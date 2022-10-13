Иерусалим охватили массовые беспорядки

Bласти выпустили ситуацию с беспорядками из-под контроля Фото: REUTERS

Полиция Израиля совместно с пограничной стражей (МАГАВ) противостоят массовым беспорядкам, охватившим восточную, арабскую часть Иерусалима. Протестующие поджигают мусорные баки, запускают в сторону правоохранителей фейерверки и забрасывают автомобили бутылками с зажигательной смесью.

На данный момент известно о нескольких полицейских, получивших ранения в стычке с митингующими, и о применении охранниками порядка средств для разгона демонстраций. Как минимум пятеро участников беспорядков задержаны.

Арабские СМИ сообщают о десятках пострадавших в столкновениях с израильскими силовиками.

Ранее стало известно о забастовке, которая охватила арабский сектор Иерусалима. Акция была объявлена в качестве поддержки жителей лагеря беженцев, которые вот уже несколько дней блокированы полицией и военными Израиля.

Глава блока «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич заявил, что власти выпустили ситуацию с беспорядками из-под контроля.

– В разгар праздника (иудеи отмечают сейчас Суккот – Ред.) горит Иерусалим. Теракт в кварталах города, террористы стреляют, бросают камни и зажигательные бомбы и пытаются убить евреев. Полная потеря контроля. – заявил Смотрич.