Ученые назвали «число Бога»: объясняем, о чем речь и почему это важно для верующих

Математики ищут числа с необычными свойствами, а физики обнаруживают, что некоторые числа почему-то оказываются важнее, чем мы думали Фото: Shutterstock

Ученые из лаборатории Кастлера Бросселя в Париже сообщили о том, что нашли «число Бога» - оно лежит в основе Вселенной и, если мир сотворен, то именно это число – основа Плана. Рассказываем, о чем речь.

ПИФАГОР БЫЛ ПРАВ

Когда-то грек Пифагор заявил, что «все есть число», математика – язык Творца, и мир нам только кажется, потому что на самом деле он состоит из невидимых цифр. Потом наука все это отвергла, а сейчас вернулась. Математики ищут числа с необычными свойствами, а физики обнаруживают, что некоторые числа почему-то оказываются важнее, чем мы думали. Взять число пи. Вроде бы: делишь диаметр круга на длину окружности, и все. Но что, если нет никакой окружности, а число пи есть?

Например: берем лист бумаги с линиями. Кидаем на лист иголки, чем больше иголок, тем лучше. Считаем, сколько иголок пересекло линию. Делим на 2. Получаем число пи. Опыт не зависит от ни длины иголок, ни от расстояния между линиями.

Объяснения (не мистические), почему так, есть, но – не убеждают. Все-таки число пи особое. А вот скорость света, с которой носился Альберт Эйнштейн – нет. 300 тысяч километров в секунду… Километры придумали французы во время революции. Секунды – вавилонское изобретение, еще до нашей эры. Скорость света можно выразить в километрах в час, в дюймах в минуту, как угодно. Поэтому 300 тысяч – не особая цифра.

Вы уже заметили: число пи – это ОТНОШЕНИЕ. Одного к другому. Круг может быть громадным, маленьким, любым, число пи не поменяется. Следовательно, надо искать цифру, которая будет отношением чего-то к чему-то и не будет зависеть от придуманных человеком миллиметров и минут. И такое число теоретически предсказали еще в начале ХХ века.

ТОНКОСТЬ СТРУКТУРЫ

В 1916 году физик Арнольд Зоммерфельд изучал линии, которые испускают атомы. Эти линии были на удивление тонкие. И между ними была какая-то связь. Зоммерфельд приметил, что линии идут с шагом примерно 1/137. Не мудрствуя (тонкие же), Зоммерфельд назвал это число «постоянная тонкой структуры» и в целом не придал ему значения.

Но вскоре оказалось, что линии атома расщепляются не просто так. Их заставляет разойтись как бы само пространство, в которое мы все погружены. Пространство наполнено эфемерными частицами, которые невозможно увидеть, потому что они или мгновенно исчезают, или не наблюдаются принципиально. Даже вакуум кишит такими частицами (энергия вакуума, слышали)? По сути эти частицы, эти силы – как арматура в бетоне. Бетон – пространство, а держит его невидимая арматура. А эту постоянную можно сравнить с расстоянием между арматуринами, например. Если убрать эту постоянную вместе с невидимыми частицами, пространство развалится. Небо свернется в свиток. Да! – как в Библии.

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ ФИЗИКА

Физики быстро поняли, как постоянная тонкой структуры связана с другими загадочными числами. С числом пи в том числе.

Берем сначала постоянную Планка. Это – размер, меньше которого кончаются законы нашего мира и начинаются законы микромира, в которых все иначе. Делим ее на 2пи, и получаем постоянную Дирака (опять без пи никуда, а нет никакого круга!)

Затем делим заряд электрона (а это единица) на произведение постоянной Дирака и скорости света. И получаем «число Бога» - примерно 1/137.

А надо не примерно, а точно! Будь постоянная 1/138, не было бы звезд, их бы просто не смогло «удержать» пространство. Но простым делением делу не особо поможешь. Все эти фундаментальные константы известны неточно: и Планка, и Дирака, и скорость света. Надо бы не вычислить, а измерить «число Бога». И вот коллектив физиков в Париже принялся за кропотливые опыты, которые заняли 22 года.

Физики брали атомы рубидия, бомбардировали их светом, и смотрели, как атомы отскакивают от света, словно лист фольги от ветра. В итоге получен результат с ошибкой 80 на триллион. Внимание, вот эта цифра: 1/137,035999206.

И что теперь с ней делать?

ВЕРА ПОДСКАЖЕТ

Физики уже давно не атеисты, но по традиции еще играют в атеистов. И говорят так: Вселенных много. Но все, кроме нашей, для жизни не приспособлены. Пространство рыхлое, вязкое, густое, не то. А у нас и звезды, и Земля с морями и деревьями, и все благодаря тому, что вот так, случайно, это число у нас такое. А не другое.

Но между собой ученые приходят к выводу, что в этом числе и заключается План Творца, и именно так, через число, Он задумал и создал нашу Вселенную.

Примирить эти версии помогут опять древние греки. Как говорил философ Гераклит, «Бог играет в кости. То выиграет, то проиграет». То есть, понимаем мы теперь, создаст то удачную, то неудачную Вселенную. Эйнштейн везде повторял, что «Бог в кости не играет». Им с Гераклитом, однако, виднее.

А вы можете распечатать это число, повесить на стену и удивить эрудицией гостей.