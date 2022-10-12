NASA: «Побитый» астероид изменил курс

Прямое попадание в астероид Диморф сбило его с курса. Фото: NASA

Наконец-то стали известны результаты миссии DART (Double Asteroid Redirection Test). Как заверил глава американского космического агентства Билл Нельсон (NASA chief Bill Nelson), они превзошли все ожидания. В астероид попали, удар был виден и с Земли, и из космоса, взрыв удалось запечатлеть и на фото, и на видео. И самое главное: цель, ради которой был затеян небывалый эксперимент, достигнута.

Специалисты намеривались сбить астероид с курса. И сбили, в итоге - даже сильнее, чем рассчитывали. Тем самым они продемонстрировали: так называемый кинетический метод работает не только в теории, но и на практике. И в случае чего его можно использовать для защиты человечества от атаки из космоса.

Напомню, ночью 27 сентября 2022 года в 2 часа 43 минуты по московскому времени 500-килограмовый зонд миссии DART сходу врезался в глыбу весом 5 миллионов тонн, подлетев к ней на скорости примерно 6,6 километров в секунду. Столкновение произошло в 11 миллионах километрах от Земли.

Астероид Диморф, диаметр 160 метров. Фото: NASA

Удар, как и хотелось, пришелся по небольшому «спутнику» - 160-метровому астероиду Диморф, сопровождающему более крупный астероид - 780-метровый. Дидим. Столкновение оказалось сильнее, чем ожидали. Его сопровождала яркая вспышка и выброс вещества – у «малютки» даже образовался хвост. И астероид стал похож на комету.

- Волновался, что от Диморфа ничего не останется, - прокомментировал атаку Ян Карнелли (Ian Carnelli) из Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA), чей небольшой аппарат LICIACube, участвовал в миссии - фотографировал столкновение, находясь примерно в 50 километрах от основного зонда-снаряда.

«Фейерверк» позволял надеяться, что удар возымел действие. Так и вышло. И даже лучше, чем предполагалось. Аж в три раза лучше.

Диморф делал один оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут. А после удара – за 11 часов 23 минуты. На 32 минуты быстрее. То есть, «малютка» сдвинулся чуть ближе к Дидиму. Иными словами, отклонился.

В NASA рассчитывали максимум на 10 минут, минимум на 73 секунды.

Анализ последствий продолжается с целью оценить реальную силу импульса, его эффективность и понять, какую роль сыграл «выхлоп» - выброшенная в космос порода.

После удара астероид Диморф обзавелся хвостом. Как комета.

Точные данные необходимы, чтобы осмысленно планировать космическую оборону, если возникнет реальная опасность.

Пара «Дидим-Диморф» человечеству не опасна – слишком далека она от Земли.

В NASA, конечно, празднуют победу: мол, доказали, что угрожающие планете астероиды можно сбивать. Но надо понимать, что даже столь успешный эксперимент не гарантирует полного спокойствия. Уж очень загодя надо готовить и отправлять ракеты «противо астероидной обороны». То есть, требуется заранее знать орбиты опасных глыбы. За уже обнаруженными, конечно, приглядывают, и визитов более-менее крупных – размером примерно с Диморф – в ближайшие 100 лет не ожидают.

Увы, не факт, что обнаружены все угрожающие околоземные объекты (Near-Earth Object - NEO). Могут прилететь те, которых по какой-то причине проглядели. Или вообще «невидимые» системами обнаружения – приближающиеся со стороны Солнца. Их засекают, как правило, за день-два до опасного сближения. Или вообще не засекают. Только фиксируют падение – как Челябинского метеорита.

Так что, по большому счету, ничего не изменилось – от неожиданного удара из космоса защиты всё равно нет.