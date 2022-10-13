Тепло эмоций, красота и колорит достопримечательностей и «мест силы» - «Комсомолка» и телеканал «Мир» подвели итоги совместного фотоконкурса

Победители конкурса «Мир выглядит ярко» в гостях у телеканала. Предоставлено пресс-службой МТРК «Мир»

Телерадиокомпания «Мир» и сайт KP.RU медиагруппы «Комсомольская правда» подвели итоги фотоконкурса «МИР выглядит ярко». Конкурс был приурочен к 30-летию компании. В течение двух месяцев читатели, зрители и жюри выбирали самые яркие и теплые фотоистории о «местах силы», культуре, традициях, символах, интересных событиях и достопримечательностях стран Содружества и Грузии.

Алексей Багурский. Красноярск

- Интерес к конкурсу оказался высоким: с августа по сентябрь мы получили почти 1000 работ, за которые читатели сайта KP.RU и зрители телеканала «Мир» отдали свыше 25 тысяч голосов. Строгих критериев отбора у членов экспертного жюри не было – лучшую фотоисторию из шорт-листа представители двух медиабрендов выбрали сердцем, - рассказывает руководитель фотослужбы «Комсомольской правды» Александр Шпаковский. Кроме самих фотографий были представлены личные истории, переживания, воспоминания. Это было самое главное отличие от других фотоконкурсов, где рассматривать можно только фото».

Руководитель фотослужбы «Комсомольская правда» Александр Шпаковский. Предоставлено пресс-службой МТРК «Мир»

Бескрайние степи Калмыкии, вулканы Камчатки, церкви Армении, ущелья Дагестана, а также Байкал, северное сияние, архитектура Пскова и цветущие сады Душанбе — самыми популярными среди конкурсных работ оказались пейзажи и архитектура стран Содружества. Свыше 70% всех присланных фотокарточек посвящены этим направлениям.

Андрей Воронцов. Москва

На втором месте — фотографии с животными, птицами и другой флорой и фауной: аисты Белоруссии, сивучи Камчатки, маковые поля, цветущий лён, васильки на закате, пастушья собака в горном ауле, величественные лебеди-кликуны на незамерзающих озерах Алтая.

На третьем месте — совершенно личные для конкурсантов «места силы». Арка старого дома, бабушкин ковёр, крошечный пруд в родной деревне.

Андрей Пшеничников. Самара

- Эти места не нанесёшь на карту достопримечательностей, но тем ценнее итоги конкурса — люди доверили «Комсомольской правде» и «Миру» очень личные мысли, переживания, поделились по настоящему личным. В наше время эта искренность и теплота особенно ценны и важны, - считает руководитель службы продвижения МТРК «Мир» Сергей Гревцев. - И отдельно хочу сказать, что изначально в шорт-лист по условиям конкурса вошли 5 работ, за которые проголосовало больше всего читателей и зрителей. Но жюри в итоге решило поощрить не только обладателя главного приза, но и авторов еще 29 наиболее ярких и интересных фотоисторий в честь 30-летия канала.

Руководитель службы продвижения МТРК «Мир» Сергей Гревцев вручает сертификат победительнице конкурса. Предоставлено пресс-службой МТРК «Мир»

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в штаб-квартире телерадиокомпании «Мир» в Москве.

Название фотоконкурса – «МИР выглядит ярко» не случайно. Это слоган юбилейного года и нового телевизионного сезона на телеканале «МИР». Чтобы вместе убедиться в том, каким ярким, уникальным, самобытным и разным остается наш мир, организаторы проекта предложили собрать в единый калейдоскоп самые интересные и значимые для участников места из России и других стран СНГ и Грузии. Конкурс проходил в 2 этапа. Шорт-лист лучших работ определяли сами зрители и читатели в ходе онлайн-голосования с 10 августа по 5 октября на сайте «Комсомолки» – KP.RU. Из пяти финалистов победителя выбирало профессиональное жюри.

