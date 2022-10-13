Судзиловская с мужем, Паршута с женихом и Хакамада с молодым любовником: Звезды пришли на премьеру фильма «Корсаж»

Юлия Паршута и Марк Тишман. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла российская премьера фильма «Корсаж». Драма австрийского режиссера Мари Кройцер уже успела вызвать к себе немалый интерес публики. Картина получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в номинации «Особый взгляд», а также стала претендентом на «Оскар» от Австрии. История стареющей императрицы Сисси в изложении Кройцер предлагает по-новому взглянуть на образ легендарной венценосной особы.

Алена Бабенко с мужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В российский прокат фильм выходит 20 октября, первыми новинку европейского кино оценили звезды кино и шоу-бизнеса. Многие пришли семейными парами. Актрисы Олеся Судзиловская и Алена Бабенко привели в кинотеатр мужей. Супруг Бабенко Эдуард Субоч – бывший спортсмен, прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр, ныне занимается бизнесом. Супруг Судзиловской Сергей Дзебань – один из топ-менеджеров "Росбанка". На красной дорожке избранники актрис с удовольствием позировали вместе со своими знаменитыми женами.

Олеся Судзиловская с мужем Сергеем Дзебанем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот муж актрисы Евгении Малаховой никогда не светится на красных дорожках рядом с женой. Супруг экс-солистки группы Reflex – человек непубличный. Бизнесмен Андрей Тарасов не любит лишнего внимания. Поэтому Евгения никогда не показывает его в соцсетях, а на светских мероприятиях Тарасов не фотографируется рядом с женой.

Звезда фильма «А зори здесь тихие» в феврале родила первенца и практически сразу избавилась от лишних килограммов. 33-летняя Евгения выбрала наряд, позволивший похвастаться идеально плоским животиком.

Евгения Малахова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Без мужа в этот вечер была и «Мисс Россия» Виктория Лопырева. Слухи о том, что в семье модели и экс-главы правительства Коми Игоря Булатова не все гладко, появляются с завидной регулярностью. Виктория сплетни о своем разводе не опровергает, но время от времени выводит избранника в свет. Правда, не в этот раз.

Виктория Лопырева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одна пара уже давно у всех на устах. Юлия Паршута и Марк Тишман плодотворно работают вместе и записывают дуэты. Поклонники ждут - не дождутся, когда же их любимцы поженятся. Юлия в ответ лишь отмахивается и говорит, что они с Марком дружат уже лет пятнадцать. Как-то она не удержалась и объявила, что они с Тишманом все-таки поженились. Но… понарошку. Экс-участники проекта «Фабрика звезд-7» сыграли фейковую свадьбу в одном из торговых центров столицы.

«Оформили наши отношения в виртуальном ЗАГСе, так как времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности!» – объявила тогда Паршута.

Паршуте и Тишману давно приписывают роман. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любви все возрасты покорны – и это постоянно доказывает экс-политик Ирина Хакамада. В последнее время ее то и дело видят с молодым другом, которого, разумеется, тут же записали ей в любовники. Ирина, впрочем, эти слухи не опровергает, а, напротив, активно подогревает.

Год назад экс-политик овдовела: ее муж, основатель онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo Владимир Сиротинский скончался в 65 лет от сердечного приступа. 67-летняя Хакамада соблюдала траур несколько месяцев, а затем снова вернулась к активной светской жизни. Нынешний спутник бизнес-леди - 33-летний художник Грегори Эмви. Парочка активно публикует совместные снимки в соцсетях и появляется вместе на выставках и премьерах.

Ирина Хакамада с молодым другом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Анна Калашникова в этот вечер была в одиночестве. Хотя у белокурой красотки были все шансы разбить пару-тройку сердец. Анна пришла на премьеру в платье с таким соблазнительным декольте, что сразу привлекла к себе всеобщие взгляды.