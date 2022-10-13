Германия срочно дала Украине одну «ириску» - систему ПВО IRIS-T. Остановит ли она наши «калибры»

IRIS-T SLM имеет головку самонаведения Фото: EAST NEWS

В последние месяцы Киев яростнее всего выклянчивает у НАТО системы противовоздушной обороны, проще говоря - ПВО. И это объясняется просто: наши летчики и ракетчики за время спецоперации сильно потрепали ВВС Украины. А уж после недавних массированных ударов «Калибрами» и «Геранями» Зеленскому и его генералам и вовсе стало ясно, что дело швах, – зонтик ПВО над Украиной совсем дырявый. Его почто весь перетащили на фронт, чтоб обеспечить наступление. А города оставили голыми.

Поэтому когда Германия, сразу после обстрелов критической инфраструктуры Украины, передала Киеву свой зенитно-ракетный комплекс с ракетами IRIS-T киевские политики и военные от радости только гопака вокруг него не «врезали». Тут же появились хвастливые разговоры о «новом ПВО» для Украины. Ну и о «вундерваффе» - чудо оружии, которое сейчас переломит ход всех военных действий.

Ну и что же это за зверь такой?

Тут надо сразу оговориться: пока Берлин поставил Киеву лишь один комплекс IRIS-T, три следующих обещает прислать до конца года или вовсе в следующем.

И вот тут если вы ждете от меня патриотично-унизительных характеристик этого вражьего комплекса, я делать этого не буду. Для меня и рогатка в руках врага имеет значение. Ну а теперь – по существу.

IRIS-T – не самый хреновый комплекс по сравнению с его другими иностранными или российскими системами ПВО.

Да, он в какой-то (очень незначительной!) мере улучшит возможности сильно ослабевшей украинской ПВО. Судите сами: дальность обнаружение цели – 40 км, высота поражения – 20 км (потому он, кстати, и называется комплексом малой дальности. Спецы говорят, что для надежного прикрытия таких городов как Киев, Харьков или Днепр нужно не менее 5, а то и 10 таких комплексов! А один вряд ли сможет принципиально решить проблему. К тому же скорости ракеты «Ириса» может не хватить для того, чтобы «догнать» даже дозвуковые крылатые ракеты вроде «Калибров».

Ну и самое главное. Работа ПВО — это командная игра. Одиночный комплекс, причем весьма недальнобойный, сможет эффективно перехватывать лишь отдельные цели. Но решить проблему массированных обстрелов он не сможет ни при каком раскладе. Он будет просто «захлебываться» от количества целей, не имея никой возможности сбивать их рой.

НУ А ЧТО У НАС?

Немецкий IRIS по своим возможностям представляет собой нечто среднее между известными российскими комплексами “Бук-М3” и “ТОР”. Однако по некоторым параметрам IRIS-T SLM их превосходит, а по некоторым - уступает. В частности, немец обладает более качественной системой обнаружения целей. Но по этому параметру он уступает нашему “Панцирю». А «Бук-М3» превосходит немецкий аналог по дальности. Да, IRIS-T SLM имеет головку самонаведения. С одной стороны это плюс. Однако она имеет и свой недостаток — ракета менее эффективно борется с маловысотными маневрирующими целями. Ввиду неустойчивого захвата и сопровождения, могут возникать “срывы”, когда ракета утрачивает цель.

Поэтому российская авиация при использовании тепловых ловушек и радиопомех сможет уходить от ударов IRIS-T SLM на малой высоте. Российские ракеты таких недостатков не имеют.

Также эксперты отмечают, что “Панцири” превосходят IRIS-T SLM при обнаружении цели. Радары отечественных ЗРК могут работать в пассивном режиме. Благодаря этому противник не может обнаружить их работу.

Если подытожить, то российские системы ПВО не зря считаются одними из лучших в мире. Это также относится и к ЗРК большой дальности, таким как С-500 «Прометей».