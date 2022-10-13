Под шумок: Обыски, уголовные дела и гнев рабочих вокруг крупнейших российских заводов

Холдинг «Технодинамика», являющийся важным игроком в развитии российской авиации и оборонной промышленности, оказался напрямую или косвенно связан с очень странными событиями в разных регионах России. В каждом случае предприятия, вокруг которых происходят обыски и аресты, как оказалось, имеют отношение к большому холдингу.

ПРИ ЧЕМ ТУТ «ТЕХНОДИНАМИКА»

Итак, хроника последних событий.

19 сентября начинаются обыски на Новосибирском механическом заводе (НМЗ) «Искра» (производит взрывчатые вещества и боеприпасы).

В тот же день, 19 сентября, в Москве был задержан Юрий Шумский, директор Дзержинского Завода имени Свердлова (снаряжение боеприпасов для всех родов войск).

Ранее, в июле, прошли обыски на Сарапульском электрогенераторном заводе (оборудование для комплексов ПВО, баллистических ракет, самолетов и вертолетов).

Оперативные действия в рамках неких уголовных дел? Официально это никто не комментирует. Однако каждый раз происходит одно и то же: приходят силовики и начинают изымать документацию.

Самое интересное, что каждое из этих предприятий так или иначе связано с холдингом «Технодинамика». НМЗ «Искра» входит в холдинг. О планах по переходу Завода имени Свердлова в состав «Технодинамики» РБК сообщал в 2021 году. А в июле текущего года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился с заявлениями в СК и прокуратуру, предположив, что тот же Завод имени Свердлова ранее мог осуществлять незаконные поставки взрывчатых веществ.

«Депутат со ссылкой на бывшего заместителя директора завода Свердлова Николая Павелко писал, что предприятие через посредников могло незаконно поставлять на экспорт взрывчатые вещества, в том числе - недружественным странам и странам НАТО, - сообщает «Коммерсант». - Возможно, в схеме участвовали руководство завода, сотрудники Минпромторга РФ и неустановленные лица АО «Технодинамика», указал в обращении народный избранник».

Что касается Сарапульского электрогенераторного завода, 25,5% акций СЭГЗ принадлежит «Технодинамике», а гендиректор холдинга Игорь Насенков входит в Совет директоров предприятия из Сарапула.

САРАПУЛЬЦЫ ЗАЩИЩАЮТ СВОИ РАБОЧИЕ МЕСТА

История СЭГЗ в этом ряду стоит особняком. Если по уголовным делам вокруг вышеупомянутых предприятий из Новосибирска и Дзержинска известны фигуранты (бывшие и нынешние директора, вина которых, впрочем, судом до сих пор не доказана), то в Сарапуле по сей день не понимают, что это было и кто персонально является объектом интереса следствия.

Однако после обысков пошли разговоры о том, что завод пытаются захватить рейдеры. Известный адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе такую версию событий не исключает:

«Бывает, что ну не могут сотрудники соответствующих силовых ведомств накопать ничего и идут ва-банк, используя методы устрашения, чтобы выявить «слабое звено» - бывшего или нынешнего сотрудника, который даст желаемые показания, например, на основного собственника, чтобы вынудить его продать долю кому-то определенному. Это одна из распространенных схем в рейдерстве. Пока рано судить о том, является ли проверка СЭГЗа началом попытки его захвата, однако исключать эту версию нельзя».

100-тысячный Сарапул - третий по численности населения город Удмуртии. Он находится в часе езды от Ижевска, столицы республики. Электрогенераторный завод для Сарапула - градообразующее предприятие. Построили его, к слову, в 1942-м и в военные годы выпускали агрегаты для бомбардировщиков. В 1960-е СЭГЗ начал производить системы электропитания для армейских «МиГов» и гражданских «Ту» с «Яками».

В наши дни на заводе трудятся более 4 тысяч человек и от его существования так или иначе зависят около 20 тысяч горожан. А для чего чаще всего приходят рейдеры? Выкачать из предприятия деньги, оптимизировать, продать… Сарапульский электрогенераторный завод последние годы показывал рост прибыли. И хотя во время пандемии многие авиационные предприятия вставали на паузу и распускали работников, СЭГЗ сдюжил, обошелся без сокращений. Что будет с предприятием, если захват доведут до конца? Сколько человек могут потерять работу? И чем аукнется безработица в моногороде? Социальной напряженностью и массовым бегством в более хлебные места работоспособного населения? И это не говоря уже про возможные сбои непосредственно по выпуску продукции, важной для военной, военно-транспортной и гражданской авиации.

Поэтому на защиту своих рабочих мест и встали самые обычные горожане.

«Работники флагманского завода авиаотрасли СЭГЗ бьют тревогу и просят федеральный центр обратить внимание на их проблему, - пишет «Российская газета». - Они направили открытое письмо главе правительства, а также депутатам Госдумы. Люди боятся потерять работу и сообщают, что страна может лишиться основного производителя критически важных агрегатов для боевой авиации, флотa, РВСН и космоса».

ОПЕРАЦИЯ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

Но кому было бы выгодно захватить СЭГЗ? Издание «Версия» обращает внимание на планомерное движение холдинга «Технодинамика» на поглощение подобных предприятий по всей стране:

«По сведениям из открытых источников, в 2018 году (более поздние данные отсутствуют) выручка концерна составила 5,7 млрд рублей, прибыль - 599 млн рублей. С тех пор промышленный холдинг, в котором у государства остался только контрольный пакет акций, стремительно расширяется. «Технодинамику» интересуют не только пороховые и авиационные заводы, но также производители радиоэлектронного оборудования и металлургические предприятия», - пишет «Версия».

