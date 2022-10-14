А еще участники спецоперации очень рады детским рисункам и открыткам.

ЧТО ТАМ НУЖНО ОТ НАС ДЛЯ ПОБЕДЫ?

По ТВ каждый день бодро рапортуют о делах на фронте. Сухие армейские сводки: продвинулись, перегруппировались, снова продвинулись. Спецоперация длится больше полугода, и многие даже как будто привыкли: происходящее для них, как кино про войну...

Но это только кажется, на самом деле огромная живая масса людей прекрасно понимает цену происходящего. И не может оставаться в стороне - ну что, что там нужно фронту от нас для победы? Если выключить телевизор и залезть в интернет, тут же станет ясно: нашим ТАМ нужно все! И в первую очередь любовь и внимание - письмо с детским рисунком, пряник к чаю, теплые, сухие носки. И не только это - газовые туристические плитки, автономные дизельные обогреватели, лекарства, жгуты, даже тапочки для госпиталя (особенно для госпиталей ДНР и ЛНР). И эта тихая, не сильно афишируемая до поры до времени помощь шла все это время. А сейчас набрала такие обороты, что пора уже о ней рассказать.

Нет, не так. Об этом нельзя не рассказать.

«МЫ НАЧИНАЛИ С КОНФЕТ»

- У меня муж военный. И когда все началось в феврале, вообще первое время связи с ним никакой не было, - рассказывает крымчанка Юлия Кирюшкина. - Мы, жены военных из нашей части, сначала просто к границе ездили и передавали с попутными машинами конфеты, сигареты. Чтобы хоть кому-нибудь там они попали. Потом, когда связь появилась, стали поступать конкретные запросы от наших и от бойцов из ДНР, ЛНР. Помню, собрали первые пять коробок. Нам помогли мамы солдат с Кавказа. Тогда это казалось так много. Потом красноярские к нам подключились, там одна девочка долго жила в Крыму и очень болеет за наших. Потом белгородские...

Юлия с подругами создали телеграм-чат «ZащитникамVКрыму». Сейчас в нем 700 человек. И теперь это уже не просто конфетки-бараночки (хотя и они тоже). Я лично состою в этом чате с апреля. С восхищением и болью наблюдая за происходящим.

Всё начиналось с подобных сладких подарков.

«Понятно, что все это должно быть и без нас. Но что мы ждать, что ли, будем? Там же наши», - пишут участники чата. И не ждут.

«Я для себя решила так: все деньги, которые тратила на развлечения (типа кафе, ресторанов), буду отдавать на фронт. Моя позиция. Зачем мне рестораны и все остальное, если у меня страны не будет?»

«Небольшой отчетик о проделанной нами работе за 6 месяцев. Мы совместно с Красноярском и Белгородом организовали логистический треугольник из 3 групп поддержки военных и передали: тонны продуктов бойцам 126-й бригады, воинам ДНР и ребятам из частей в нашем направлении, более 2000 газовых баллонов и более 10 000 пар носков, а также футболки, белье, оказали помощь санавиации Севастополя, госпиталю Волновахи, собираем необходимое, в том числе медикаменты, для госпиталя в Новой Каховке, получили море посылок от жителей разных городов и сел страны, совместными усилиями (перечислен список спонсоров) передали на передовую 15 тепловизоров, 1 дрон, 8 генераторов, 4 преобразователя, более 40 раций, 2 метеостанции, 15 коллиматорных прицелов, 10 печей-буржуек, 39 газовых плит, 3 автономных дизельных отопителя (остальные пока в пути), 3 бензопилы, собрали и передали нашим медикам огромное количество медпрепаратов, приобрели аппарат ЭКГ, более 1000 писем детворы и взрослых полетели с нашими посылками радовать бойцов».

