали синхронный перевод, поэтому на открытой части встречи сказали не так много. Вот главное из беседы лидеров стран:

1. - Несмотря на сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ – важный фактор стабильности в регионе и в мире в целом, - заявил глава нашей страны.

2. Российский лидер поблагодарил Аль Нахайяна за желание «урегулировать кризис» на Украине. Путин заметил, что влияния арабского политика действительно может хватить для сдерживания Киева.

Кстати, газета Financial Times буквально несколько дней назад написала, что посредничество в разговоре с Зеленским – чуть ли не главная цель президента ОАЭ. По мнению западных журналистов, Аль Нахайян «может остановить дрейф к ядерной конфронтации».

3. - Я знаю и вашу озабоченность в связи с Запорожской АЭС. Расскажу подробно об этом, - пообещал Путин.

Кстати, сегодня же российский лидер встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Планируется обсуждение будущего электростанции, которую буквально несколько дней назад Владимир Владимирович своим указом сделал нашей.

Президент ОАЭ поздравил Путин с прошедшим днем рождения.

- Шукран, - ответил глава страны. Это по-арабски значит «спасибо».

В конце открытой части российский лидер заверил, что формат ОПЕК+ не направлен ни против кого конкретно. Добытчики делают все для сохранения стабильности рынка.