И вот тут важно отмотать пленку на несколько лет назад.

До 2015 года холдинг «Технодинамика» назывался холдингом «Авиационное оборудование». Тогда он полностью принадлежал государству. Но в 2018-м 75% и минус одна акций основного российского производителя авиационного оборудования были проданы частным структурам. РБК озвучивал сумму сделки: 13,8 млрд рублей.

При этом «Технодинамика» должна была играть важнейшую роль в импортозамещении всей авиационной отрасли России.

Напомним, резкий курс на импортозамещение был взят после событий 2014 года. Очередной майдан на Украине. Крымская весна. Новый регион в составе России. Международные санкции.

Одной из отраслей, где нужно было принимать кардинальные решения, как раз оказалась авиация. В первую очередь гражданская. На тот момент многие важные для отечественных самолетов агрегаты производились на Украине - в Днепропетровске и Запорожье. Вот их и нужно было заместить своей продукцией. Начав собственные разработки и производство.

Естественно, это направление активно субсидировалось государством. Например, весной 2014-го ТАСС сообщал об инвестициях холдинга «Авиационное оборудование» (будущая «Технодинамика») в импортозамещение. https://tass.ru/ekonomika/1118941 Более 80% выделенных на это средств составляло госфинансирование. Летом того же года сообщалось, что на модернизацию производства на всех предприятиях «Авиационного оборудования» (чтобы обеспечить импортозамещение, да) направлены 31,8 млрд рублей. Деньги колоссальные. Задачи серьезные. Планы амбициозные.

«ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ BOEING…»

Шла речь о том, что Россия восстановит свое былое авиационное величие и выйдет на уровень крупнейших мировых авиагигантов Boeing и Airbus.

Но вот минуло восемь с лишним лет.

Во многих отраслях (взять, к примеру, сельское хозяйство и продовольственную безопасность) Россия импортозаместилась на высший балл.

А что в авиации?

Тут, конечно, интересно вспомнить «авиационные» события конца февраля 2022 года и далее. Когда иностранные компании массово приостановили соглашения по лизингу на гражданские самолеты, которыми пользовались российские авиакомпании, выяснилось, что летать нам практически и не на чем. Худо-бедно, с помощью различных схем удалось вернуть в строй часть этого флота. Некоторым мелким региональным компаниям даже пришлось латать старые борты, построенные еще при СССР (то есть, более 30 лет назад). А вот доля современных российских самолетов в системе гражданской авиации все еще на уровне статистической погрешности. При этом большая часть начинки этих самых лайнеров - это любой специалист подтвердит - все еще иностранного производства. Так можно ли говорить об успешном импортозамещении в отрасли? Сомнительно.

КАДРЫ И ЗАРПЛАТЫ

Возможно, дело в стиле управления?

Например, в распоряжении редакции оказался приказ гендиректора Уфимского агрегатного производственного объединения (УАПО, принадлежит «Технодинамике») Анатолия Зубакова от 2015 года. В нем говорится, что головной холдинг вводит несколько экстренных мер. Среди них:

- «Достижение выработки на 1-го чел. основного производственного персонала в размере не менее 3,5 млн. руб.».

- При этом фонд оплаты труда сокращается на 10%.

Получается, «работай больше - получишь меньше»?

Специалисты говорят, что на многих предприятиях происходил отток квалифицированных специалистов, которые жаловались на замену ключевых руководителей людьми, ранее никак не связанными с авиацией. Если говорить о чисто менеджерских направлениях, в таком подходе нет ничего страшного. Но если говорить непосредственно о производстве и понимании технологических процессов…

Вероятно, иллюстрацией этого подхода, ставшего проблемой, служит недавнее заявление гендиректора Уфимского агрегатное предприятие «Гидравлика» (тоже входит в «Технодинамику») Виктора Новикова, который сообщил, что на заводе не хватает около 400 (!) специалистов. (Общая численность работников сейчас - около 2 тысяч).

РБК цитирует министра промышленности и инновационной политики Башкортостана Александра Шельдяева:

«Мы объехали все радиоэлектронные предприятия (в одной только Уфе «Технодинамике» принадлежит четыре крупных производства, - Авт.). Но проблема везде - кадры».

На что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заметил:

«Я всем говорю: надо поднимать зарплату».

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА

При этом «Технодинамика» продолжает собирать под свое крыло все новые предприятия. Например, в 2020 году холдинг увеличил почти на 20% свою долю (до 84%) в Каменск-Уральском литейном заводе.

На текущий момент холдинг «Технодинамика» состоит из более чем 30 предприятий. Но какой смысл в расширении этой «линейки» при наличии проблем с уже запущенными проектами?

В открытых источниках есть данные по финансовой деятельности АО «Технодинамика» в 2018 году. Прибыль - 599 млн рублей. При этом уже упомянутый Сарапульский электрогенераторный завод в том же 2018-м только за 9 первых месяцев показал прибыль в 508 млн рублей. Невероятно, но факт: чистые доходы АО «Технодинамика» и одного независимого (пока еще) градообразующего (пока еще) предприятия плюс-минус сопоставимы.

«Стратегия концерна выглядит так, что проблемы одних предприятий он пытается решить за счет поглощения других», - считает газета «Версия». Время сейчас такое, что нужны конкретные и недвусмысленные реакции со стороны государства.

Чтоб официальные люди, отвечающие за те или иные направления, ответили наконец на вопрос о том, происходит. Как оценивается работа по импортозамещению в авиационной отрасли? Каковы результаты проверок силовиков по заявлениям депутата Кузнецова? Почему силовики приходили с обысками на Сарапульский электрогенераторный завод, кого и в чем они подозревают?

Мы ждем ответов.