Это из крупного. Но много и по мелочи приходит каждый день - влажные салфетки, зубные пасты, носки, трусы. И потом мед, например, в уставном армейском списке вряд ли есть. А пасечник из Красноярского края взял и передал на фронт огромный бидон на 50 литров. Как? Не спрашивайте. Россия не без добрых людей. Машинами, попутками, но довезли!

И так каждый день. Вот сегодняшние сообщения:

«К нам обратились ребята из госпиталя. Просят спортивные штаны, резиновые тапочки, чай, кофе».

Тут же вызвались помочь. Тем более в современном мире даже с дивана можно не вставать - открыл приложение интернет-магазина, заказал все что нужно, указал адрес получателя в Крыму - и все. На моих глазах в чате женщина из Амурской области заказала тапочки для госпиталя. 10 штук по 236 рублей. Студентки Красноярского медучилища своими руками наделали марлевых повязок. Крымская частная клиника их простерилизовала и упаковала. Теперь эти коробки едут в сторону Херсона.

- Вас на пунктах выдачи, Юля, наверное уже без паспорта узнают?

- Да, - смеется. - Вы бы видели мой лист покупок! У подружек - кремы, туфли. У меня - горелки, обогреватели, бензопилы. Очень помогли мы госпиталю в Новой Каховке. У нас в Крыму госпитали укомплектованы, а там просто SOS. Когда мы начали собирать, там вообще ничего не было.

- Главный вопрос, как вы все это передаете?

- Через воинскую часть.

Через часть волонтеры получают и благодарности в ответ от бойцов.

- Когда мы передавать коробки гуманитарки начали, военные думали, что это какой-то фонд или предприятие. Но когда узнали, что простые люди со всей страны, так расчувствовались... Им же очень важно там понимать, что мы тут за них. А рисунки детские... я думала, что не до них бойцам. А оказывается, очень даже это важно. Они читают письма по вечерам, детские каракули на стены вешают.

А пока во многих регионах страны спорили - нужны ли фейерверки на днях города, в чате «ZащитникамVКрым» придумали свои салюты. И запускают их каждую пятницу.

«Все время кидать денежку накладно для многих из нас, а помогать ребятам надо. Давайте сделаем пятничные залпы по 100 рублей?»

Первый «салют» собрал 15 946 рублей. Второй - уже 69 246 рублей...

БРОСИЛ БИЗНЕС И ПОЕХАЛ К БОЙЦАМ

Крымский чат не один такой. Все больше людей со всей страны включаются в помощь. Теперь эти ручейки народной поддержки собирают в одну огромную реку и направляют в нужное русло. И не только Юля Кирюшкина. Расскажу про знаменитого в узких кругах «Батю», как его прозвали военные.

Сергей Cкрипкин, 52-летний бизнесмен из Калуги. В апреле не выдержал, оставил предприятие на дочь, набил свой джип конфетами, сигаретами (все с этого начинали, видите) и поехал в Белгородскую область, поближе к границе. Сначала просто раздавал все это бойцам, которые колоннами ехали в сторону Украины. Потом у обочины в поле поставил шатер, стал жарить шашлыки, варить плов, шурпу и кормить всех наших военных. Бесплатно. Как объясняет, даже не столько для сытости, а скорее для поднятия боевого духа.

Бизнесмен из Калуги Сергей Скрипкин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Про Сергея я узнала в мае, - рассказывает Ксения Сулименко-Ковтунова. - Я журналист из Краснодара, после начала спецоперации пыталась понять, как могу помочь нашим бойцам... И решила начать писать про волонтерские порывы людей. Узнала про Сергея, нашла его телефон, позвонила. Мы два часа проговорили. Плакали даже... Скрипкин на тот момент уже потратил полтора миллиона рублей на свой порыв. Мне захотелось, чтобы его идея выросла, объединила людей, ведь многие хотят помочь, поддержать Родину, но не знают как. Предложила Сергею создать канал, чтобы подавать пример. Он долго отказывался. Скромный. В итоге назвали канал «Ресторанчик для наших ZVO».

