ВКонтакте и Эрарта открывают выставку «Голос городов» — один из крупнейших арт-проектов года для авторов

Выставка «Голос городов» — это итог уже третьего совместного конкурса ВКонтакте и музея Эрарта. В этот раз тема сформировалась благодаря тренду на ностальгию в популярных сообществах. Кураторы музея и ВКонтакте предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать своё видение этой темы. Художникам-любителям удалось найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всём, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора до футбольной коробки, расписанной граффити, и той самой хрущёвки, где прошло детство. Практически каждый человек, обсуждающий в социальной сети уборку снега, цены на коммунальные услуги или пробки на дорогах, примеряет на себя роль урбаниста. Выставка предлагает посетителям щедрый материал для подобных размышлений.

В выставке участвуют более 130 авторов не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. Победители конкурса прошли серьёзный отбор: организаторы отсмотрели более 1600 работ в разных техниках.

В честь открытия выставки в Петербурге также запускается имиджевая городская кампания, которая познакомит жителей с работами авторов.

Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта:

«Нам очень приятно, что уже в третий раз конкурс вызывает большой интерес у непрофессиональных художников. Мы считаем, что с темой попали в точку, и убедились: ценность проекта „Голос городов“ в том, что он дал непрофессиональным и начинающим художникам возможность „выйти“ к зрителю, а музею — найти и представить талантливых авторов. Более того, наша со ВКонтакте выставка позволит посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предложит более сотни маршрутов для прогулки. Мы надеемся, что все посетители музея Эрарта, которые увидят эту выставку, получат такое же удовольствие, как и мы».

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Проект с Эрартой — удивительный. Три года назад, когда мы впервые рассказывали об идее сделать open call художников в социальной сети, команда Эрарты неожиданно согласилась на эту авантюру. Для непрофессионального художника или юного дарования, начинающего карьеру, выставочный опыт — уникальная возможность. Нам удалось создать путь из онлайна в офлайн для талантов платформы. Всё это выросло в уникальный проект, и третий год подряд мы вместе с музеем современного искусства Эрарта открываем для аудитории новые имена. Планируем масштабировать идею продвижения талантов и давать возможность ещё большему количеству авторов заявлять о себе».

Конкурс, организованный ВКонтакте и музеем Эрарта, призван помочь непрофессиональным и начинающим художникам заявить о себе на широкую аудиторию: произведения победителей представлены в крупнейшем частном музее современного искусства в России. В экспозицию вошли работы, которые, по мнению организаторов, наиболее глубоко раскрывают размышления авторов об урбанистике и месте человека в городе. Для участия в проекте участники публиковали работы в своём сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta22.

В рамках совместного проекта Эрарта и ВКонтакте на протяжении нескольких лет помогают талантливым людям заявлять о себе. В 2020 году экспозиция на тему «Я, обо мне, про меня» собрала работы 97 художников из разных городов страны, а прошлой осенью авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница».