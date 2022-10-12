Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука12 октября 2022 16:25

NASA: «Побитый» астероид изменил курс

Удар аппарата миссии DART по астероиду превзошел все ожидания
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Прямое попадание в астероид Диморф сбило его с курса. Фото: NASA

Прямое попадание в астероид Диморф сбило его с курса. Фото: NASA

Наконец-то стали известны результаты миссии DART (Double Asteroid Redirection Test). Как заверил глава американского космического агентства Билл Нельсон (NASA chief Bill Nelson), они превзошли все ожидания. В астероид попали, удар был виден и с Земли, и из космоса, взрыв удалось запечатлеть и на фото, и на видео. И самое главное: цель, ради которой был затеян небывалый эксперимент, достигнута.

Специалисты намеривались сбить астероид с курса. И сбили, в итоге - даже сильнее, чем рассчитывали. Тем самым они продемонстрировали: так называемый кинетический метод работает не только в теории, но и на практике. И в случае чего его можно использовать для защиты человечества от атаки из космоса.

Напомню, ночью 27 сентября 2022 года в 2 часа 43 минуты по московскому времени 500-килограмовый зонд миссии DART сходу врезался в глыбу весом 5 миллионов тонн, подлетев к ней на скорости примерно 6,6 километров в секунду. Столкновение произошло в 11 миллионах километрах от Земли.

Астероид Диморф, диаметр 160 метров. Фото: NASA

Астероид Диморф, диаметр 160 метров. Фото: NASA

Удар, как и хотелось, пришелся по небольшому «спутнику» - 160-метровому астероиду Диморф, сопровождающему более крупный астероид - 780-метровый. Дидим. Столкновение оказалось сильнее, чем ожидали. Его сопровождала яркая вспышка и выброс вещества – у «малютки» даже образовался хвост. И астероид стал похож на комету.

- Волновался, что от Диморфа ничего не останется, - прокомментировал атаку Ян Карнелли (Ian Carnelli) из Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA), чей небольшой аппарат LICIACube, участвовал в миссии - фотографировал столкновение, находясь примерно в 50 километрах от основного зонда-снаряда.

«Фейерверк» позволял надеяться, что удар возымел действие. Так и вышло. И даже лучше, чем предполагалось. Аж в три раза лучше.

Диморф делал один оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут. А после удара – за 11 часов 23 минуты. На 32 минуты быстрее. То есть, «малютка» сдвинулся чуть ближе к Дидиму. Иными словами, отклонился.

В NASA рассчитывали максимум на 10 минут, минимум на 73 секунды.

Анализ последствий продолжается с целью оценить реальную силу импульса, его эффективность и понять, какую роль сыграл «выхлоп» - выброшенная в космос порода.

После удара астероид Диморф обзавелся хвостом. Как комета.

После удара астероид Диморф обзавелся хвостом. Как комета.

Точные данные необходимы, чтобы осмысленно планировать космическую оборону, если возникнет реальная опасность.

Пара «Дидим-Диморф» человечеству не опасна – слишком далека она от Земли.

В NASA, конечно, празднуют победу: мол, доказали, что угрожающие планете астероиды можно сбивать. Но надо понимать, что даже столь успешный эксперимент не гарантирует полного спокойствия. Уж очень загодя надо готовить и отправлять ракеты «противо астероидной обороны». То есть, требуется заранее знать орбиты опасных глыбы. За уже обнаруженными, конечно, приглядывают, и визитов более-менее крупных – размером примерно с Диморф – в ближайшие 100 лет не ожидают.

Увы, не факт, что обнаружены все угрожающие околоземные объекты (Near-Earth Object - NEO). Могут прилететь те, которых по какой-то причине проглядели. Или вообще «невидимые» системами обнаружения – приближающиеся со стороны Солнца. Их засекают, как правило, за день-два до опасного сближения. Или вообще не засекают. Только фиксируют падение – как Челябинского метеорита.

Так что, по большому счету, ничего не изменилось – от неожиданного удара из космоса защиты всё равно нет.

Наука: Клуб любознательных