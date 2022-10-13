«Каникулы в Арктике» подарили Башкирии кость шерстистого мамонта

Фото предоставлены Пресс-службой «Каникулы в Арктике»

На площадке перед зданием музея и прошёл эколого-просветительский марафон «Каникулы в Арктике».

- Это замечательное событие, - такими словами поприветствовала организаторов и участников марафона первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина. - Интерес к Арктике у нас в Уфе огромный, хоть мы и находимся очень далеко от всех морей. Почему? Да потому что на Урале родились и воспитаны многие герои, которые покоряли Арктические моря.

Фото предоставлены Пресс-службой «Каникулы в Арктике»

Два дня был открыт для всех желающих мультимедийный автобус-музей «Каникулы в Арктике». Его гостями стали почти 1500 человек. Они смогли окунуться в атмосферу Арктики, познакомиться с культурой народов Севера, побывать на мастер-классах по изготовлению традиционной куклы народов ханты и манси Акань и т.д. Дети и взрослые радовались памятным сувенирам, с радостью фотографировались на фоне чума - жилища народов севера и обнимались с белым медведем, который с раннего утра принимал в свои тёплые арктические объятия и детей, и взрослых. Гости фестиваля виртуально побывали во всех девяти арктических регионах, познакомились с теми, кто встречался с белыми медведями и узнали, зачем учёные берут анализы у млекопитающих и надевают им спутниковые ошейники.

Фото предоставлены Пресс-службой «Каникулы в Арктике»

- Надеюсь, что теперь отрицательных мифов об Арктике станет меньше, - высказался, глядя на высокий интерес к мероприятию заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков. А Генеральный директор Фонда «Чистые моря» Василий Богословский передал музею полярников от партнёров марафона – Фонда «Эффект мамонта» - новый арктический экспонат – большую берцовую кость шерстистого мамонта, найденную в Республике Саха (Якутия) на берегу реки Индигирка.

Фото предоставлены Пресс-службой «Каникулы в Арктике»

В Самаре эколого-просветительский марафон начался с мотопробега, организованного музеем техники «Мотомир Вячеслава Шеянова». В пробеге приняли участие самые редкие мотоциклы XX века, украшенные флагами с изображениями арктических животных. 11 и 12 октября на площади у музея Алабина работал мультимедийный автобус-музей, посетители которого совершили виртуальную прогулку по Арктике.

Марафон «Каникулы в Арктике» реализуется Фондом «Чистые моря» в партнерстве с АНО «Центр «Арктические инициативы», порталом «Дети Арктики», Фондом «Эффект мамонта» и Бюро музейной сценографии «Метаформа» при содействии ГУП «Мосгортранс». Информационный партнёр - «Комсомольская правда».