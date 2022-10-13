Названы семь способов продлить срок службы бытовой техники

Относитесь к бытовой технике бережно и она прослужит вам долго Фото: Олег РУКАВИЦЫН

KP.RU вместе с экспертами по гаджетам из Роскачества посмотрел на основные способы продлить срок службы смартфонам, компьютерам и другим гаджетам, без которых сложно себе представить повседневность.

1. Чистим и продуваем

Речь идет буквально об уходе за поверхностью и разъёмами, которые важно регулярно чистить, так как пыль может накапливаться в отверстиях (микрофон, динамики, порты для зарядки и наушников), а от пыли бывает перегрев приборов. Чем грязи накопилось на вашем устройстве, тем сильнее оно нагревается. Чтобы очистить отверстия, можно использовать воздуходувку или специальный пылесос.

2. Заряжаем правильно

В основном в современных гаджетах используют литий-ионный аккумуляторы (Li-ion). С этими батареями лучше избегать полной разрядки до 0% и зарядки до 100%. Такой способ сокращает срок службы батареи. В отличии, например, от никелевых аккумуляторов. Если они полностью разряжаются, то это не вредит им.

Для долгой службы аккумулятора телефона важно:

- Использовать фирменное, стандартное зарядное устройство.

- Не разряжать аккумулятор ниже 20%.

- Ограничивать использования гаджетов при низкой или высокой температуре (мороз, прямые солнечные лучи).

- Во время зарядки лучше не пользоваться телефоном. Он может перегреться, что плохо для аккумулятора.

- Отключайте Wi-Fi, NFC или Bluetooth, когда они не используются.

- В зонах с плохим приемом включите авиарежим.

3. Бережем от влаги

Вода и влага не дружат с электроникой.

Для защиты смартфона желательно использовать водонепроницаемый чехол.

4. Периодически выключаем

Если вы не используете устройства длительное время, то отключайте их от сети или выключайте полностью.

У этого простого метода есть много преимуществ:

- Продлевает срок службы устройства.

- Защищает от скачков напряжения.

- Экономит электроэнергию.

- Улучшает производительность.

Например, полное отключение компьютера от сети очищает оперативную память и экономит электроэнергию.

5. Чехол для смартфона обязателен

В паре с защитной пленкой или стеклом для экрана чехол защитит телефон и сэкономит деньги.

6. Снимаем напряжение

Используйте сетевой фильтр, чтобы избежать скачков напряжения. Они могут возникать при одновременном подключении нескольких мощным приборов, типа кондиционера и микроволновки. Из-за этого электроустройства могут выходить из строя.

7. Тщательно выбираем сервис

Если все же пришло время прибор починить, то важно навести справки о пункте сервиса, сверить цены, почитать отзывы.