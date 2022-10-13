Минобороны России сообщило о бездарных попытках ВСУ развернуть наступление

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков Фото: Кадр видео

В Минобороны России на прошедшем брифинге заявили, что за минувшие сутки ВСУ силами нескольких ротных и батальонных тактических групп пытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области и форсировать реку Жеребец, чтобы захватить Стельмаховку и Развовку Луганской области. Но российскими войсками все атаки были отражены.

При этом противник потерял много солдат.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков привел данные потерь ВСУ за прошедшие сутки в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, на Краснолиманском около 60, на Николаево-Криворожском более 110».

С украинскими военнослужащими уничтожены десятки боевых бронемашин и автомобилей.

Также по словам генерал-лейтенанта ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено: 5 складов вооружений, 12 беспилотников, МиГ-20 и Су-27 ВВС Украины, 4 пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

«Кроме того, перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS», 10 американских противорадиолокационных ракет «HARM», а также украинских «Ольха» над рядом населенных пунктов Донбасса», - добавил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в городе Мелитополе Запорожской области оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Главе ведомства доложены актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, в том числе по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими националистами на территории Запорожской области.

На совещании стало известно, что на сегодняшний день следователями СК России завершено расследование 112 уголовных дел. В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов» (организация запрещена на территории России Верховным судом РФ), которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. При межведомственном взаимодействии с ФСБ России и ФСИН России организовано проведение с ними комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований.

«В ходе изучения трофейной документации получена значимая для следствия информация, касающаяся ведения обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В настоящее время следователями и оперативными службами ведется активная работа в данном направлении, в результате которой установлены конкретные лица и их функционал», - доложили офицеры на совещании Александру Бастрыкину.

Также стало известно, что согласно заключениям экспертов, суммарная стоимость восстановительных работ после обстрелов ВСУ в Мариуполе и других городах Донбасса составляет не менее 217 млрд рублей.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

321 - самолет.

161 - вертолет.

2211 - беспилотных летательных аппаратов.

380 - зенитных ракетных комплексов.

5720 - танков и других боевых бронированных машин.

868 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3467 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6529 - единиц специальной военной автомобильной техники.