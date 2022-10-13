Поправившаяся Мария Голубкина вышла в свет с обручальным кольцом на пальце

Мария Голубкина на премьере фильма "Корсаж". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Голубкина минувшим вечером пришла в кинотеатр «Октябрь» на показ фильма австрийского режиссера Мари Кройцер «Корсаж». Актриса в последнее время нечасто появляется на публике, но для российской премьеры картины, прогремевшей на Каннском кинофестивале, сделала исключение. Гости показа не преминули отметить необычное украшение на безымянном пальце 49-летней артистки: Мария пришла с обручальным кольцом.

Учитывая, что с солистом группы «Секрет» Николаем Фоменко Голубкина развелась еще в 2008 году, трудно заподозрить, что она до сих пор тоскует по мужу и носит кольцо в память о нем. Неудивительно, что актрису тут же заподозрили в тайной свадьбе. К слову, обручальное кольцо на пальце Мария продемонстрировала еще в августе. Тогда артистка выложила в соцсети селфи в купальнике. Поклонники обратили внимание не только на то, что Голубкина заметно поправилась, но и на тоненькое золотое кольцо на том самом пальце.

Гости показа не преминули отметить необычное украшение на безымянном пальце 49-летней артистки: Мария пришла с обручальным кольцом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса слухи о своем тайном замужестве не комментирует. Только загадочно говорит, что в ее жизни все хорошо, и она счастлива как никогда.

Впрочем, Мария – известная мастерица морочить поклонникам голову. В 2013 году она пришла на открытие Московского кинофестиваля в белом свадебном платье и в фате. Голубкина тогда объявила, что вышла замуж за летчика. Правда, свадьба в итоге оказалась фейком.

Последний громкий роман актрисы случился с сыном «Шерлока Холмса» Василия Ливанова Борисом Ливановым. Как признается Мария, они неоднократно сходились и расходились, и даже собирались пожениться, но эти планы рухнули. Ливанов и Голубкина просто поняли, что жить вместе они не могут.

За солиста группы «Секрет» Николая Фоменко Мария вышла замуж в 21 год. По словам артистки, Фоменко был абсолютно «ее человек», это была любовь с первого взгляда. На тот момент музыкант был женат, но его брак потерпел полный крах – жена была беременна от другого мужчины, за которого она потом вышла замуж.

Артистка свою тайную свадьбу не комментирует. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Закрутив роман с Голубкиной, Фоменко немедленно развелся. Пара прожила вместе 13 лет, однако в какой-то момент любовь закончилась. По словам актрисы, инициатором разрыва была она. Поклонники узнали об их разводе в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария.

- В какой-то момент мне все надоело, - признавалась ранее Голубкина. – Когда мы разводились, он тут же занялся обустройством личной жизни. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу. Я его воспринимаю как отца моих детей, не более того.

Фоменко всегда заботился о детях – и дочь Саша, и сын Иван получили образование в Лондоне и никогда ни в чем не нуждались.