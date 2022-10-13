Вода в тысячах озер России скоро перестанет быть голубой

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Какого цвета вода в озере? Конечно же, синяя! Ну или голубая, бирюзовая, в плохую погоду - свинцово-серая.

На самом деле лишь 30% озёр в мире - синего и голубого цвета. И большинство из них находятся в одних и тех же регионах. В России (так что мы ответили на вопрос правильно, у нас в стране действительно много синих озер, причём и в Европейской части, и в России, и на Дальнем Востоке), Скандинавии, Канаде, Гималаях и Тибете, Патагонии и Новой Зеландии.

А что с остальными озёрами? Они разных оттенков зелёного или коричневого (таких особенно много в Африке, Австралии, на Ближнем Востоке). Секрет простой: в зелёных и коричневых озёрах больше водорослей, осадка и органики, по сравнению с синими.

Палитру озёр, как для красок в строительном магазине, составили гидрологи из Университета Далласа и Университета Иллинойса в США.

Они проанализировали 5 миллионов спутниковых снимков 85 тысяч озер мира, сделанных в течение нескольких лет, с 2013 по 2020 год. Конечно, это не все озера нашей планеты, просто выборка для изучения.

И вот что обнаружилось. Голубые озера радуют глаз в основном северянам - там, где средняя температура летом ниже +19 градусов. Ещё для синего цвета очень полезно, чтобы зимой озеро покрывалось льдом. В этом случае весной вода медленнее прогревается и фитопланктон в ней тоже растёт медленнее. В общем, вполне понятно, почему в России так много красивых озёр!

И точно также очевидно, что из-за глобального потепления голубых озер станет меньше. Если средняя летняя температура повысится на 3 градуса (а такое, по прогнозам климатологов, может случиться к концу XXI века), - 3800 озёр поменяют цвет. Перестанут быть голубыми, превратятся в зеленоватые или грязно-коричневые.

В зоне риска в первую очередь озера Центральной и Западной Европы и Великие Американские озера (а также соседствующие с ними). В России - озера средней полосы и Поволжья

Объяснение простое: в тёплой воде раздолье для водорослей.

- На берегах изменившихся озер, возможно, будет не так приятно отдыхать и купаться. Воду с большим количеством водорослей сложнее очищать, чтобы она стала пригодной для питья. С другой стороны, рыбы наверняка станет больше, - рассуждает акваэколог Кэтрин О’Рейли, одна из авторов исследования.

ПАЛИТРА ОЗЁР

Собственно, а почему ученые ограничились всего тремя цветами? На Земле есть озёра экзотических оттенков!

Фиолетовое: Алжир

Черно-фиолетовое ядовитое озеро Чернильное озеро, где нет рыбы и вообще никакой живности. Странный цвет объясняется не менее странным совпадением - в озеро впадают две реки с необычным составом воды, и при соединении происходит химическая реакция.

Розовые: Россия, Испания, Австралия

Розовых озёр в мире несколько Хиллер в Австралии и Лас-Салинас-де-Торревьеха в Испании, Кояшское и Сасык-Сиваш в Крыму, Лагуна-Колородо в Боливии и другие. В розовый цвет воду красят отдельные виды водорослей.

Разноцветное: США

В национальном парке Йеллоустоун есть разноцветное озеро глубиной 2200 метров. Вода в нам очень горячая, бурлящая и меняет цвет, от ярко-фиолетового до нежно-бирюзового.