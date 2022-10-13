Есть контакт: Обнародованы свидетельства "посещений" Земли инопланетянами

"Реконструкция контакта с внеземной цивилизацией сопряжена с большими трудностями" — говорил еще Карл Саган. Фото: Shutterstock

С внеземными цивилизациями у нас явно вышла какая-то промашка. Исследования показывают, что только в нашей Галактике Млечный Путь существует около 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Согласно математической логике хотя бы на некоторых из них должна была возникнуть разумная жизнь. Однако, мы откровенно говоря, заждались гостей. Где все?

2 секунды - это много или мало?

Одно из объяснений гласит, что инопланетяне на самом деле посещали Землю. Но в далеком прошлом. Ведь если представить историю Земли в виде одних суток, то люди появились, когда на часах было 23.58. Вот мы и разминулись. Материальные следы пребывания пришельцев искать бесполезно, вряд ли представители высокоразвитой цивилизации принялись бы мусорить в гостях. Однако, описания визитов зеленых человечков могут остаться в мифах, легендах и даже в письменных источниках, первые из которых появились 5500 лет назад. После того, как Шлиман раскопал Трою, руководствуясь лишь текстом “Илиады” Гомера, смотреть свысока на записи древних было бы несколько глуповато.

Как могли бы выглядеть такие записи о появлении пришельцев? Этим вопросом задавались в своих книгах такие уважаемые ученые, как советский астрофизик Иосиф Шкловский и его американский коллега Карл Саган.

Ученый-астроном, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Фото: EAST NEWS

- Реконструкция контакта с внеземной цивилизацией сопряжена с большими трудностями, — говорил Карл Саган. - Простого рассказа о появлении странного существа, творящего чудеса и обитающего на небесах, недостаточно. Таким записям можно дать вполне разумное альтернативное объяснение. Автор мог заниматься мистификацией, руководствоваться художественным вымыслом или религиозными соображениями.

Есть контакт!

Тогда какими чертами должен обладать рассказ о реальном контакте? Как ни удивительно, но подлинные свидетельства такого знакомства двух цивилизаций записаны и изучены учеными. Естественно, речь идет не об инопланетянах, а о контакте представителей европейской цивилизации и, например, тлинкитах - племени американских индейцев. Этот случай описал этнограф Джордж Эммонсон, который в конце XIX века нес службу морским офицером на Аляске. В 1786 году экспедиция французского мореплавателя Лаперуза впервые встретила представителей тлинкитов. Лаперуз описал эту встречу в своем дневнике: дикари вели себя дружелюбно, их каноэ окружили корабли французов, началась бойкая торговля. Индейцы меняли рыбу, мясо, шкуры на медь и железо. Причем, воровали все, что можно, лазили по каютам и даже стащили у офицеров парадную форму - вооруженная охрана не помогала. Но Лаперуз не хотел конфликтовать.

Тлинкиты — коренной американский народ, проживающий на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады. Фото: EAST NEWS

Затем ровно 100 лет эти индейцы больше в глаза не видели европейцев. До тех пор пока к ним в гости не нагрянул Эммонсон со товарищи. И записал рассказ о контакте цивилизаций из уст вождя тлинкитов Кови, потомка лаперузовских знакомых: “Однажды в заливе появились два странных предмета. Они казались большими черными птицами с громадными белыми крыльями. Тлинкиты верили, что мир создан огромной птицей, которая часто оборачивалась Вороном. Согласно преданиям человек, взглянувший на Ворона превращался в камень. Тлинкиты бросились прятаться в лесу. Спустя время пара храбрецов выбрались из леса и принялась наблюдать за большими птицами через трубки из свернутых капустных листьев. Они полагали, что такой трюк не даст им превратиться в камень. Вскоре огромные птицы сложили крылья, а из их тел высыпали маленькие черные насекомые, которые принялись ползать по оперению. Затем старый полуслепой воин, которому все равно подходил срок умирать, решил ради общего блага сплавать к Ворону. Но старик не превратился в камень, а рассказал, что был в гостях на гигантском каноэ, сделанном людьми. После этого тлинкиты поплыли к кораблям и с большой выгодой обменяли свои меха на железо и другие вещи, которые все равно без пользы валялись у пришельцев”.

Признаки гостя с Альфы Центавра

На основе такого рода примеров Саган сформулировал три признака, которые отличают реальный контакт от вымысла.

1) отчет будет зафиксирован в письменном виде вскоре после события.

2) в контактируемом обществе происходят серьезные изменения.

3) контактирующая цивилизация не предпринимает никаких попыток скрыть свое внеземное происхождение.

Достоверности рассказу могли придать:

- Описание строения и анатомии разумного существа.

- Ясное изложение астрономических реалий, которые первобытные люди не могли приобрести собственными усилиями.

- Прозрачное изложение цели контакта.

А под рыбьей головой у него росла человеческая

Этим критериям контакта, по мнению Карла Сагана, отвечает, например, легенда древних шумеров об Оаннесе - существе, которое распространяло среди жителей Месопотамии основы цивилизации. Вот как описывал контакт с этим существом вавилонский историк Беросс: “В первый год появилось из моря ужасное существо по имени «Оан», тело у него всё было рыбье, а из-под рыбьей головы, росла другая голова и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Это существо дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода, научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии научило, и показало, как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к культурной жизни. С заходом солнца существо это ныряло назад в море и ночи проводило в пучине.”

Такие свидетельства есть у некоторых народов, в частности, у ацтеков существует аналогичная легенда о бледнолицем, бородатом боге Кецалькоатле - Пернатом Змее. Истории о существах, посланных, чтобы передать людям технологии и важные научные знания сложно назвать 100-процентными доказательствами. Однако они заслуживают, как минимум, внимательного изучения.