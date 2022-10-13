Названы семь способов продлить срок службы бытовой техники

Относитесь к бытовой технике бережно и она прослужит вам долго
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
KP.RU вместе с экспертами по гаджетам из Роскачества посмотрел на основные способы продлить срок службы смартфонам, компьютерам и другим гаджетам, без которых сложно себе представить повседневность.
1. Чистим и продуваем
Речь идет буквально об уходе за поверхностью и разъёмами, которые важно регулярно чистить, так как пыль может накапливаться в отверстиях (микрофон, динамики, порты для зарядки и наушников), а от пыли бывает перегрев приборов. Чем грязи накопилось на вашем устройстве, тем сильнее оно нагревается. Чтобы очистить отверстия, можно использовать воздуходувку или специальный пылесос.
2. Заряжаем правильно
В основном в современных гаджетах используют литий-ионный аккумуляторы (Li-ion). С этими батареями лучше избегать полной разрядки до 0% и зарядки до 100%. Такой способ сокращает срок службы батареи. В отличии, например, от никелевых аккумуляторов. Если они полностью разряжаются, то это не вредит им.
Для долгой службы аккумулятора телефона важно:
- Использовать фирменное, стандартное зарядное устройство.
- Не разряжать аккумулятор ниже 20%.
- Ограничивать использования гаджетов при низкой или высокой температуре (мороз, прямые солнечные лучи).
- Во время зарядки лучше не пользоваться телефоном. Он может перегреться, что плохо для аккумулятора.
- Отключайте Wi-Fi, NFC или Bluetooth, когда они не используются.
- В зонах с плохим приемом включите авиарежим.
3. Бережем от влаги
Вода и влага не дружат с электроникой.
Для защиты смартфона желательно использовать водонепроницаемый чехол.
4. Периодически выключаем
Если вы не используете устройства длительное время, то отключайте их от сети или выключайте полностью.
У этого простого метода есть много преимуществ:
- Продлевает срок службы устройства.
- Защищает от скачков напряжения.
- Экономит электроэнергию.
- Улучшает производительность.
Например, полное отключение компьютера от сети очищает оперативную память и экономит электроэнергию.
5. Чехол для смартфона обязателен
В паре с защитной пленкой или стеклом для экрана чехол защитит телефон и сэкономит деньги.
6. Снимаем напряжение
Используйте сетевой фильтр, чтобы избежать скачков напряжения. Они могут возникать при одновременном подключении нескольких мощным приборов, типа кондиционера и микроволновки. Из-за этого электроустройства могут выходить из строя.
7. Тщательно выбираем сервис
Если все же пришло время прибор починить, то важно навести справки о пункте сервиса, сверить цены, почитать отзывы.