ПЛОВ ДЛЯ ГЕРОЕВ

А потом Ксения приехала в Белгородскую область. Посмотрела на все лично. Вернулась в Краснодар, обсудила с мужем. Уволилась с работы и поехала Скрипкину помогать. Теперь она волонтер. Сергей с супругой же вообще практически переехали на границу.

- Теперь я 10 дней в Белгородской области, 10 дней дома, - говорит мне Ксения. - Наш «Ресторанчик ZVO» - это же не просто про помощь. Это атмосфера, поддержка, общение. У нас все по-домашнему. Многие солдаты с нами давно, родные наши. Один Валины блинчики любит, просит, чтобы именно она их приготовила. Другой - тети Светы борщ, кто-то фанат плова от Константина, а кто-то - шурпы от Руслана. (Валя, Света, Костя, Руслан - это все волонтеры, работающие в «Ресторанчике ZVO» бесплатно!) Плов наш фирменный патриотический - уже легенда на фронте. Хохлы часто про нас пишут, проклинают. Говорят, что мы «кормим орков». А мы с гордостью отвечаем, что кормим героев.

Фирменный ZVO-плов.

- Карьеру свою не жалко?

- Ни капли. Я понимаю, что сейчас не до карьеры и не до денег. Надо нашим помогать, иначе ничего же дальше не будет.

Телеграм-канал мгновенно стал многотысячным. Очень поддержали «Батю» многие известные блогеры. Актер Сергей Пускепалис за месяц до трагической гибели подарил ребятам шатер для ресторанчика, администрация Белгородского района выделила место, а калужский губернатор дал вагончики для зимней кухни. А еще очень быстро сюда стала стекаться гуманитарка. И просто едальня переросла в настоящий волонтерский пункт: через него передают помощь, еду, одежду. Письма и рисунки детей.

- Сначала по чуть-чуть. Потом все больше и больше. Теперь каждую неделю к нам приезжает 15-тонная фура, - говорит Ксения. - Водители, кстати, тоже бесплатно доставляют. Мы сняли дом, и люди к нам едут помогать со всей России! Никто не получает за это ни рубля. По зову сердца.

Ксения у своего «Ресторанчика ZVO». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДЛЯ НАШИХ С ЛЮБОВЬЮ

- А что за гуманитарка у вас?

- Разная. Кроссовки, резиновые сапоги, берцы, носки, трусы, термобелье, батарейки, маскхалаты (они быстро выходят из строя). Сегодня вот выкупаем 500 теплых зимних костюмов. Кстати, когда было финансово сложно закупать, мы нашли и тут выход - шить! Мастерицы тут же подключились. У нас очень крутые пятиточечники (переносные коврики, чтобы сидеть. - Ред.) получаются, такие нигде не купишь, - с гордостью говорит Ксения. - Думаем, надо еще спальные мешки начать шить.

Так из «Ресторанчика «Для наших» ZVO» родилось новое направление волонтерства. Швеи небольших ателье по всей России стали шить флисовые толстовки, балаклавы, варежки. А еще эти самые тактические пятиточечники. И теперь у них свое уже движение родилось. Они сами там объединяются в своих чатах.

Движение «Шьем для наших» растет стремительно! В нем рукодельницы делятся выкройками, ткани покупают рулонами на пожертвования, а потом раздают отрезы всем желающим сшить одежду. Затем собирают готовые изделия - и на фронт. Участвует вся российская география - от Калининграда до Камчатки. В одной только Тульской области объединились более 100 швейных ателье. На все свои изделия и «Ресторанчик...» и швеи ставят свои логотипы «Для наших с любовью», «Армия швей России», «Своих не бросаем».

Движение «Шьем для наших» стремительно растет.

Про швей хотелось бы, конечно, написать подробнее. Потом обязательно. А пока еще вот про кого бы вам надо знать.

