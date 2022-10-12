Глава Минобороны Украины заявил о получении системы ПВО IRIS-T из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получил систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T из Германии. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

«IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США», - написал глава военного ведомства в Twitter, отметив, что Украине «нужно больше».

По словам Резникова, эти поставки положили начало «новой эре противовоздушной обороны» на Украине.

Тем временем глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил получение IRIS-T, также отметив, что ожидается поставка американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Ранее стало о том, что Берлин направил Киеву первый из четырех обещанных комплексов IRIS-T SLM. Изначально поставка планировалась на ноябрь 2022 года, однако даты были изменены после обращения президента Украины Владимира Зеленского к лидерам стран «Большой семерки» с просьбой помочь Киеву системами ПВО.