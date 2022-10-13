Китай предупреждает страны мира в карикатурах: Удушить Россию не получится, а дядя Сэм стреляет себе в ногу

Китайцы высказывают свое мнение о политике в карикатурах. Фото: China Daily

Владимир Маяковский, как известно, гордился тем, что разъяснял сложнейшие явления современности для миллионов простых советских граждан доступным им «шершавым языком плаката» - сатирическими рисунками и хлесткими подписями под ними. В наше время Китаю, на глазах становящемуся мировой державой №1, тоже хочется, чтобы как можно больше людей в разных странах уяснили, как поднебесная трактует те или иные события.

Но иероглифы понятны «лишь» полутора миллиардам жителей самой КНР, а для остальных это - непостижимая «китайская грамота». Как достучаться до них? Проще всего - рассмешить! Например, заставить потешаться над теми, кто все еще пыжится представлять себя вершителем планетарных судеб. И в Пекине решили вдохнуть новую жизнь в почти умерший медийный жанр - политическую карикатуру.

Для широты охвата китайцы насытили острыми рисунками издающуюся в КНР на английском языке ежедневную газету China Daily («Чайна дейли»). Ее тираж - более 500 000 экземпляров, у издания - продвинутый интернет-сайт, который читают повсюду в мире. С помощью этого «изобразительного телеграфа» Пекин на пальцах объясняет всем желающим - кого он поддерживает, а кого осуждает. И Западу достается больше других.

По стилистике карикатуры недалеко ушли от тех, что публиковались в 40-50 годах в советской «Правде», но ведь главное - содержание. «Комсомолка» выбрала несколько рисунков, недавно размещенных в China Daily и посвященных актуальным событиям.

Фото: China Daily

1. «Большая семерка» во главе с США потрясает фальшивыми надувными мускулами, из которых уже выходит воздух, пытаясь угрожать России. Наша страна в образе полярного, а не бурого медведя (так китайцам, очевидно, удобнее представлять северного соседа), у которого накачены реальные бицепсы, с недоумением смотрит на западного дядю. «Пусть попробует» - гласит надпись под рисунком.

Фото: China Daily

2. А это уже «привет» Евросоюзу: хотел удушить Россию, отказавшись от ее энергоносителей, но удавился сам, оставшись без дешевых российских газа и нефти.

Фото: China Daily

3. Еще одна горькая для европейцев реальность: они-то надеялись, что Америка защитит их от всех невзгод, взяв под свой зонтик (слева), а в действительности оказалось, что США воспользовались трудностями Старого Света с выгодой для себя (справа).

Фото: China Daily

4. А это отклик на дурость Запада, ополчившегося на букву Z, которая используется в качестве одного из отличительных знаков в нашей специальной военной операции на Украине. Китайский карикатурист проиллюстрировал ситуацию так: обозленный западный чиновник вырезал из словаря ту самую «ненавистную» букву, полагая, что в переводе с русского она означает символ победы.

Фото: China Daily

5. Война в соцсетях, напрямую, задевающая китайские, да и российские интересы, тоже не осталась в стороне. Тут досталось американскому «Твиттеру» (запрещен в РФ): им рулит Запад, выстреливая в аудиторию слухами и ложью. В свое время у нас похожим образом изображали дикторов «Голоса Америки» и «Свободы», изрыгающих в микрофоны помои.

Фото: Global TIMES

6, Ну и о своих обидах на Америку китайцы ни на минуту не забывают. Вот высокомерный Дядя Сэм стреляет в китайский чип из пистолета, на котором написано «Запрет чипов». Но старичок не осознает, что этой же пулей сейчас разнесет свою ногу, что на политическом сленге означает - сделает только хуже себе. Автор дал рисунку ироническое название «Честное соревнование».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Эксперты, постоянно варящиеся в политической каше, отслеживают реакцию китайского руководства на важнейшие мировые события, читают заявления МИД КНР, видят как Пекин голосует по принципиальным вопросам в Совбезе ООН. Но обычным людям, далеким от высоких сфер, однако каждый день сидящим в интернете (что в самом Китае, что в других странах), достаточно посмотреть на подобные карикатуры, которые мгновенно «размножаются» в соцсетях, чтобы понять: поднебесная сейчас куда ближе к стратегическому союзу с Россией, чем к поиску взаимопонимания с Западом. Складывается так, что в первой половине этого века главная угроза для нас и для КНР исходит от США, постепенно теряющих политическое и экономическое господство. В этих условиях Америка готова пойти на любые провокации и силовые действия, чтобы не допустить своего упадка. В Пекине с этим мириться не желают и, похоже, свой выбор сделали: открыто смеются над тем, кого не уважают и презирают.