Почти половина россиян продолжает поддерживать отношения с друзьями-иностранцами

Общение Россиян с друзьями-иностранцами никак не изменилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние полгода отношения России и Запада сильно испортились, зато начали укрепляться связи с Азией. Однако, как оказалось, на дружбу народов политика почти не повлияла. Большинство россиян, которые имели друзей и приятелей за границей, смогли сохранить с ними добрые отношения. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Исследование показало, что друзья в странах ближнего и дальнего зарубежья есть у 54% россиян. При этом четверть опрошенных рассказали, что изменения на политической арене вообще никак не отразились на их дружеских чувствах.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

12% респондентов говорят, что продолжают общаться с иностранными друзьями, обмениваются новостями и активно интересуются жизнью товарищей из другой страны. Более того, еще 13% отмечают, что их друзья-иностранцы сейчас очень сопереживают своим русским друзьям, поддерживают их и позицию России, в целом.

«Наши отношения никак не изменились! У нас все хорошо, делимся новостями, спокойно обсуждаем политические изменения», - рассказывает один из участников опроса.

А вот 15% россиян говорят, что смогли сохранить теплые отношения с друзьями за границей, но при этом в беседах стараются обходить политические темы, больше делятся личным, обсуждают семейные дела, проблемы и радости. 5% добавляют, что, в целом, их отношения с заграничными друзьями не испортились, но тем не менее, в последнее время общаться они стали несколько реже.

Однако нашлись и те, у кого отношения с иностранными знакомыми испортились окончательно, а из-за политической обстановки и личных взглядов у них происходят частые ссоры и конфликты. На это пожаловались 3% опрошенных.

Более того, еще 6% россиян добавили, что из-за политической ситуации им пришлось прекратить общение со знакомыми из других стран.

«Увы, но у меня отношения с разными знакомыми сложились по-разному. С кем-то пришлось распрощаться. Забавно, что те, от кого не ждала понимания, проявили мудрость, а с другими совсем разругались, их будто подменили», - рассказывает участница опроса.

«К сожалению, мои бывшие одноклассники и знакомые на Украине отказались от общения со мной», - делится своим огорчением другая.

46% россиян сообщили, что у них не было и нет друзей в других странах.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 13,6 тысячи человек.