Виктор Желенговский. Псков

Обладательницей главного приза (телевизора с технологией NanoCell) стала Ксения Багрецова из Москвы за фотографию красочного ковра, который связала и подарила ей бабушка. Вдали от родного Челябинска подарок согревает девушку.

Обладательница главного приза за победу в конкурсе – Ксения Багрецова. Предоставлено пресс-службой МТРК «Мир»

- Моя бабушка очень много вяжет для себя, родных друзей из вышедшей из строя одежды коврики и пледы. Дает новую жизнь. Один из ковров я забрала в Москву, когда переехала. Он яркий и связан с моим местом силы, с родным городом, – рассказала Ксения Багрецова во время церемонии награждения победителей конкурса.

Когда Ксения узнала о конкурсе «МИР выглядит ярко», не раздумывая, сфотографировала бабушкин ковёр. Яркий снимок и его душевную историю оценили и читатели сайта KP.RU, и жюри.

Владимир Иванов. Москва

Евгений Сазонов, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор ежедневного выпуска объясняет этот выбор так: «Простая, казалось бы фотография ковра, сотканного бабушкой, оживает, благодаря истории, рассказанной внучкой. И через этот артефакт прослеживается связь не только с родным городом, но и между поколениями».

Данила Сасин. Воронеж

Архитектура, природа, кухня, уголки всех стран Содружества и Грузии. Конкурс собрал их в неповторимый калейдоскоп.

В объектив попали как известные достопримечательности, например Красноярские столбы-великаны, так и просто личные «места силы»: поле с васильками, резные ставни деревенского домика. Или загадочная фотография с велосипедом… без велосипедиста. В этой композиции жюри увидело историю с продолжением.

Дмитрий Стрельцов. Екатеринбург

- Автор выложил по режиссуре, по драматургии трагичную историю с парнем, который утопился. Это шутка. Но, в принципе, в точки зрения глубины кадра, предмета, всё сделано грамотно! Эта загадка (где велосипедист?) меня и привлекла, – поделился впечатлением от фотоснимка главный режиссер МТРК «Мир» Константин Тароянц.

Главный режиссер МТРК «Мир» Константин Тароянц. Предоставлено пресс-службой МТРК «Мир»

Велосипедист и есть автор фото – Игорь Грякалов. В прошлом профессиональный спортсмен: мог проехать 200 километров в день, даже по бездорожью. Конкурсный снимок сделан на берегу Азовского моря.

- Это семь утра. Еще такая дымка. Я сфотографировал, как отдыхаю, катаюсь и тренируюсь. Эти фотографии были в телефоне, жена с дочкой отправили на конкурс, – рассказывает Игорь Грякалов, финалист фотоконкурса «МИР выглядит ярко».

Главный режиссер МТРК «Мир» Константин Тароянц вручает награду одному из номинантов из шорт-листа конкурса Игорю Грякалову. Предоставлено пресс-службой МТРК «Мир»

Конкурс «МИР выглядит ярко» стал по-настоящему народным проектом. Это подтверждает и количество конкурсантов, и внимание зрителей к фотографиям. За время конкурса посетители сайта KP.RU. поставили свыше 25 000 лайков участникам.

Дмитрий Храмцов. Нижний Новгород

«Комсомолка» публикует имена и фотографии всех 30 финалистов конкурса.

Поздравляем с победой и благодарим каждого за участие!

Елена Кедрова. Пушкино

Елена-Хайрулина. Энгельс

Игорь Грякалов. Москва

Ирина Сергеенко

Ксения Багрецова. Москва

Ксения Лычак. Ростов-на-Дону

Людмила Желтова

Максим Смоляк. Калининград

Мария Вихорева. Иваново

Мария Леденцова. Химки

Михаил Копычко. Могилев

Наталия-Никитинская. Вельск

Наталья Дунаева из Москвы о Камчатке

Ольга Жукова. Орел

Ольга Кузьмина. Москва

Павел Ившин. Кудрово

Регина Малашук. Псков

Руслан Тохтиев. Москва

Светлана Беспалко. Минск

Татьяна Салиева. Уфа

Татьяна Тимофеева. Воскресенск