БРЕВНА ДЛЯ БЛИНДАЖЕЙ

Белгород, похоже, сейчас столица волонтерского движения помощи фронту. Приграничный регион, он ближе всего к происходящему. И что именно надо ТАМ, понимание ясное. Еда, медикаменты, буржуйки - это как бы на поверхности и очевидно. Но то, что на фронте нужны и бревна, я лично не догадывалась. А они нужны и очень.

- Я сам отсюда, из Белгородской области, - рассказывает Денис Прокопенко. - Сначала мы с женой включились в гуманитарку. Потом как-то быстро на дрова перешли, собирали их для наших. Ребята приезжали за ними, холодные, мокрые, и так радовались! А потом одному офицеру-тыловику пришла идея бревна заготавливать. Так и пошло.

За прошедшие 8 месяцев Денис и его команда отправили на фронт бессчетное количество бревен.

- Из них делают блиндажи и укрытия. Яму, грубо говоря, роют, сверху бревна, и там можно спрятаться. Знаете, сколько жизней такие укрытия спасли уже?!

- А ты как-то был связан с лесозаготовкой?

- Нет, совершенно. У меня был свой маленький бизнес по строительству домов. Но сейчас не до того, не до бизнеса. Деньги как-то потеряли свою ценность. У моей семьи есть запас прочности, если что - дом продадим. Главное - спасти как можно больше наших ребят. Так что я полностью без выходных занимаюсь бревнами. Губернатор нас поддержал, разрешил рубить сухостой. С нами на вырубке всегда участковый инспектор леса, следит. Забирают все военные на своих грузовиках. Ну а мы рубим, грузим.

За прошедшие 8 месяцев Денис и его команда отправили на фронт бессчетное количество бревен.

Волонтеров собираем через интернет. В выходные по 150 человек уже бывает, жены, дети. Наших, белгородских, много. Но уже едут и со всей России люди - Питер, Челябинск, Ростов...

- Вы главный организатор?

- Нет, я так, маленький винтик в нашей семье бобров. Мы так себя в шутку называем.

И если раньше все расходники - бензопилы, запчасти, еду для волонтеров (а люди в лесу целый день) - покупали на свои, то сейчас открыли сбор денег.

- Мы думали сначала, что это продлится месяц, два. Но жизнь показала: не все так быстро, как хотелось бы.

Денис признается, что уже столкнулся с хейтом и клеветой.

- Люди за спиной говорят всякое, что я, мол, деньги зарабатываю. Другие - что мы лес рубим хороший. Но все это неправда. Обидно. И лес спасаем, потому что сколько лет не чистили его от сухостоя, и нашим помогаем. А эти пусть говорят, что хотят, и пусть проверяют. Приезжайте хоть экологи, хоть аудиторы. У нас совесть чиста.

Бревна на фронте идут в дело.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Я когда-то давно читала умную историческую книжку, где описывали модели поведения разных народов мира. Про наши древние племена писали, что живут в основном обособленно друг от друга, но когда беда - объединяются. Не знаю, как эта генная память работает, но ведь работает! Впервые я это осознала, когда у знакомого на МКАД загорелась машина. Потом он с восхищением рассказывал, что тормозили все, кто ехал мимо. И после он насчитал 13 огнетушителей вокруг себя. Просто молча тормозили, рискуя жизнью, делали что могли и уезжали. Потом подтверждений еще много было такой особенности нашего народа. И вот сейчас - самый яркий пример.

И это круто!

Как связаться с волонтерами

Основное общение героев этого материала с теми, кто хочет помочь ребятам на фронте, происходит в телеграм-каналах. Ищите каналы с названием:

«ZащитникамVКрыму» (Юлия Кирюшкина) Ссылка-приглашение

«Ресторанчик «Для наших» ZVO» (Сергей Скрипкин и Ксения Сулименко-Ковтунова)

«Помощь в заготовке бревен для солдат» (Денис Прокопенко).